Gilbert Carvalho comemora o primeiro lugar na meia maratona de Bonito, disputada no fim de semana, no interior do Estado - GLEISON NASCIMENTO

Nascido no pequeno distrito Rio das Mortes, na zona rural do município de São João del-Rei, em Minas Gerais, Glenison Gilbert Carvalho deixou o trabalho em um sítio na roça para viver das conquistas em provas do atletismo por todo o Brasil.

Desde 2021 fazendo parte da equipe da Associação dos Corredores de Rua e Pista de Campo Grande (Acorp), Gilbert representa o Estado em diversas provas regionais, nacionais e internacionais.

O atleta, de 37 anos, conheceu o atletismo quando tinha 18 anos, no período em que ingressou no 11º Batalhão de Infantaria de Montanha do Exército de São João del-Rei, onde permaneceu por sete anos.

Já no primeiro ano nas Forças Armadas, ele começou a se destacar em competições internas do Batalhão, representando a corporação em campeonatos de atletismo do Comando Militar Leste (CML), em Brasília.

“Eu peguei amor pelo atletismo quando eu servia ao Exército, ali eu comecei a me dedicar e a participar de competições internas, competi nas provas civis e, graças a Deus, sigo há mais de uma década nesse esporte maravilhoso”, disse Gilbert ao Correio do Estado.

O atleta deixou o Exército em 2012 e, nesse período, conciliava o atletismo com o trabalho em um sítio arrendado pela sua família, ajudando a tirar leite e a plantar milho para alimentar os gados. Lá, ele treinava das 5h às 7h, antes de desempenhar as atividades rurais.

Depois de enfrentar uma lesão em 2014, de 2015 até então Gilbert dedica-se exclusivamente às provas de atletismo, fazendo parte de equipes na modalidade para viajar pelo Brasil em busca do pódio e de premiações nas corridas de rua.

Entre as principais competições que disputou nesses últimos anos representando Mato Grosso do Sul pela Acorp estão o Campeonato Estadual Loterias Caixa de MS, no qual conquistou o 1º lugar nos 5.000 m e 10.000 m em prova de pista, nos anos de 2021 e de 2022, inclusive sendo o detentor dos recordes estaduais da competição; também foi o 5º colocado nos 15 km da Corrida do Pantanal em 2022; conquistou o 6º lugar na meia maratona internacional do Rio de Janeiro; e mais recentemente conquistou o tricampeonato (2021-2022-2023) da prova dos 21 km pelo pelotão de elite do Bonito 21K, realizada no sábado.

Ao fim da prova na qual Gilbert conquistou o seu terceiro título dos 21 km na corrida de Bonito, o atleta contou que vinha se preparando de forma especial para a competição.

“Me preparei bastante para vencer o Bonito 21K deste ano. Há um mês, fizemos uma preparação especial na altitude de Cochabamba, na Bolívia, para estar com mais fôlego para essa competição. Foi muito trabalho e dedicação para conseguir o tricampeonato. Eu tenho muito carinho por Bonito, e estamos vindo todos os anos competir aqui”, relatou Gilbert.

Um dia após a competição do Bonito 21K, Gilbert, junto de sua equipe campo-grandense de corrida de rua, viajou para participar de mais uma prova neste fim de temporada, desta vez de nível internacional, voltando para a Bolívia, onde realizou treino extensivo em outubro.

O título de uma das principais competições de corrida de rua de Mato Grosso do Sul foi defendido na categoria masculina contra um dos grandes nomes do atletismo brasileiro, Franck Caldeira de Almeida, o qual foi ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007 e um dos poucos brasileiros que conseguiu o feito de ser campeão da Corrida Internacional de São Silvestre, contra os fortes atletas africanos, no ano de 2006, competiu aos 40 anos no pelotão de elite nos 21 km de Bonito e ficou na 2ª posição.

Natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, Franck Caldeira mora em Campo Grande e estava há dois anos afastado das competições de atletismo, porém, recentemente voltou aos treinamentos e ingressou na Associação dos Corredores de Rua e Pista de Campo Grande para participar de provas de rua de forma regular novamente.

21 KM EM BONITO

No feminino da meia maratona do Bonito 21K deste ano, a corredora Janine Rodrigues de Oliveira, 31 anos, da cidade de Iguatemi, em Mato Grosso do Sul, conquistou pela terceira vez o primeiro lugar em uma das categorias da competição.

Janine ficou em segundo lugar na meia maratona do ano passado, após ter vencido os 21 km em 2021 e os 10 km em 2020. Neste ano, a atleta amadora conseguiu recuperar o posto de campeã da prova.

“Eu já vinha de uma preparação nos treinos para competir em provas longas, consegui conquistar a maratona de Campo Grande e estou muito feliz de ter repetido o feito de ser campeã no Bonito 21K. A prova foi muito difícil, mas consegui administrar as passadas para conseguir o 1º lugar”, disse Janine.

Ao Correio do Estado, a atleta explicou que começou a praticar a modalidade por questões estéticas, para ter um bom preparo físico, mas desde 2018 vem se preparando de forma mais intensa, pensando em competir pelo pódio.

“Eu comecei a me dedicar por estética e fui criando amor pelo esporte, eu gosto muito do atletismo pelo desafio da corrida. Atualmente, eu concilio a minha carreira de contadora com o atletismo, mas, se Deus me abençoar, quem sabe um dia eu consiga seguir só como atleta”, concluiu Janine.

SAIBA

Além das provas de corrida no Bonito 21K, com percursos de 21 km, 10 km e 5 km, o evento também realizou competições de ciclismo, no domingo. Nessa modalidade, as disputas aconteceram pelas categorias Speed e Mountain Bike, divididas em percursos de 53 km e 121 km.