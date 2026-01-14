Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Corinthians convence Al-Hilal e encaminha contratação de Kaio César

A diretoria alvinegra conseguiu convencer os dirigentes sauditas a concluir o negócio sem custos de transferência

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

14/01/2026 - 23h00
O Corinthians está perto anunciar o atacante Kaio César, de 21 anos, como novo reforço. Depois de receber uma pedida de compensação financeira do Al-Hilal, da Arábia Saudita, pela liberação do atleta por empréstimo, a diretoria alvinegra conseguiu convencer os dirigentes sauditas a concluir o negócio sem custos de transferência.

O vínculo será de um ano e caberá aos corintianos pagar o salário do jogador, que foi formado pelo Coritiba, clube no qual fez 36 jogos como profissional e marcou três gols em 2023.

No ano seguinte, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, que mais tarde o comprou de forma definitiva por 1,8 milhões de euros (cerca R$ 11,4 milhões na cotação da época).

Em janeiro de 2025, foi vendido por 10 milhões de euros (R$ 63 milhões na cotação da época) ao Al-Hilal. Lá, jogou ao lado de nomes como o goleiro marroquino Bono e o atacante uruguaio Darwin Nuñez, além dos brasileiros Marcos Leonardo e Malcom, esse último revelado e campeão pelo Corinthians.

Quando ele chegou ao clube, Neymar estava de saída para o Santos. Durante o período em Riad, somou 4 gols e seis assistências em 34 partidas

Kaio César deve ser o quarto reforço do Corinthians nesta janela de transferências.

O clube já anunciou o zagueiro Gabriel Paulista e acertou as chegadas do volante Matheus Pereira, emprestado pelo Fortaleza, e do lateral-esquerdo Pedro Milans, que estava sem contrato após fim de vínculo com o Peñarol.

Além das contratações, o clube trabalha para aliviar a folha de pagamentos.

Félix Torres está de saída para o Internacional e nomes como Alex Santana e Hector Hernández, que treinam em separado, também podem ser negociados.

Ángel Romero, Talles Magno e Maycon são os nomes que já deixaram o clube.

Fabrizio Angilleri ainda não teve a saída oficializada, mas está sem contrato, já que seu vínculo se encerrou em dezembro e não houve acordo por renovação.

Esporte

Manchester United anuncia multicampeão Michael Carrick para vaga de técnico: 'Sei o que fazer'

O português Rubén Amorim foi demitido faz alguns dias.

13/01/2026 23h00

Michael Carrick

Michael Carrick Divulgação

O Manchester United 'imitou' o Real Madrid e resolveu apostar em um novo treinador que fez história como jogador com a camisa do clube.

Neste terça-feira, o multicampeão Michael Carrick foi oficializado para vaga do português Rubén Amorim, demitido faz alguns dias.

"O Manchester United tem o prazer de anunciar a nomeação de Michael Carrick como treinador principal da equipe masculina até o fim da temporada 2025/26", oficializou o clube, em nome que agrada o revoltado torcedor por seus histórico em Manchester.

Carrick defendeu o United em 464 oportunidades, conquistando a Premier League cinco vezes, além da FA Cup, duas Copas da Liga, a Liga dos Campeões, a Liga Europa e o Mundial de Clubes da Fifa.

O profissional esteve na comissão técnica do time principal após se aposentar em 2018, trabalhando com José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer - assumiu de maneira interina após a queda do norueguês.

"Sei o que é preciso fazer para ter sucesso aqui. Meu foco agora é ajudar os jogadores a atingirem os padrões que esperamos neste clube incrível, e sabemos que este grupo é mais do que capaz de alcançá-los", disse Carrick, ex-jogador da seleção inglesa e que dirigiu o Middlesbrough por dois anos e meio.

"Já trabalhei com vários jogadores e, obviamente, continuei acompanhando a equipe de perto nos últimos anos. Tenho total confiança no talento, na dedicação e na capacidade deles de terem sucesso aqui", afirmou.

