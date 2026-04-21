Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

CLIMA DE COPA

Sem Neymar e com Rodrygo: lançamento na Espanha dá spoiler de álbum da Copa

A Panini, responsável pelo álbum, já havia descartado o astro brasileiro de outro produto que lançou para a Copa do Mundo, o Adrenalyn XL

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

21/04/2026 - 19h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O álbum da Copa do Mundo tem lançamento oficial previsto para 1º de maio no Brasil, mas já começou a ser vendido em algumas bancas ao redor do mundo, como na Espanha. Àqueles que já compraram o item, a página da seleção brasileira chama a atenção, pois, pela primeira vez em quatro edições, não tem espaço dedicado à figurinha de Neymar, cuja convocação é uma das dúvidas de Carlo Ancelotti.

A Panini, responsável pelo álbum, já havia descartado Neymar de outro produto que lançou para a Copa do Mundo, o Adrenalyn XL, uma coleção de jogo de cartas com 11 jogadores de cada nação que vai disputar o Mundial.

Também na página do Brasil, há o nome de Rodrygo, ausência certa no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá porque rompeu o ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito.

A PÁGINA É PREENCHIDA PELOS SEGUINTES 18 JOGADORES:

Goleiros: Alisson e Bento.

Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.

Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

O álbum terá ao todo 980 cromos, já que este será o primeiro Mundial com 48 seleções. Em 2022, eram 670. Apesar do aumento esperado do número de figurinhas, o preço foi "congelado" pela Panini, que manteve os pacotinhos a R$ 7, contendo 7 cromos cada, preço praticado nos últimos anos com outros títulos da marca. No entanto, na última Copa, os pacotes custavam R$ 4 e vinham com 5 cromos.

Completar o álbum da Copa do Mundo em 2026 pode custar mais de R$ 7 mil. O caderno custará R$ 24,90, com edições de capa dura que chegam até a R$ 79,90 e uma edição especial contendo um box com 40 pacotinhos a R$ 359,90.

futebol

Estêvão tem lesão constatada, mas previsão é que atacante volte antes de convocação para a Copa

Jogador teve uma lesão na coxa direita e previsão é de que ele retorne aos gramados antes do dia 18 de maio

19/04/2026 20h00

Compartilhar
EStevão se lesionou durante jogo do Chelsea

EStevão se lesionou durante jogo do Chelsea Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Continue Lendo...

Após exames médicos, o atacante Estêvão, do Chelsea, teve uma lesão na coxa direita constatada, segundo divulgou o portal ge. O brasileiro foi substituído na derrota do time londrino para o Manchester United por 1 a 0, no último sábado, 18, pela Premier League. Por se tratar de uma contusão leve, a previsão é de que ele retorne aos gramados antes do dia 18 de maio, quando Carlo Ancelotti deve divulgar a convocação da seleção para a Copa do Mundo 2026.

Estevão precisou ser sacado do Chelsea ainda no primeiro tempo, logo aos 15 minutos, depois de pisar em falso durante um contra-ataque. O brasileiro saiu de campo mancando e chorando.

O departamento médico do Chelsea constatou uma lesão similar ao que o ex-Palmeiras teve na perna esquerda no início do ano. Na oportunidade, ele ficou 25 dias fora de combate, entre 20 de fevereiro e 16 de março, e não foi convocado para os amistosos contra França e Croácia justamente para que pudesse concluir o tratamento.

Segundo o departamento médico do clube, a expectativa é de que o brasileiro volte a estar à disposição do técnico Liam Rosenior entre 15 a 20 dias.

O grande compromisso neste fim de temporada do Chelsea é a Copa da Inglaterra. No dia 26 de abril, os londrinos encaram o Leeds United pela semifinal. Em caso de classificação para a final, que será disputada no dia 17 de maio, véspera da convocação da seleção, a tendência é que Estêvão já esteja recuperado.

Logo em sua temporada de estreia, Estêvão, de 18 anos, se tornou um dos grandes destaques do Chelsea, que decepciona sua torcida após faturar o título do Mundial de Clubes no ano passado. Até o momento, o jogador tem oito gols marcados e três assistências em 36 jogos.

Brasileirão

Neymar perde gol e Fluminense vira sobre o Santos na Vila Belmiro

Duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou em 3 a 2 para o tricolor carioca

19/04/2026 19h00

Compartilhar
Time carioca chegou aos 23 pontos e segue entre os primeiros

Time carioca chegou aos 23 pontos e segue entre os primeiros Lucas Merçon/FFC

Continue Lendo...

Em um jogo repleto de alternativas, o Fluminense obteve grande vitória, neste domingo, na Vila Belmiro, ao derrotar o Santos, por 3 a 2, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca chegou aos 23 pontos e segue entre os primeiros, enquanto a equipe paulista segue com 13 pontos, muito perto da zona de rebaixamento.

