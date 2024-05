Costa Rica anuncia novo treinador para sequência do Brasileirão da Série D

Horas após anunciar o desligamento do técnico Gian Rodrigues, o Costa Rica publicou em suas redes sociais a contratação de Alan George, de 51 anos, como o novo comandante para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D.

A Cobra do Norte teve um péssimo início no Brasileirão da Série D. Em três jogos, sem marcar gols, o representante de Mato Grosso do Sul conquistou apenas um empate e sofreu duas derrotas, amargando a última posição no grupo G.

O novo técnico do Costa Rica comandou o Manauara (AM) no estadual deste ano. Durante sua gestão de 11 jogos, ele conquistou três vitórias, três empates e sofreu cinco derrotas.

À frente da equipe amazonense, ele disputou a Copa do Brasil, a Copa Verde e também o segundo turno do campeonato estadual.

Conforme informações apuradas pela reportagem, ele pediu demissão do Manauara em abril deste ano, alegando "motivos pessoais e para dar sequência nos cursos da Confederação Brasileira de Futebol

Pelas redes sociais, o Costa Rica deu boas vindas ao novo comandante.

"Alan George é o novo técnico do Costa Rica Esporte Clube para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D 2024. O professor Alan George têm 51 anos e teve sua última atuação no Manauara do Amazonas. Seja bem-vindo, professor Alan. Estamos na torcida para que sua passagem pelo CREC seja repleta de conquistas e vitórias", publicou o clube depois de cinco horas após o desligamento de Gian Rodrigues.



Ficha técnica

O novo técnico do Costa Rica, Alan George, é natural de Anápolis (GO). Ele possui passagens por clubes como Velo Clube (SP), CBR( AL), Gama (DF), Anapolina (GO), Botafogo (DF), Anápolis (GO) e Brasiliense (DF) entre base e profissional. Além do Manauara, Alan George passou pelo Nacional e Fast Clube, ambos do Amazonas .

O Costa Rica corre contra o tempo, já que o próximo compromisso é contra o Pouso Alegre (MG), no estádio Laertão, em Costa Rica. O clube mineiro é vice-líder do gruipo G, com seis pontos em três jogos.

Demissão após derrotas na Série D

Conforme apurado pelo Correio do Estado, Gian Rodrigues pediu demissão do clube, após não conseguir conquistar vitórias no Brasileirão da Série D.

Em três jogos, o CREC conquistou um empate e duas derrotas e nenhum gol marcado na competição. Gian Rodrigues chegou ao Cobra do Norte em março, após pedir demissão do Democrata (MG), onde foi responsável pela pior campanha do Campeonato Mineiro, culminando no rebaixamento da equipe.

Em sete partidas, Gian Rodrigues venceu 7 jogos, sendo quatro empates e três derrotas.

Divulgação/ Costa Rica EC

