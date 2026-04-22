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Juventude AG vai ao Maranhão em busca da 1ª vitória na Liga Nacional de Futsal

Time de Dourados disputa simultaneamente três competições neste primeiro semestre

Alison Silva

Alison Silva

22/04/2026 - 16h00
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O Juventude AG, time de Dourados, entra em quadra nesta quinta-feira (23) com objetivo de conquistar a primeira vitória na Liga Nacional de Futsal (LNF) Silver. A equipe sul-mato-grossense enfrenta o Balsas Futsal, às 21h, no Ginásio Castelinho, em São Luís, duelo válido pela terceira rodada da competição que dá acesso à elite do futsal brasileiro.

O confronto marca o primeiro jogo do time maranhense como mandante na história da LNF Silver, o que aumenta o grau de dificuldade para o Juventude AG, uma vez que o adversário joga motivado após empatar fora de casa com o Blumenau Futsal (SC) e somar seu primeiro ponto no último dia 16.

Para o Juventude, o duelo representa a chance de recuperação e afirmação na competição nacional, uma vez que na primeira rodada, a equipe douradense perdeu por 4 a 1 para o São Caetano fora de casa, na ronda seguinte empatou em 3 a 3 contra o Joaçaba (SC). 

Calendário

O time de Dourados divide atenções com um calendário intenso e disputa simultaneamente três competições neste primeiro semestre, o que exige gestão física do elenco e regularidade dentro de quadra.

Além do compromisso pela LNF Silver, a equipe sul-mato-grossense já tem sequência definida nas próximas semanas. No domingo (26), recebe o Minas Tênis Clube no Ginásio Municipal de Esportes Ulysses Guimarães, em Dourados, pela Copa LNF. Na sequência, viaja para Brasília (DF), onde enfrenta o Fidas Futsal no dia 2 de maio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A maratona fora de casa continua no dia 6 de maio, contra o Apodi Futsal, no Rio Grande do Norte. Depois, o Juventude AG retorna a Dourados para dois compromissos consecutivos diante da torcida: no dia 10, decide a vaga na Copa do Brasil contra o Fidas, e no dia 14, encara o Concórdia Futsal-SC pela quinta rodada da LNF Silver.

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Brasileirão

Ivinhema perde em casa e grupo 11 tem novo líder após o término da rodada

Jogando no Saraivão o Azulão do Vale foi superado pelo Betim, que assume a liderança

20/04/2026 10h43

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Ivinhema é superado em casa e perde a liderança do grupo 11

Ivinhema é superado em casa e perde a liderança do grupo 11 Foto: Ribero Jr

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No último domingo (19) em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Ivinhema recebeu no Estádio Saraivão a equipe do Betim de Minas Gerais e em jogo movimentado, saiu derrotado por 3 a 1. 

A partida na primeira etapa foi truncada e o gol saiu apenas nos acréscimos, com o lateral-esquerdo Pedro Henrique, que pisou na área e abriu o placar, aos 47 minutos do primeiro tempo, levando a vantagem para o intervalo. 

O segundo tempo foi recheado com mais gols, com o fim de partida se aproximando, Paulo Henrique ampliou para os visitantes, após um belo contra-ataque da equipe mineira. 

O time do Ivinhema ainda tentou a reação com Alison Costa, que diminuiu o marcador após bela cobrança de falta, aos 37 minutos da etapa complementar. 

Mas no apagar das luzes após um vacilo da defesa do Ivinhema, Marcelo aproveitou e deu números finais ao jogo, fazendo o terceiro gol do Betim aos 46 minutos da etapa final.

O resultado da partida foi suficiente para fazer grandes alterações na tabela do grupo 11, o Betim que antes era segundo colocado, com a vitória assume a liderança de forma isolada, com 7 pontos. 

Já o Ivinhema, que era líder, caiu para a terceira posição, dividindo pontos com o segundo colocado Uberlândia, mas acabou ficando atrás no saldo de gols, fechando a zona de classificação, tem o próximo adversário do Azulão, o Operário que possui três pontos conquistados em três partidas. 

O próximo compromisso do Ivinhema é um confronto caseiro, o time recebe o Operário, a partida acontecerá no Estádio Saraivão, no próximo domingo dia 26. A bola rola às 17h horário de MS. 
 

futebol

Estêvão tem lesão constatada, mas previsão é que atacante volte antes de convocação para a Copa

Jogador teve uma lesão na coxa direita e previsão é de que ele retorne aos gramados antes do dia 18 de maio

19/04/2026 20h00

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EStevão se lesionou durante jogo do Chelsea

EStevão se lesionou durante jogo do Chelsea Foto: Rafael Ribeiro / CBF

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Após exames médicos, o atacante Estêvão, do Chelsea, teve uma lesão na coxa direita constatada, segundo divulgou o portal ge. O brasileiro foi substituído na derrota do time londrino para o Manchester United por 1 a 0, no último sábado, 18, pela Premier League. Por se tratar de uma contusão leve, a previsão é de que ele retorne aos gramados antes do dia 18 de maio, quando Carlo Ancelotti deve divulgar a convocação da seleção para a Copa do Mundo 2026.

Estevão precisou ser sacado do Chelsea ainda no primeiro tempo, logo aos 15 minutos, depois de pisar em falso durante um contra-ataque. O brasileiro saiu de campo mancando e chorando.

O departamento médico do Chelsea constatou uma lesão similar ao que o ex-Palmeiras teve na perna esquerda no início do ano. Na oportunidade, ele ficou 25 dias fora de combate, entre 20 de fevereiro e 16 de março, e não foi convocado para os amistosos contra França e Croácia justamente para que pudesse concluir o tratamento.

Segundo o departamento médico do clube, a expectativa é de que o brasileiro volte a estar à disposição do técnico Liam Rosenior entre 15 a 20 dias.

O grande compromisso neste fim de temporada do Chelsea é a Copa da Inglaterra. No dia 26 de abril, os londrinos encaram o Leeds United pela semifinal. Em caso de classificação para a final, que será disputada no dia 17 de maio, véspera da convocação da seleção, a tendência é que Estêvão já esteja recuperado.

Logo em sua temporada de estreia, Estêvão, de 18 anos, se tornou um dos grandes destaques do Chelsea, que decepciona sua torcida após faturar o título do Mundial de Clubes no ano passado. Até o momento, o jogador tem oito gols marcados e três assistências em 36 jogos.

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