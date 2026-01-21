Definida arbitragem para jogos da 1ª rodada do Campeonato Estadual

Paulo Henrique Vollkopf apitou a vitória do Galo sobre o Pantanal e estará em Bataguassu - Rodrigo Moreira/RMP fotografia

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A edição deste ano do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi aberta com a vitória do Operário sobre o Pantanal, por 3 a 0, no domingo, em partida que deveria acontecer em meados de fevereiro, mas foi antecipada.

A primeira rodada completa, porém, acontece neste sábado, com cinco jogos e todos os 10 clubes participantes em campo. A Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) definiu árbitros e assistentes para essas partidas.

A rodada começa com dois jogos às 16h. No Estádio Mário Pinto (Noroeste), o Aquidauana estreia na Série A recebendo o Costa Rica, com arbitragem de Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão. O quarto árbitro é Willian Arakaki Antunes.

Em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, o Pantanal mira reabilitação e tem pela frente o Águia Negra. O árbitro da partida será Paulo Henrique Salmázio, que terá nas laterais os assistentes Cláudio Henrique Verão e Adanclei Neves Barros. O quarto árbitro será Fábio Silva de Oliveira.

No Estádio Arthur Marinho, às 17h, o Corumbaense estreia na competição recebendo o atual bicampeão Operário.

A arbitragem será comandada por Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Faustino Corrêa. O quarto árbitro será Josué Aires Graúna.

Os dois últimos jogos acontecem às 18h. No Estádio Pereirão tem a estreia do campeão da Série B do Estadual no ano passado.

O Bataguassu recebe o Naviraiense, com arbitragem de Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Elita Maria e Wescley da Silva Marques. O quarto árbitro será Carlos Henrique Linhares Martins.

No Estádio Saraivão, duelo entre dois clubes da região sul do Estado. Vice-campeão no ano passado, o Ivinhema começa a competição recebendo o Dourados, em jogo com arbitragem de Raphael de Souza Cosmo, com os assistentes Luiz Felipe de Oliveira e Ana Paula dos Santos. O quarto árbitro será Maicon Alex Ristof.

Assine o Correio do Estado