"Ainda há muito pelo que lutar nesta temporada, estamos prontos para unir todos e dar aos torcedores as apresentações que seu apoio leal merece."
 

Esporte

Liverpool desencanta no ano, bate time da 3ª divisão com golaços e avança na Copa da Inglaterra

A equipe de Arne Slot não teve trabalho para avançar na Copa da Inglaterra, com goleada por 4 a 1 em Anfield

12/01/2026 23h00

Divulgação

O torcedor do Liverpool voltou a celebrar uma vitória nesta segunda-feira após lamentar três empates seguidos na Premier League ao longo de 2026.

Diante do modesto Barnsley, da terceira divisão, a equipe de Arne Slot não teve trabalho para avançar na Copa da Inglaterra, com goleada por 4 a 1 em Anfield. O rival da fase de 32 avos será o Brighton, algoz do Manchester United no domingo.

Ainda bastante desfalcado, sobretudo no setor ofensivo, o Liverpool contou com pinturas de Szoboszlai, Frimpong e Wirtz, além de gol de Gakpo no último lance, para confirmar a boa estreia e seu avanço na competição que largou com 124 times e terá 32 na quarta fase - os grandes estrearam somente nesta etapa.

Azarão no confronto e sem nada a perder, o Barnsley, atualmente na terceira divisão inglesa, iniciou a partida de maneira ousada e com somente 30 segundos, assustou com bola na trave. Criado na base do Liverpool, Adam Phillips era um inimigo íntimo após 10 anos de casa.

O atrevido rival chegou outras duas vezes com perigo na meta defendida por Mamardashvili - o brasileiro Alisson foi poupado e ficou na reserva - antes de o Liverpool dar as caras e mostrar seu favoritismo.

Empurrado pela torcida em busca de taça que não conquista desde 2022, o Liverpool precisou de somente um ataque para se colocar em vantagem no marcador.

Em com uma pintura de Szoboszlai, que sequer comemorou. O meia húngaro ajeitou para a direita e mandou uma bomba, indefensável, com somente oito minutos.

Sair na frente do placar cedo foi fundamental para o Liverpool acabar com a tática dos visitantes de marcar com duas linhas bem recuadas e explorar os contragolpes.

A partida se transformou em treino de luxo para o desfalcado time de Arne Slot, que começou a criar em demasia.

Mas os desfalques ofensivos do goleador Isak, do astro Mohamed Salah, além de Ekitike na reserva (voltando de lesão), atrapalhavam.

O Liverpool trabalhava bem a bola, mas não finalizava. Quando o fez, ampliou em lance individual e mais um belo gol, desta vez de Frimpong.

A vantagem era tranquila e parecia irreversível até o público presenciar uma lambança de Szoboszlai. O meia correu para recuperar uma bola atrás e caminhou com ela dentro da área.

Ao tentar dar de calcanhar ao goleiro, porém, errou e viu Phillips anotar para os visitantes antes do intervalo.

Disposto a não passar aperto na fase final após entregar o gol ao oponente, o Liverpool voltou com muitas peças no campo de ataque para decidir a classificação logo. Van Dijk parou no travessão e ainda viu sua cabeçada passar muito perto do gol.

Aos 15 minutos, após ver o Barnsley reclamar muito de um pênalti, Slot colocou três peças importantes que descansavam para aumentar o poderio ofensivo: Konaté, Wirtz e o recuperado Ekitike.

Mesmo com seus dez jogadores de linha posicionados após o meio-campo, o Liverpool não conseguia romper a parede defensiva. Wirtz, livre, mandou a boa chance para o alto. Se envergonhou do erro.

A redenção veio já na reta final ao receber de letra de Ekitike e mandar colocado. O alemão agradeceu pelo passe do atacante e ainda teve tempo para servir Gakpo para fechar o primeiro triunfo do time no ano com goleada.

Além de Liverpool x Brighton, a quarta fase da Copa da Inglaterra terá entre os principais compromissos Arsenal x Wigan, Manchester City contra o vencedor de Salford City x Swindon Town, Aston Villa x Newcastle e Hull City x Chelsea.

