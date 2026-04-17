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"Me ensinou muito"

De MS, pivô que disputou Olimpíada com Oscar Schmidt destaca legado de 'mão santa'

Ex-pivô da seleção brasileira relembrou a convivência com Schmidt nos tempos áureos do basquetebol nacional e destacou a importância do armador para o país

Alison Silva

Alison Silva

17/04/2026 - 18h30
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A morte de Oscar Schmidt nesta sexta-feira (17), provocou forte comoção no esporte brasileiro. Ídolo histórico do basquete, o ex-jogador reconhecido internacionalmente como "Mão Santa", deixa um legado que ultrapassa quadras e gerações.

Em entrevista ao Correio do Estado, o sul-mato-grossense Joélcio Joerke, o 'Janjão', ex-pivô da seleção brasileira, relembrou a convivência com Schmidt nos tempos áureos do basquetebol nacional e destacou a importância do armador para o país. 

Ao lado de Oscar, Janjão atuou por cerca de oito anos, e disputou os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, último ciclo olímpico do lendário camisa 14. Atualmente com 53 anos, o professor de educação física vive em Campo Grande falou já com saudosismo sobre o ex-companheiro. 

“É um orgulho realmente, ele (Oscar) é um patrimônio do basquete brasileiro, do esporte brasileiro. Todo mundo conheceu a trajetória dele sabia o quanto ele era boa pessoa, um cara que treinava mais que os outros, obstinado por resultado, me ensinou muito dentro e fora da quadra e sempre colocou o basquete como prioridade na vida dele.”, destacou o ex-pivô. 

Ao recordar a convivência com o ídolo, Janjão destacou o impacto pessoal deixado por Oscar. “Eu tive a sorte de conviver fora da quadra com ele e aprender muitas coisas no dia a dia, na obstinação dele, na forma como encarava cada treinamento. Foi uma experiência incrível.”

O ex-pivô também lembrou das experiências vividas ao lado do “Mão Santa”, consideradas por ele como momentos marcantes da carreira. Ainda assim, reforça que o principal legado vai além das conquistas esportivas.

“O grande tesouro de ter convivido com um cara desse tamanho não ficou só dentro da quadra. Eu levo isso para a minha vida pessoal também, como exemplo de ser humano”, disse.

Sobre Oscar, Janjão ressaltou não apenas o talento dentro de quadra, mas também as escolhas que marcaram sua carreira. “Mesmo com a possibilidade de jogar na NBA, ele optou por continuar na seleção brasileira. Era onde ele encontrava o maior prazer, a maior alegria da vida dele.”, frisou o ex-atleta. 

Na ocasião, a decisão de vestir a camisa 'amarelinha' tinha muito mais peso. Escolhido pelo New Jersey Nets (atual Brooklyn Nets) no Draft de 1984 da NBA, liga americana, Oscar Schmidt optou por não jogar a competição para continuar defendendo a Seleção Brasileira, regra imposta pela Federação Internacional de Basquete à época. 

Carreira 

Joelcio iniciou sua trajetória ainda jovem. Aos 16 anos, deixou Campo Grande rumo a Franca (SP) para investir na carreira esportiva. Ao longo dos anos, integrou todas as seleções brasileiras de base e, posteriormente, a equipe principal por uma década. Também representou o Brasil em dois Mundiais, em 1994, no Canadá, e em 1998, na Grécia.

No exterior, o pivô sul-mato-grossense atuou por três temporadas na Itália, onde conquistou a Copa Itália pelo Snaidero Udine. No Brasil, acumulou títulos importantes, incluindo cinco campeonatos nacionais  três por Franca, além de conquistas por Vasco da Gama e Uberlândia.

Adeus

Aos 68 anos, Oscar morreu após sofrer um mau súbito na manhã desta sexta-feira . Ele estava internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba, na cidade de São Paulo. 

O ex-atleta foi diagnosticado com câncer no cérebro mas afirmou estar curado da doença em 2022. 

Ele é o único brasileiro a estar no Hall da Fama no basquete  e é o maior pontuador da história do basquete, com 49.70 pontos, além de ser dono do maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos.

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Champions League

Bayern desencanta em mata-mata contra Real em jogaço e desafia campeão PSG na semi da Champions

Em temporada ruim, para o Real Madrid restam apenas remotas chances em La Liga de evitar fechar o segundo ano seguido sem títulos

15/04/2026 23h00

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Foto: Bayern de Munique

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Em um espetáculo de futebol, o Bayern de Munique desencantou em mata-matas diante do Real Madrid após ficar no caminho diante dos oponentes nos três últimos encontros (tinha 8 a 5 contra).

Em duelo vistoso e elétrico, no qual ficou três vezes atrás do marcador no Allianz Arena, os bávaros buscaram gigante virada nos minutos finais, por 4 a 3, com gols de Luis Díaz aos 43 e Olise, aos 49 do segundo tempo, e avançaram à semifinal com novo triunfo, após vitória por 2 a 1 no Santiago Bernabéu.

Depois de ser eliminado nos mata-matas das edições de 2016/17, 2017/18 e 2023/24 para os merengues, o Bayern de Munique finalmente saiu ganhador diante dos rivais, o que não ocorria desde 2011/12, quando passou com 3 a 1 nas penalidades.

Em busca do heptacampeonato, terá nas semifinais o atual campeão e embalado Paris Saint-Germain, com confrontos nos dias 28 ou 29 de abril, na França, e 5 ou 6 de maio na Alemanha.

Pavlovic, Kane (50º gol na temporada), Luis Díaz e Olise anotaram os gols bávaros, frustrando uma noite perfeita de Arda Güler, autor de dois gols e que também contou com bola nas redes de Mbappé.