Em seu terceiro jogo consecutivo, Neymar pareceu entrar e campo cansado. Teve alguns momentos no primeiro tempo, quando fez boas tabelas, mas depois desapareceu da disputa pela bola e só foi notado ao reclamar do juiz ou cobrar escanteios. Só aos 37 do segundo tempo, o camisa 10 ressurgiu e perdeu grande chance ao chutar de dentro da grande área para defesa de Fábio.

O jogo começou em ritmo lento, com as equipes se estudando e sem objetividade no ataque. Mas o Fluminense abusou do direito de errar e aos oito minutos sofreu o primeiro gol. Arão roubou a bola de Alisson no meio de campo, tocou para Neymar, que serviu Gabriel Barbosa: 1 a 0. O lance foi verificado e aprovado pelo VAR, que não viu falta de Neymar em Alisson.

A partir daí, só deu Santos. Com toques rápidos e boa participação de Neymar na armação das jogadas, a equipe de Vila Belmiro quase fez o segundo gol, aos 15 minutos, de novo com Gabriel Barbosa e mais uma vez de pé direito, após bela tabela com Bontempo.

O jogo parecia controlado pelo Santos, mas o Fluminense manteve a tradição de chutar muito e bem de longa distância para conseguir o empate aos 24 minutos em uma bela finalização de longe de Savarino.

Sem a presença do técnico Cuca (suspenso) no banco de reservas, o Santos pareceu sentir o gol, assim como a torcida presente na Vila Belmiro, que ficou calada. Neymar 'sumiu' de campo. O Fluminense aproveitou para ir ao ataque, utilizando muito bem os laterais Guga e Arana. Experimentou chutes de fora da área, mas não teve sucesso.

O fim do primeiro tempo foi marcado pelo toque de bola do Fluminense. Neymar só foi visto ao levantar a bola na área adversária em uma cobrança de falta e ao levar um drible de Savarino no campo do Santos no último lance dos primeiros 45 minutos.

O Santos voltou para a etapa final com a intenção de pressionar o Fluminense, mas sem inspiração para realizar com perfeição o último passe antes da finalização. O veterano goleiro Fábio era apenas um espectador privilegiado da partida.

Aos 11 minutos, um golaço! Gabriel Barbosa inicio a jogada e lançou Barreal, que deu um lindo giro para fugior da marcação e tocou com muita categoria para encobrir Fábio: 2 a 1, Santos.

A resposta do Fluminense foi imediata. Em jogada coletiva, Savarino tocou para Giga na direita e o cruzamento foi na cabeça de Castillo: 2 a 2, aos 15 minutos.

Com o empate, o equilíbrio voltou a reinar na partida com os times se revezaram no ataque, mas com poucos momentos de emoção. Aos 37, após bobeada do Fluminense, Beymar teve a chance do gol, mas Fábio defendeu.

E veio o castigo pela perda do gol. Quando tudo levava para o empate, Guga cruzou para a área e John Kennedy tocou para vencer o goleiro Gabriel Brazão, aos 40 minutos.

No desespero, o Santos foi ao ataque, o Fluminense poderia ter feito o quarto gol, mas o jogo acabou mesmo 3 a 2 para o tricolor carioca.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 3 FLUMINENSE

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal (Lautaro Diaz); Willian Arão, Gustavo Henrique (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Thaciano) e Moisés (Rafael Gonzaga); Neymar e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuquinha.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal (Otávio), Hércules, Alisson (John Kennedy) e Savarino (Riquelme); Serna (Renê) e Castillo (Ganso). Técnico: Luís Zubeldía.

GOLS - Gabriel Barbosa aos oito e Savarino aos 24 minutos do primeiro tempo. Barreal aos 11, Castillo aos 15 e John Kennedy aos 40 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Vinícius, Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa, Bernal, Luís Zubeldía, Alisson, Lucas Veríssimo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 1.192.798,58.

PÚBLICO - 14.179 torcedores.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7006, segunda-feira (20/04)
LOTERIAS

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7006, segunda-feira (20/04)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3666, segunda-feira (20/04)
LOTERIAS

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3666, segunda-feira (20/04)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2914, segunda-feira (20/04)
LOTERIAS

/ 23 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2914, segunda-feira (20/04)

4

PF enquadra advogado da JBS em MS por corrupção passiva
Ultima Ratio

/ 1 dia

PF enquadra advogado da JBS em MS por corrupção passiva

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7005, sábado (18/04); veja o rateio
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 7005, sábado (18/04); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Ceratocone dá direito à aposentadoria?
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/04/2026

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 08/04/2026

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/04/2026

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta