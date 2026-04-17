De MS, pivô que disputou Olimpíada com Oscar Schmidt destaca legado de 'mão santa'

Champions League

Em temporada ruim, para o Real Madrid restam apenas remotas chances em La Liga de evitar fechar o segundo ano seguido sem títulos

Em um espetáculo de futebol, o Bayern de Munique desencantou em mata-matas diante do Real Madrid após ficar no caminho diante dos oponentes nos três últimos encontros (tinha 8 a 5 contra).

Em duelo vistoso e elétrico, no qual ficou três vezes atrás do marcador no Allianz Arena, os bávaros buscaram gigante virada nos minutos finais, por 4 a 3, com gols de Luis Díaz aos 43 e Olise, aos 49 do segundo tempo, e avançaram à semifinal com novo triunfo, após vitória por 2 a 1 no Santiago Bernabéu.

Depois de ser eliminado nos mata-matas das edições de 2016/17, 2017/18 e 2023/24 para os merengues, o Bayern de Munique finalmente saiu ganhador diante dos rivais, o que não ocorria desde 2011/12, quando passou com 3 a 1 nas penalidades.

Em busca do heptacampeonato, terá nas semifinais o atual campeão e embalado Paris Saint-Germain, com confrontos nos dias 28 ou 29 de abril, na França, e 5 ou 6 de maio na Alemanha.

Pavlovic, Kane (50º gol na temporada), Luis Díaz e Olise anotaram os gols bávaros, frustrando uma noite perfeita de Arda Güler, autor de dois gols e que também contou com bola nas redes de Mbappé.

GOL RELÂMPAGO E PRIMEIRA ETAPA GIGANTE

Confronto mais comum na história da Champions League, Bayern de Munique e Real Madrid entraram em campo para o 30º encontro na competição. E com os alemães em desvantagem de 12 vitórias contra 13 dos merengues e outros quatro empates.

Além deste embate das quartas de final, eles já haviam se encarado nas semifinais de 2023/24, 2017/18, 2013/14, 2011/12, 2000/01, 1999/2000, 1986/87 e 1975/76, além de outras três quartas em 2016/17, 2001/02 e 1987/88, e nas oitavas de 2006/07 e 2003/04. O Real Madrid tinha oito avanços, diante de cinco dos bávaros. Ainda se encontraram na fase de grupos em 2000 com um triunfo para cada.

Antes de a bola rolar, foi prestado um minuto de silêncio na Allianz Arena para José Emílio Santamaría, ex-zagueiro e ídolo do Real Madrid. Alguns torcedores alemães não respeitaram o momento, para desagrado de Mbappé, que balançou a cabeça reprovando a atitude.

O árbitro apitou o início da definição e o Real Madrid precisou de somente 36 segundos para deixar o confronto igual com presente de Neuer para Arda Güler. O goleiro errou o passe e deu nos pés do jovem turco, que acertou no ângulo, de primeira.

O Real Madrid começou em cima, parecia à vontade e perto de ampliar, mas o Bayern precisou de um ataque para reagir, com Pavlovic deixando tudo igual aos seis, escorando de cabeça a cobrança de escanteio de Kimmich. Desta vez, foi Lunin quem falhou, pulando para dentro do gol.

Mbappé teve chance de recolocar os merengues na frente, mas acabou desarmado por Laimer na hora de finalizar. Lunin se redimiu da falha do gol ao espalmar a batida colocada de Kimmich. O nome da primeira etapa, contudo, era Arda Güler, que fez nova pintura, desta vez cobrando falta no ângulo e nova falha de Neuer - o turco ainda não havia anotado na Champions e desencantou logo nas quartas.

Mais uma vez o Real Madrid teve pouco tempo para celebrar. Em lance no qual o Bayern reclamou de duas penalidades, a jogada seguiu e a bola caiu nos pés de Harry Kane na área. O artilheiro inglês girou com qualidade e deixou tudo igual. Antes do intervalo, entretanto, Mbappé aproveitou a assistência de Vini Júnior para anotar o terceiro. Irritado, Vincent Kompany pediu cabeça no lugar para seus comandados.

SEGUNDA ETAPA ABERTA E GOLS DECISIVOS NO FIM

As equipes voltaram do descanso dispostas a buscar o gol da vaga direta, sem necessidade de prorrogação. O Bayern com o time todo postado no ataque, mas com o Real Madrid também encaixando suas escapadas com perigo. Mbappé, cara a cara, viu Neuer espalmar de braço direito seu voleio em defesa espetacular.

Lunin também mostrou suas qualidades ao esticar a mão para evitar que a batida de Olise terminasse nas redes. Com o passar do tempo, o Real Madrid optou apenas por se defender, perigosamente chamando os alemães para seu campo. Para piorar, Camavinga levou o segundo amarelo e o consequente vermelho - o volante entrou na segunda etapa para reforçar a marcação.

Com um jogador a mais, o Bayern foi todo ao ataque na busca do gol da igualdade e da vaga e Luis Díaz acertou um chutaço de fora da área, aos 43 minutos da etapa final, para garantir o alívio e a grande festa dos bávaros. Ainda deu tempo de Olise, aos 49, decretar a virada. Em temporada ruim, para o Real Madrid restam apenas remotas chances em La Liga de evitar fechar o segundo ano seguido sem títulos.