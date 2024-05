Estevão Petrallas é escolhido pela CBF como interventor da FFMS, e dirigentes reagem negativamente

O nome de Estevão Petrallas foi escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como interventor da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). A informação foi divulgada pelo presidente do Operário Futebol Clube durante uma coletiva de imprensa na tarde de hoje (27), após uma reunião com os dirigentes dos clubes que fazem parte da entidade.

De acordo com a portaria assinada pelo presidente Ednaldo Rodrigues, foi determinado o afastamento de Francisco Cezário por 90 dias e nomeado Estevão Petrallas, que atualmente ocupa uma das cadeiras da vice-presidência da federação.

A única dúvida entre os clubes é saber se a ideia vai se concretizar, já que, durante a reunião, o presidente da FFMS, Francisco Cezário de Oliveira, de 77 anos, despachou, de dentro da cadeia, um documento pedindo licença do cargo por 90 dias. Ainda de acordo com a nota assinada às 11h45 de ontem, ele relatou que o estatuto informa que o dirigente é quem indica o substituto, o que pode gerar questionamentos na justiça.





Revolta entre dirigentes

A reunião entre os 20 clubes filiados à federação aconteceu a portas fechadas por mais de uma hora e meia no Hotel Ipê, em Campo Grande. De acordo com o presidente do Operário, Nelson Antônio da Silva, o encontro foi para alinhar a continuidade dos campeonatos de base do sub-13 ao sub-20, além do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B, que começa em agosto.

Conforme informações obtidas pelo Correio do Estado durante a reunião entre clubes, Estevão Petrallas estava no Rio de Janeiro na tarde de hoje (27), em reunião com Ednaldo Rodrigues e representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), informação desconhecida pela maior parte dos dirigentes.

O clima entre os dirigentes na coletiva de imprensa era pacífico, até o momento em que o presidente do Operário, Nelson Antônio da Silva, recebeu uma mensagem da portaria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o afastamento de Francisco Cezário e a nomeação de Estevão Petrallás para exercer interinamente a presidência da FFMS por 90 dias.

"Ficamos completamente surpresos com o nome de Estevão como interventor, porque ele é uma continuidade do Cezário da presidência da federação e isto é muito negativo para a imagem do nosso futebol. Nós precisamos de pessoas novas, que ela seja de ficha limpa, com sangue novo e ideias que possam evoluir o nosso futebol. Se os clubes optarem, eu me candidato para ser presidente da federação", relatou para a reportagem, totalmente constrangido após receber a informação.

O presidente do Comercial, Cláudio Barbosa, relatou que é totalmente contra a escolha de Estevão Petrallas.

"Estamos aqui na Federação com os presidentes dos clubes da Série A para encaminhar ao TJD uma nota contrária a nomeção".

Ao contrário dos dirigentes, o presidente do Operário, Nelson Antônio, se mostrou a favor da nomeação. Ele considera Petrallás uma pessoa íntegra para o exercício da intervenção no futebol sul-mato-grossense.

Fotos: Gerson Oliveira

Quem é Estevão Petrallás?

A gestão de Estevão Petrallas à frente do Operário Futebol Clube teve seus momentos de sucesso, com conquistas de títulos, mas também foi marcada por controvérsias devido às questões financeiras deixadas por administrações futuras.

Ele esteve à frente do Operário Futebol Clube por 8 anos e liderou o clube durante a ascensão do Galo de Campo Grande da Série do Estadual para a elite do futebol sul-mato-grossense em 2016.

Em 2017, a frente do Operário, garantiu automaticamente a classificação do Galo para a Copa Verde do mesmo ano, após fechar as semifinais contra o Sete de Dourados.

Ainda em 2017, Petrallás levou o Operário a aderir ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro PROFUT, criado pela Lei 13.155 de 2015, com o objetivo de fortalecer a gestão financeira dos clubes brasileiros. Também foi responsável por regularizar a participação do clube na Loteria do Timemania, visto que a documentação estava completamente desatualizada.

Ainda no mesmo ano de 2017, Estevam colocou o Operário na Copa São Paulo de Juniores, e também nas semifinais do estadual, colocando o clube novamente na Copa Verde de 2018.

Operário/ OFC- Divulgação

Estevão Petrallas também foi importante, quando foi presidente do Operário em 2018, quando tirou o Operário de uma fila de 21 anos sem títulos.

Com essa conquista o clube voltaria a disputar 13 anos depois a Copa do Brasil e teria sua estreia na Série D, já que sua última participação em competição nacional foi em 2008 na Série C, além de confirmar pela terceira vez seguida sua participação da Copa Verde e a disputa local do estadual de futebol.

Em 2019, sob nova direção, Petrallás iniciou uma nova gestão do Conselho Diretor. A continuidade do presidente Estevão Petrallás à frente do clube por mais quatro anos foi fundamental, especialmente para fortalecer o setor administrativo. Ao final dessa gestão, o clube entregou sua contabilidade em dia, os pagamentos do PROFUT foram feitos e as dívidas trabalhistas foram equacionadas. O mais importante, todas as certidões necessárias para que o clube pudesse participar das competições estaduais e nacionais foram obtidas. No campo, apesar dos esforços nas temporadas seguintes, não houve muito sucesso até a conquista do Bicampeonato em 2022.

Petrallás tentou reorganizar o clube, mas abriu muitas dívidas que foram deixadas até para a atual administração do Coronel Nelson Antônio da Silva



Antes de assumir a vice-presidencia da FFMS, Estevão Petrallás entregou o Operário nas competições nacionais de 2023, quando participou da Copa do Brasil, Copa Verde e o Brasileirão da Série D.

Assine o Correio do Estado