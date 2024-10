Corinthians garante pentacampeonato da Libertadores Feminina

FBMS

Atletas do Brasil, Paraguai e Bolívia disputarão o título da Copa Mercosul de Basquetebol de Base

Escolhida como sede para encontro de atletas do Brasil, Paraguai e Bolívia, Campo Grande (MS) sediará a primeira edição da Copa Mercosul de Basquetebol de Base, iniciada nesta quarta-feira (16). A entrada é gratuita.

Parceria da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) , Federação de Basketball de Mato Grosso do Sul (FBMS) e do governo de MS, o campeonato reúne equipes masculinas e femininas das categorias sub-14, sub-16 e sub-18

O evento, que iniciou ontem, está previsto para encerrar no sábado, dia 19, com partidas no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte) e no ginásio do Sesc Horto.

A seleção de Mato Grosso do Sul jogará como representante do Brasil no torneio, enquanto o Paraguai será representado pelos times Area 4 e Especa. Na parte boliviana, o time Santa Cruz será o representante do país.

De acordo com o o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o evento contribui para o incentivo ao esporte em MS.

"É uma competição que ressalta o papel de Campo Grande como um importante centro esportivo no Mercosul, promovendo o intercâmbio cultural entre jovens atletas e fortalecendo o basquete como uma modalidade crescente em nosso estado", afirmou.

Copa Mercosul de Basquetebol

Entrada gratuita

Local 1: Centro Municipal de Treinamento Esportivo -R. Tropeiro, 22 - Carandá Bosque.

Centro Municipal de Treinamento Esportivo -R. Tropeiro, 22 - Carandá Bosque. Local 2: R. Anhaduí, 200 - Centro

Confira a tabela de jogos:

Quinta Feira (17)





Sexta-Feira e Sábado (18 e 19)