GOL RELÂMPAGO E PRIMEIRA ETAPA GIGANTE

Confronto mais comum na história da Champions League, Bayern de Munique e Real Madrid entraram em campo para o 30º encontro na competição. E com os alemães em desvantagem de 12 vitórias contra 13 dos merengues e outros quatro empates.

Além deste embate das quartas de final, eles já haviam se encarado nas semifinais de 2023/24, 2017/18, 2013/14, 2011/12, 2000/01, 1999/2000, 1986/87 e 1975/76, além de outras três quartas em 2016/17, 2001/02 e 1987/88, e nas oitavas de 2006/07 e 2003/04. O Real Madrid tinha oito avanços, diante de cinco dos bávaros. Ainda se encontraram na fase de grupos em 2000 com um triunfo para cada.

Antes de a bola rolar, foi prestado um minuto de silêncio na Allianz Arena para José Emílio Santamaría, ex-zagueiro e ídolo do Real Madrid. Alguns torcedores alemães não respeitaram o momento, para desagrado de Mbappé, que balançou a cabeça reprovando a atitude.

O árbitro apitou o início da definição e o Real Madrid precisou de somente 36 segundos para deixar o confronto igual com presente de Neuer para Arda Güler. O goleiro errou o passe e deu nos pés do jovem turco, que acertou no ângulo, de primeira.

O Real Madrid começou em cima, parecia à vontade e perto de ampliar, mas o Bayern precisou de um ataque para reagir, com Pavlovic deixando tudo igual aos seis, escorando de cabeça a cobrança de escanteio de Kimmich. Desta vez, foi Lunin quem falhou, pulando para dentro do gol.

Mbappé teve chance de recolocar os merengues na frente, mas acabou desarmado por Laimer na hora de finalizar. Lunin se redimiu da falha do gol ao espalmar a batida colocada de Kimmich. O nome da primeira etapa, contudo, era Arda Güler, que fez nova pintura, desta vez cobrando falta no ângulo e nova falha de Neuer - o turco ainda não havia anotado na Champions e desencantou logo nas quartas.

Mais uma vez o Real Madrid teve pouco tempo para celebrar. Em lance no qual o Bayern reclamou de duas penalidades, a jogada seguiu e a bola caiu nos pés de Harry Kane na área. O artilheiro inglês girou com qualidade e deixou tudo igual. Antes do intervalo, entretanto, Mbappé aproveitou a assistência de Vini Júnior para anotar o terceiro. Irritado, Vincent Kompany pediu cabeça no lugar para seus comandados.

SEGUNDA ETAPA ABERTA E GOLS DECISIVOS NO FIM

As equipes voltaram do descanso dispostas a buscar o gol da vaga direta, sem necessidade de prorrogação. O Bayern com o time todo postado no ataque, mas com o Real Madrid também encaixando suas escapadas com perigo. Mbappé, cara a cara, viu Neuer espalmar de braço direito seu voleio em defesa espetacular.

Lunin também mostrou suas qualidades ao esticar a mão para evitar que a batida de Olise terminasse nas redes. Com o passar do tempo, o Real Madrid optou apenas por se defender, perigosamente chamando os alemães para seu campo. Para piorar, Camavinga levou o segundo amarelo e o consequente vermelho - o volante entrou na segunda etapa para reforçar a marcação.

Com um jogador a mais, o Bayern foi todo ao ataque na busca do gol da igualdade e da vaga e Luis Díaz acertou um chutaço de fora da área, aos 43 minutos da etapa final, para garantir o alívio e a grande festa dos bávaros. Ainda deu tempo de Olise, aos 49, decretar a virada. Em temporada ruim, para o Real Madrid restam apenas remotas chances em La Liga de evitar fechar o segundo ano seguido sem títulos.

Lesão

Ekitike tem suspeita de ruptura no tendão de Aquiles e deve desfalcar a França na Copa

Doué, outro atacante da França. Também saiu de campo machucado.

14/04/2026 23h00

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Glyn Kirk/AFP

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A partida entre Liverpool e Paris Saint-Germain na Champions League desta terça-feira trouxe enorme preocupação para o técnico Didier Deschamps, na seleção francesa.

Hugo Ekitike deixou o gramado com suspeita de ruptura do tendão de Aquiles e, caso a gravidade da lesão seja confirmada após realização de exames, perderá a Copa do Mundo.

Doué, outro atacante da França. Também saiu de campo machucado.

Ekitike se machucou sozinho em campo, quando corria para receber uma bola perto da área e caiu sozinho, com apenas 28 minutos de jogo.

O atacante já foi ao chão chorando em campo, demonstrando a gravidade do problema.

Após atendimento de quase dois minutos pelos médicos do Liverpool, o jogador foi substituído por Mohamed Salah de maca e chorando copiosamente, bastante triste com o problema faltando somente 58 minutos para a copa do Mundo.

O Liverpool ainda avaliará o jogador para saber da gravidade, mas a imprensa francesa e inglesa já crava a ruptura do tendão de Aquiles e a necessidade de cirurgia, o que o afastaria dos gramados por até 12 meses.

Já no começo da segunda etapa foi a vez de outro titular da seleção francesa, o jovem Desiré Doué, deixar Anfield lesionado.

O atacante do Paris Saint-Germain saiu amparado por um membro da comissão médica do clube após também acusar fortes dores.

No lance, ele foi empurrado por Szoboszlai para fora do campo e caiu sob uma placa de publicidade e um microfone, colocando as mãos no joelho direito.

O problema deve ser menos grave, apesar de as caretas terem traxzido preocupação à torcida do SG e da França.

 

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