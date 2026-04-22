Juventude AG vai ao Maranhão em busca da 1ª vitória na Liga Nacional de Futsal

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O Juventude AG, time de Dourados, entra em quadra nesta quinta-feira (23) com objetivo de conquistar a primeira vitória na Liga Nacional de Futsal (LNF) Silver. A equipe sul-mato-grossense enfrenta o Balsas Futsal, às 21h, no Ginásio Castelinho, em São Luís, duelo válido pela terceira rodada da competição que dá acesso à elite do futsal brasileiro.

O confronto marca o primeiro jogo do time maranhense como mandante na história da LNF Silver, o que aumenta o grau de dificuldade para o Juventude AG, uma vez que o adversário joga motivado após empatar fora de casa com o Blumenau Futsal (SC) e somar seu primeiro ponto no último dia 16.

Para o Juventude, o duelo representa a chance de recuperação e afirmação na competição nacional, uma vez que na primeira rodada, a equipe douradense perdeu por 4 a 1 para o São Caetano fora de casa, na ronda seguinte empatou em 3 a 3 contra o Joaçaba (SC).

Calendário

O time de Dourados divide atenções com um calendário intenso e disputa simultaneamente três competições neste primeiro semestre, o que exige gestão física do elenco e regularidade dentro de quadra.

Além do compromisso pela LNF Silver, a equipe sul-mato-grossense já tem sequência definida nas próximas semanas. No domingo (26), recebe o Minas Tênis Clube no Ginásio Municipal de Esportes Ulysses Guimarães, em Dourados, pela Copa LNF. Na sequência, viaja para Brasília (DF), onde enfrenta o Fidas Futsal no dia 2 de maio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A maratona fora de casa continua no dia 6 de maio, contra o Apodi Futsal, no Rio Grande do Norte. Depois, o Juventude AG retorna a Dourados para dois compromissos consecutivos diante da torcida: no dia 10, decide a vaga na Copa do Brasil contra o Fidas, e no dia 14, encara o Concórdia Futsal-SC pela quinta rodada da LNF Silver.

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