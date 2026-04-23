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Copa Sul-Americana: Recoleta x Santos é transferido para fronteira de MS

Mudança foi oficializada na noite desta quarta-feira (22) por meio de nota oficial da Conmebol

Alison Silva

Alison Silva

23/04/2026 - 14h30
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Inicialmente marcada para o Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, a partida entre Deportivo Recoleta x Santos, válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, foi transferida para o Estádio Río Parapití, lado paraguaio da fronteira com Ponta Porã, no sul do Estado. 

A mudança de local foi confirmada pela  Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) nesta quarta-feira (22), confronto marcado para o dia 5 de maio, às 20h30 (horário de MS). O estádio com capacidade de 25 mil pessoas pertence ao Club Sportivo 2 de Mayo, que recentemente estreou na Libertadores e movimentou torcedores dos dois lados da fronteira. 

Conforme o regulamento da competição, mudanças de sede são permitidas desde que cumpridos prazos e exigências, o que não se aplica neste caso, uma vez que o prazo mínimo para mudanças deste tipo são de 15 dias, dada a distância entre Assunção e Pedro Juan Caballero, superior a 50km. A troca acarretou em multa de 7 mil dólares ao clube paraguaio. 

Competição

Após duas rodadas disputadas, o Santos de Neymar e Gabigol ocupa a lanterna, enquanto o Recoleta soma 2 pontos. A chave conta com o Deportivo Cuenca, com 3 pontos, e o San Lorenzo, líder com 4 pontos. Na estreia da competição, o Santos foi derrotado pelo Deportivo Cuenca por 1 a 0. Já no segundo compromisso, empatou em 1 a 1 justamente contra o Recoleta, na Vila Belmiro. 

O duelo ganha peso decisivo dentro do Grupo D, já que apenas o primeiro colocado avança direto ao mata-mata.

Antes de enfrentar o Santos, o Recoleta terá compromisso pela terceira rodada da Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca, no dia 28 deste mês, no Defensores del Chaco.

Em seguida, a equipe paraguaia inicia uma sequência de jogos no norte do país, o que inclui também uma partida contra o Cerro Porteño pelo Campeonato Paraguaio. A expectativa é de grande mobilização de torcedores, especialmente pela proximidade com o Brasil.

*Saiba

Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero / Foto: Club 2 de Mayo - Divulgação 

Informações sobre venda de ingressos, valores e logística não foram divulgadas oficialmente pelo clube paraguaio.

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Divisão de acesso

Juventude AG vai ao Maranhão em busca da 1ª vitória na Liga Nacional de Futsal

Time de Dourados disputa simultaneamente três competições neste primeiro semestre

22/04/2026 16h00

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Foto: Divulgação JAG

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O Juventude AG, time de Dourados, entra em quadra nesta quinta-feira (23) com objetivo de conquistar a primeira vitória na Liga Nacional de Futsal (LNF) Silver. A equipe sul-mato-grossense enfrenta o Balsas Futsal, às 21h, no Ginásio Castelinho, em São Luís, duelo válido pela terceira rodada da competição que dá acesso à elite do futsal brasileiro.

O confronto marca o primeiro jogo do time maranhense como mandante na história da LNF Silver, o que aumenta o grau de dificuldade para o Juventude AG, uma vez que o adversário joga motivado após empatar fora de casa com o Blumenau Futsal (SC) e somar seu primeiro ponto no último dia 16.

Para o Juventude, o duelo representa a chance de recuperação e afirmação na competição nacional, uma vez que na primeira rodada, a equipe douradense perdeu por 4 a 1 para o São Caetano fora de casa, na ronda seguinte empatou em 3 a 3 contra o Joaçaba (SC). 

Calendário

O time de Dourados divide atenções com um calendário intenso e disputa simultaneamente três competições neste primeiro semestre, o que exige gestão física do elenco e regularidade dentro de quadra.

Além do compromisso pela LNF Silver, a equipe sul-mato-grossense já tem sequência definida nas próximas semanas. No domingo (26), recebe o Minas Tênis Clube no Ginásio Municipal de Esportes Ulysses Guimarães, em Dourados, pela Copa LNF. Na sequência, viaja para Brasília (DF), onde enfrenta o Fidas Futsal no dia 2 de maio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A maratona fora de casa continua no dia 6 de maio, contra o Apodi Futsal, no Rio Grande do Norte. Depois, o Juventude AG retorna a Dourados para dois compromissos consecutivos diante da torcida: no dia 10, decide a vaga na Copa do Brasil contra o Fidas, e no dia 14, encara o Concórdia Futsal-SC pela quinta rodada da LNF Silver.

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CLIMA DE COPA

Sem Neymar e com Rodrygo: lançamento na Espanha dá spoiler de álbum da Copa

A Panini, responsável pelo álbum, já havia descartado o astro brasileiro de outro produto que lançou para a Copa do Mundo, o Adrenalyn XL

21/04/2026 19h00

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Álbum da Copa do Mundo já foi lançado na Espanha e revelou ausência de Neymar

Álbum da Copa do Mundo já foi lançado na Espanha e revelou ausência de Neymar Foto: Naiara Araújo/Estadão

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O álbum da Copa do Mundo tem lançamento oficial previsto para 1º de maio no Brasil, mas já começou a ser vendido em algumas bancas ao redor do mundo, como na Espanha. Àqueles que já compraram o item, a página da seleção brasileira chama a atenção, pois, pela primeira vez em quatro edições, não tem espaço dedicado à figurinha de Neymar, cuja convocação é uma das dúvidas de Carlo Ancelotti.

A Panini, responsável pelo álbum, já havia descartado Neymar de outro produto que lançou para a Copa do Mundo, o Adrenalyn XL, uma coleção de jogo de cartas com 11 jogadores de cada nação que vai disputar o Mundial.

Também na página do Brasil, há o nome de Rodrygo, ausência certa no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá porque rompeu o ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito.

A PÁGINA É PREENCHIDA PELOS SEGUINTES 18 JOGADORES:

Goleiros: Alisson e Bento.

Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.

Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

O álbum terá ao todo 980 cromos, já que este será o primeiro Mundial com 48 seleções. Em 2022, eram 670. Apesar do aumento esperado do número de figurinhas, o preço foi "congelado" pela Panini, que manteve os pacotinhos a R$ 7, contendo 7 cromos cada, preço praticado nos últimos anos com outros títulos da marca. No entanto, na última Copa, os pacotes custavam R$ 4 e vinham com 5 cromos.

Completar o álbum da Copa do Mundo em 2026 pode custar mais de R$ 7 mil. O caderno custará R$ 24,90, com edições de capa dura que chegam até a R$ 79,90 e uma edição especial contendo um box com 40 pacotinhos a R$ 359,90.

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