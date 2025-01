Gestor interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Antonio Petrallás falou ao Correio do Estado sobre os sete meses à frente do futebol sul-mato-grossense e deu um alerta para os presidentes de clubes: “O dirigente que vive como viúva vai ser ultrapassado”.

Interino no posto, o ex-presidente do Operário Futebol Clube assumiu a entidade após a saída de Francisco Cezário, investigado na Operação Cartão Vermelho e suspeito, junto de outros nomes, de desviar R$ 6 milhões da FFMS entre 2018 e 2023.

De lá pra cá, a tentativa da nova gestão é reformular o futebol local, seja esportivamente, seja economicamente, na missão de angariar novos patrocinadores, reestruturar o suporte aos clubes, os gramados e os estádios para reacender a paixão no coração dos torcedores sul-mato-grossenses.

Petrallás deve ficar no comando da FFMS, ao menos, até a próxima eleição, que acontecerá em abril. Confira.



O senhor pode falar um pouco sobre a sua entrada na Federação, fato que aconteceu após denúncias de corrupção envolvendo o ex-presidente Francisco Cezário? Como que a FFMS estava quando o senhor assumiu?

Nesse período de seis meses, nós atendemos quase 386 jogos. Eu não gosto de fazer muita comparação com o que tinha antes, porque eu não participava como dirigente da Federação. Fui até o fim de 2022 presidente do Operário Futebol Clube, onde conseguimos ter a credibilidade, retirar as certidões do clube, deixei arrumadinho nessa situação. Também acho que isso me credenciou junto à CBF para que eu pudesse ser um dos possíveis escolhidos.

Nós sabemos que isso aí foi realmente um atraso, um prejuízo enorme, mas como eu falei ontem em uma reunião com os prefeitos em Aquidauana e Anastácio, é o momento da retomada, é o momento de nós buscarmos a credibilidade. É difícil? É. Mas eu acho que nesse momento todo mundo tem que imaginar uma somatória de ações. Nisso eu coloco um pouquinho do meu crédito. A Federação vive um outro momento, não tenha dúvida. Existia na chegada nossa à CBF primeiro um receio, que é esse período em junho, quando nós recebemos a incumbência de voltar para MS e encaixarmos de volta nos trilhos o futebol sul-mato-grossense.

Quando você chega lá, essa decisão já está tomada?

Eu recebi um convite através do diretor jurídico [da CBF] para que me apresentasse para o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, eu não o conhecia. No fim da reunião, eu fui convidado para a sala dos presidentes das federações, onde eu fui nomeado interinamente.

No início, houve um manifesto de algumas pessoas que eu entendo como viúvas de um sistema que existia, e a gente não quer jamais ser unânime. Eu acho que aos poucos a gente vai construindo um trabalho solidificado, e você precisa aos pouquinhos cada vez mais se dedicar, principalmente para atender os clubes.

Os filiados tinham uma distância muito grande da gestão, da administração, e eu tenho justamente essa particularidade. Sem desprezar ninguém, mas com um pouquinho de falsa modéstia, eu passei as dificuldades que hoje os dirigentes passam. Então, buscando oxigenar, com reciclagem, com simpósio, com encontros, criamos aqui na FFMS uma academia que justamente pensa nessa evolução da gestão interna dos clubes.

Essa abertura, essa forma de estar mais disponível a todos, no primeiro momento, eu apanhei muito. A imprensa ainda não tinha isso claro, era uma expectativa do que eu fazia. Alguns clubes, de uma forma maldosa, diziam: “Ele é, ele é presidente do Operário e vai beneficiar o Operário”. O [clube] que menos tem benefício aqui hoje é o Operário. Porque a gente não está aqui pra provar contra ou a favor de A ou B, e eu trato da mesma forma todo mundo.

Essas viúvas foram, aos poucos, se distanciando, muitos perceberam que estavam sendo iludidos por uma história. Você administra a paixão das pessoas, do corintiano, do flamenguista, aqui do operariano, agora do Futebol Clube Pantanal, que é Portuguesinha, carinhosamente chamada. O Comercial poderia estar agora nessa Série A, seria com certeza um engrandecimento enorme para o futebol. A gente vai se preocupar com os filiados o tempo todo.

E aí vem uma promessa para a Série B deste ano, que é no segundo semestre praticamente, que este ano foi realizado com cinco, que eu cheguei e já tinham essas cinco equipes confirmadas, nós queremos fazer com doze [clubes], pelo menos, para que você possa fortalecer a Série A.

A minha ótica, em primeiro momento, é a categoria de base. Se não formar um atleta de base e dar mais minutagem, mais tempo para ele jogar, não é fazer competição, sexta, sábado, domingo e encerrar. Agora terminou recentemente o Sub-17, 106 jogos, cada jogo tem estrutura de ambulância, segurança privada, gandula, maqueiro. A ambulância eles [clubes] não pagam, têm um convênio com o governo do Estado por meio da Fundesporte [Fundação de Desporto e Lazer de MS]. A federação veio com essa mentalidade de desonerar os grupos.