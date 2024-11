CBF renova mandato de Petrallás na gestão da FFMS até abril de 2025

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) renovou o mandato de Estevão Petraglia como presidente interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) até 10 de abril de 2025.

Petraglia foi nomeado presidente interino da FFMS em maio deste ano, após a prisão preventiva de Francisco Cezário de Oliveira, suspeito de envolvimento em um desvio milionário de recursos da entidade, conforme investigações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado).

De acordo com o documento em posse da CBF, foi determinada a prorrogação do afastamento de Cezário da presidência da FFMS por mais 139 dias.

Ainda segundo a portaria, é explicado que Cezário ainda não foi julgado, sendo necessários respeitos a presunção de inocência. Por isso, a CBF considera impossível a destituição de Cezário da carga para o qual foi eleito.

Segundo o documento da entidade, a decisão de prorrogar o mandato interino de Petraglia tem como objetivo não comprometer o calendário de obrigações e evitar prejuízos aos interesses do futebol de Mato Grosso do Sul.

As eleições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) não se concretizaram devido a uma decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/MS), que entendeu que os prazos regulares não foram cumpridos.

Após diversas disciplinas, o TJD-MS determinou que as eleições fossem realizadas até 4 de dezembro. Até o momento, nenhum edital foi publicado, e é sugerido que as eleições na FFMS ocorram dentro do prazo estipulado.



Operação Cartão Vermelho

Na manhã de 21 de maio, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, passou sete horas na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul em ação para deflagrar a Operação Cartão Vermelho, que tinha como alvo não apenas o presidente da FFMS, Francisco Cezário, mas também demais integrantes de uma suposta organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro.

Fracisco Cezário segue afastado da FFMS. Foto: Divulgação/ FFMS

Segundo o balanço, divulgado pelo Gaeco, as investigações tiveram início há 20 meses, e constataram que foi instalada na Federação uma organização criminosa que desviava valores recebidos do Governo do Estado (via convênio, subvenção ou termo de fomento) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A quantia desviada era utilizada para benefício dos envolvidos no grupo, e não chegava a ser investido no futebol estadual.

"Uma das formas de desvio era a realização de frequentes saques em espécie de contas bancárias da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul – FFMS, em valores não superiores a R$ 5.000,00, para não alertarem os órgãos de controle, que depois eram divididos entre os integrantes do esquema", diz nota do Gaeco.

Usando desse mecanismo, os integrantes da organização realizaram mais de 1.200 saques, que somados ultrapassaram o valor de R$ 3 milhões.

A investigação também aponta que os suspeitos também possuíam um esquema de desvio de diárias dos hotéis pagos pelo Estado de MS em jogos do Campeonato Estadual de Futebol.

"Esse esquema de peculato estendia-se a outros estabelecimentos, todos recebedores de altas quantias da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. A prática consistia em devolver para os integrantes do esquema parte dos valores cobrados naquelas contratações (seja de serviços ou de produtos) efetuadas pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul", explicou o Gaeco.

De setembro de 2018 a fevereiro de 2023, foram desviados da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul mais de R$ 6 milhões.

A operação batizada como “Cartão Vermelho” cumpriu 7 mandados de prisão preventiva, além de 14 mandados de busca e apreensão, nos municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Somente nesta manhã, foram apreendidos mais de 800 mil reais.



