Costa Rica perde de novo para o Cianorte (PR) e dá adeus à Série D

Após perder de 3x1 em casa no domingo passado (28), o Costa Rica precisava de um milagre no Paraná para passar de fase na Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, perdeu de virada para o Cianorte (PR) e foi eliminado da competição no mesmo patamar que em 2022.

Em primeiro tempo sem grandes emoções, as equipes voltaram para a segunda etapa dispostas a tirar o zero do placar. Aos 22 minutos, depois de cobrança de falta na intermediária, a defesa do time paranaense não conseguiu afastar e Ítalo Henrique, zagueiro do Cianorte, empurrou para as redes.

O CREC saiu na frente, mas ainda precisava de um gol para levar o confronto para a disputa de pênaltis. Porém, de maneira desorganizada, a equipe sul-mato-grossense errou o passe na saída de bola e viu os paranaenses construírem a jogada para empatar o jogo, com Mikael.

Depois do gol do Leão do Vale, a Cobra do Norte desanimou e não conseguiu reagir. Mesmo com o empate já classificando a equipe da casa, o Cianorte virou nos acréscimos da partida, em cabeçada do zagueiro Matheus Castelo, aos 45 minutos da etapa final. Fim da linha para o Costa Rica na quarta divisão nacional e o sonho do acesso à Série C foi adiado novamente.

Ao todo, juntando fase de grupos e os confrontos contra o Cianorte no mata-mata, o CREC jogou 16 partidas, sendo seis vitórias, três empates e sete derrotas, do qual fez 18 gols e sofreu 22. Durante toda a competição, o time de MS foi comandado por três técnicos diferentes (Gian Rodrigues, Alan George e Rogério Henrique). Nas redes sociais, a equipe agradeceu aos torcedores pelo apoio durante a Série D.

“Fica o aprendizado dos passos dados e nosso agradecimento a nossa torcida por todo o apoio ao clube. Não tivemos um bom ano, mas a experiência adquirida com certeza irá nos levar a voos mais altos junto ao Costa Rica Esporte Clube”, afirmou a equipe em postagem no Instagram.

Além da eliminação na Série D, o Costa Rica também dá adeus ao calendário do time masculino no ano. Porém, ainda se mantém vivo nos campeonatos de base e no time feminino, com jogos ainda nos próximos meses.

Saiba

Em 2022, o Costa Rica disputou pela 1ª vez o Brasileiro Série D, conseguindo chegar na 2ª fase na 3ª colocação no grupo 5, que foi disputado contra equipes do centro-oeste do país. Na 2ª fase o CREC foi eliminado na época pelo Bahia de Feira (BA), empatando em 0 a 0 no primeiro confronto, e perdendo de 2 a 1 na partida de volta.

Assine o Correio do Estado