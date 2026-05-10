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Endrick tem boa atuação, não marca, mas dá assistência na derrota do Lyon para o Toulouse

O atacante busca uma vaga entre os convocados para compor a Seleção Brasileira que joga a Copa do Mundo em junho

Estadão Conteúdo

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10/05/2026 - 23h00
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Em busca de uma vaga entre os convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o atacante Endrick teve uma boa atuação, articulando as principais jogadas de ataque do Lyon contra o Toulouse neste domingo. Ele passou em branco, mas deu uma assistência e viu seu time perder por 2 a 1 pela 33ª rodada do Francês.

O camisa 9 protagonizou 8 das 18 finalizações do Lyon e foi responsável pela assistência para o gol de empate de Tolisso na segunda etapa. Com o resultado, o Lyon caiu para a quarta posição, com 60 pontos, um a menos do que o Lille. O Paris Saint-Germain venceu o Brest por 1 a 0 e praticamente assegurou o título.

O jogo coletivo do Lyon não funcionou no primeiro tempo. O Toulouse aproveitou o espaço deixado pelos visitantes no lado esquerdo de sua defesa e marcou aos 10, com Methalie. Após belo lançamento de Gboho, Methalie dominou, avançou na área e chutou rasteiro, cruzado.

Endrick, pela ponta direita, foi o principal articulador das jogadas ofensivas do Lyon. Com menos de 30 segundos de jogo, ele avançou e cruzou com o pé esquerdo. O goleiro Restes socou a bola e na sequência Donnum cedeu o primeiro escanteio da partida

O Lyon dependia de lampejos individuais para ameaçar o Toulouse, e Endrick foi responsável pelas principais chances do time. Aos 23, o brasileiro recebeu fora da área, de costas para o gol, deixou a bola passar por entre as pernas e invadiu a área. Ele finalizou forte, de esquerda, no canto. Restes espalmou para escanteio, mas o árbitro marcou tiro de meta.

No final da primeira etapa, o ex-jogador do Palmeiras deu um chapéu no marcador e finalizou de esquerda, de fora da área. A bola saiu pela linha de fundo. Nos acréscimos, o brasileiro protagonizou a melhor chance do Lyon ao aparecer no centro da área para completar um cruzamento de Moreira pela esquerda. Restes fez a defesa. O camisa 9 brigou pelo rebote e finalizou novamente, desta vez de direita, mas foi bloqueado.

No início da segunda etapa, o Lyon conseguiu ser mais efetivo no ataque. Endrick foi advertido com um amarelo após uma falta para evitar o contra-ataque do Toulose.

Aos 26, após pressionar a zaga rival e conseguir um escanteio, o brasileiro cobrou pela direita e colocou a bola na cabeça de Tolisso, que subiu entre os zagueiros e empatou o jogo. Quando o Lyon tentava abafar o adversário em busca da virada, o Toulouse marcou o gol da vitória com Kamanzi, aos 33.

Um minuto depois, o Lyon ficou com um jogador a mais após a expulsão de Donnun. O time de Endrick não conseguiu aproveitar e agora não depende mais apenas de si para conseguir vaga direta na fase de liga da Champions. Na última rodada, o Lyon enfrenta o Lens, e o Lille recebe o Auxerre. Ambos no domingo.

Queda

João Fonseca lamenta oportunidades perdidas contra sérvio: 'Ele ficou mais solto e cresceu'

Após vencer o primeiro set, brasileiro não conseguiu aproveitar a instabilidade emocional do adversário

09/05/2026 23h00

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João Fonseca

João Fonseca Foto: X/Reprodução

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Eliminado na estreia do Roma Open, o brasileiro João Fonseca lamentou oportunidades desperdiçadas diante do sérvio Hamad Medjedovic neste sábado. Após vencer o primeiro set, o brasileiro não conseguiu aproveitar a instabilidade emocional do adversário, que chegou a quebrar a raquete, e levou a virada.

Eliminado na estreia do Roma Open, o brasileiro João Fonseca lamentou oportunidades desperdiçadas diante do sérvio Hamad Medjedovic neste sábado. Após vencer o primeiro set, o brasileiro não conseguiu aproveitar a instabilidade emocional do adversário, que chegou a quebrar a raquete, e levou a virada.

O segundo set parecia favorável ao brasileiro até que, no oitavo game, Medjedovic buscou a quebra e chegou a 5/3 no placar. "Nas oportunidades eu tive de fazer meu saque, ele me fez jogar o ponto. Botou duas devoluções bem, depois errei duas direitas", afirmou Fonseca à ESPN.

"São oportunidades que não posso perder, ainda mais no momento em que eu estava melhor na partida", completou o brasileiro, que agora acumula duas derrotas consecutivas.

"O 'se' não existe, mas se eu fizesse meu saque, ele poderia ficar mais pressionado", disse Fonseca, que cumprimentou o sérvio de maneira fria ao final da partida. Durante o confronto, o brasileiro apontou que o adversário atrapalhou um de seus saques.

"É isso que me machuca tanto. Eu poderia fazer ele pensar um pouco mais e ter ganho a partida", disse ele sobre ter desperdiçado as oportunidades. "Foi um momento que ele ficou mais solto e cresceu na partida."

Após um vitória por WO em Madri seguida por duas eliminações seguidas, João Fonseca agora se prepara para a disputa de Roland Garros, a partir de 24 de maio.

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SUB-20

Copinha: semifinais de seletiva acontecem em Dourados e Campo Grande

União ABC, São Gabriel, EC Campo Grande e Dourados lutam por duas vagas na maior competição juniores do mundo

09/05/2026 17h00

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Foto: Mari Nakano / FFMS

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Com quatro times na disputa, as semifinais da seletiva Sub-20 que definirá os dois representantes de Mato Grosso do Sul  na Copa São Paulo de 2027 começa neste final de semana. 

União ABC, São Gabriel EC, EC Campo Grande e Dourados passaram pela primeira fase, e seguem na disputa por duas vagas na maior competição de futebol junior do mundo.  

Neste sábado (9), o o DAC, 4º colocado na primeira fase, recebe o União ABC, líder e com 100% de aproveitamento nos cinco jogos disputados, confronto que acontece nesta tarde 'no Estádio da Leda. 

A segunda partida da rodada será na segunda-feira (11), às 19h, no Estádio Jacques da Luz, entre Campo Grande, 3º colocado geral, e São Gabriel, vice-lider da primeira fase.

As partidas de volta acontecem no fim de semana seguinte, em Campo Grande e São Gabriel do Oeste.

Maiores campeões da competição

  • Corinthians  11 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024)
  • São Paulo  5 títulos (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025)
  • Fluminense  5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)
  • Internacional  5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)
  • Flamengo  4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)
  • Atlético-MG  3 títulos (1975, 1976 e 1983)
  • Cruzeiro  2 títulos (2007 e 2026)
  • Santos  3 títulos (1984, 2013 e 2014)
  • Nacional-SP  2 títulos (1972 e 1988)
  • Palmeiras  2 títulos (2022 e 2023)
  • Ponte Preta  2 títulos (1981 e 1982)
  • Portuguesa  2 títulos (1991 e 2002)
  • América-MG  1 título (1996)
  • América-SP  1 título (2006)
  • Figueirense  1 título (2008)
  • Guarani  1 título (1994)
  • Juventus-SP  1 título (1985)
  • Marília  1 título (1979)
  • Paulista  1 título (1997)
  • Roma-SP  1 título (2001)
  • Santo André  1 título (2003)
  • Vasco  1 título (1992)

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