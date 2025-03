FFMS rejeita Ronaldo Fenômeno e declara apoio ao atual presidente da CBF

FORA O BAILE

No dia 10 de março de 2010, o Naviraiense teve o "azar" de enfrentar o time paulista no começo da era Neymar, que terminaria sendo a segunda maior goleada da história da Copa do Brasil

Há exatos 15 anos, pela primeira fase da Copa do Brasil, Santos e Naviraiense se enfrentaram na Vila Belmiro, mas pouca gente esperava que o jogo terminaria sendo a segunda maior goleada da história da competição nacional.

Antes da partida histórica, no dia 24 de fevereiro de 2010, ambas as equipes se enfrentaram pelo jogo de ida da Copa do Brasil, no Morenão, em Campo Grande. Naquela ocasião, os craques do Peixe, como Ganso, Neymar, Robinho e André, não jogaram bem, mas ainda conseguiram bater o time sul-mato-grossense pelo placar "magro" de 1x0, com o gol saindo apenas aos 36 minutos da segunda etapa, marcado pelo meia Marquinhos.

Na época, caso o time visitante vencesse por mais de dois gols de diferença, não haveria jogo de volta. Como a partida terminou com 1x0, um segundo jogo foi forçado, feito muito comemorado pelos atletas e dirigentes da equipe de Naviraí, que ainda haviam prometido um "bicho" de R$ 1 mil para cada jogador caso eles conseguissem atingir esta "proeza".

Então, no dia 10 de março, Naviraiense e Santos se encontraram novamente, desta vez com mando do time paulista, na histórica Vila Belmiro. Obviamente, o sonho de uma classificação sul-mato-grossense era muito distante, mas pouca gente imaginava o placar final da partida.

Até os 27 minutos do primeiro tempo, o confronto ainda estava em aberto, já que a partida estava apenas 1x0, com gol do Ganso. Porém, a partir do minuto seguinte, a "porteira viria a abrir". Do minuto 28 até o final da primeira etapa, mais cinco gols saíram, marcados por André (2x), Neymar, Robinho e Marquinhos. Ou seja, neste momento, o jogo de volta já estava 6x0 (7x0 no agregado).

No segundo tempo, alguns imaginavam que o Santos iria "tirar o pé", até para não humilhar mais ainda a equipe de Mato Grosso do Sul. Entretanto, aos 9 minutos, Neymar fez um daqueles gols de craque, driblando e deixando vários defensores no chão, inclusive o goleiro.

Depois deste, mais três gols aconteceram para "fechar a tampa do caixão", marcados por André e Madson (2x), um deles com outra assistência do craque brasileiro. O 10x0 ficou marcado como a segunda maior goleada da história da Copa do Brasil, igualado com outro 10x0 no jogo entre São Paulo e Botafogo (PB), em 2001, e atrás de um 11x0, que aconteceu na vitória do Atlético (MG) contra o Caiçara (PI), em 1991.

Além disso, o Naviraiense foi a primeira das seis vítimas que o Santos faria naquela edição da Copa do Brasil, que terminaria com título da equipe paulista, o único da história do clube na competição.

Ainda naquele ano, a equipe de Naviraí foi à final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, mas perdeu para o Comercial, pelo placar agregado de 3x1 (2x1 na ida e 1x0 na volta). Porém, ficou conhecido nacionalmente após a goleada sofrida.

Por onde andam?

Em fevereiro deste ano, o youtuber Cartolouco, jornalista que trabalhou na TV Globo há alguns anos, publicou um vídeo onde conta, de forma breve, como está a vida de um dos zagueiros do Naviraiense que jogou a partida histórica e também entrevistou o atual presidente do clube sul-mato-grossense, Carlão Talão.

O defensor Célio Lima afirmou que, motivados pelo jogo de ida, do qual terminou somente 1x0 para o Santos, os jogadores acreditavam que poderiam vencer, mesmo jogando fora de casa.

"Por mais que os caras jogaram pra caramba, a gente conseguiu segurar o Santos, né. Eles fizeram um gol por uma falta. Então, a gente cria uma esperança. Além disso, não estávamos mal no Estadual.", disse o zagueiro no papo com o youtuber e jornalista Cartolouco.

O atual presidente do clube comparou os "Naviraienses" de hoje e aquele de 15 anos atrás. "Aquele Naviraiense de 2010 é bem diferente do que é hoje. Estamos na 1ª divisão do futebol sul-mato-grossense, fomos campeões invictos da Série B no ano passado".

Mesmo com 10x0 na bagagem, Célio conta que é grato pelo que passou, pois isso trouxe experiências de vida incríveis para ele e sua família na época.

"Gratificante demais. Minha família desceu [para a baixada santista] para assistir. Para o pessoal, [jogadores] que era de Mato Grosso do Sul, o peso era ainda maior. Você ver um menino que nunca viu a praia", afirmou.

O ex-jogador também revela que após a partida, por conta da visibilidade, a maioria daqueles que formavam o elenco naviraiense em 2010 se "deram bem", exemplificando que recebeu propostas de clubes mais significantes do cenário nacional, chegando a vestir a camisa do Brasiliense (DF).

Célio diz que hoje trabalha como uber, gosta de ler livros da área da psicologia e que ainda guarda memórias daquele jogo. "Tenho DVD do jogo completo, mas não paro para assistir. Jogou, bola para frente. Lembrança muito boa, tenho orgulho do que fiz como atleta. São coisas que vamos levar para o resto da vida".

Saiba

Na Copa do Brasil de 2010, outra equipe sul-mato-grossense participou, trata-se do Ivinhema. Porém, também foi eliminado na primeira fase, ao enfrentar o Náutico (PE), pelo placar agregado de 4x2 (1x1 na ida e 3x1 na volta).

