Esportes

Permanência

Diretor do Atlético-MG revela proposta até 2027 por Hulk e revela: 'Ninguém quer que ele saia'

Paulo Bracks foi enfático ao garantir que todos no clube querem a permanência do experiente atacante.

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

06/01/2026 - 23h00
Continue lendo...

O Atlético-MG não está disposto a perder seu segundo jogador para o Fluminense e garantiu, nesta terça-feira, que o ídolo Hulk está nos planos não apenas para 2026, mas também para o próximo ano. Depois de ver o lateral-esquerdo Guilherme Arana se acertar com os cariocas, o CSO Paulo Bracks foi enfático ao garantir que todos no clube querem a permanência do experiente atacante.

Hulk perdeu espaço com o técnico Jorge Sampaoli na reta final de 2025, começou a ser substituído com frequência e até na reserva foi parar, o que o deixou tentado a aceitar a alta proposta financeira do Fluminense. No clube mineiro desde 2021, o jogador se tornou referência e ídolo da torcida, que vem fazendo coro para demovê-lo da ideia de mudar de ares aos 39 anos - o jogador chegou a falar em aposentar em Belo Horizonte.

A coletiva de Bracks nesta terça-feira foi uma maneira encontrada para o Atlético-MG mostrar a Hulk sua importância. O dirigente não poupou elogios ao atacante e revelou que até fez uma proposta de ampliação do contrato até 2027.

"Hulk é um ídolo, para mim o maior da história do Atlético", afirmou Bracks. "Vocês têm acompanhado as reuniões com ele, seu staff e o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk. E euu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até o final de 2027. Ou seja, mais dois anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar", enfatizou o dirigente.

Bracks definiu Hulk como "assunto institucional", não apenas do futebol. E garantiu todo o respeito que o jogador merece, independentemente da escolha - treina normalmente com os demais companheiros em Minas.

"Ele é muito grande e tem de ser tratado de forma institucional. Não entrarei em detalhes sobre o que está sendo conversado, o projeto apresentado, os detalhes conversados nas reuniões, porque dizem respeito às partes ali sentadas. Mas confirmo que o principal é: ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia. Para mim, é o maior ídolo da história (do Atlético) e tem tudo para se tornar uma lenda, representando o Atlético para sempre "

Reforço oficializado 

Durante a coletiva para explicar a negociação com Hulk, Bracks revelou acerto com o também atacante Alan Minda, jovem equatoriano de 22 anos, do Cercle Brugge, da Bélgica.

"Não assinou contrato ainda, exames médicos estão pendentes, mas acertamos as bases contratuais e negociais para contratar o atacante Alan Minda, de 22 anos. Jogador que é ágil, potente, de um contra um, habilidoso, e será nosso segundo reforço nessa temporada 2026", disse Bracks.

COPA DO MUNDO

Ancelotti inicia o ano com pressa para definir últimos convocados

Treinador da seleção diz ter 18 dos 26 nomes escolhidos e trabalha para deixar grupo pronto, ou quase isso, até março; lista final para o campeonato deverá ser anunciada em maio

05/01/2026 09h30

O técnico Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira durante a preparação para os últimos amistosos, que ocorreram no ano passado

O técnico Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira durante a preparação para os últimos amistosos, que ocorreram no ano passado Rafael Ribeiro/CBF

Continue Lendo...

A menos de seis meses da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti trabalha para definir a seleção brasileira que vai à América do Norte. O grupo de 26 jogadores não está fechado e até mesmo o time titular tem vagas abertas.

No ciclo anterior, sob Tite, o Brasil já tinha, nos meses anteriores à Copa de 2022, uma espinha dorsal definida e apenas ajustes pontuais em discussão. Agora, o treinador italiano trabalha em um ambiente de transição, no qual convivem remanescentes do período anterior e atletas que ainda buscam se firmar.

O tempo é adversário de Ancelotti. Após ter assumido a equipe em maio de 2025, ele fechou o ano com oito jogos, quatro pelas Eliminatórias e quatro amistosos. Nesse período, convocou 48 atletas e só não utilizou 6 deles: Antony, Ederson, João Gomes, John, Léo Ortiz e Luciano Juba.

Entre os 42 que tiveram oportunidade, Bruno Guimarães foi o mais constante, com presença em todos os jogos. Casemiro e Estêvão perderam apenas um dos oito compromissos.

O trio faz parte da lista de 18 nomes que Ancelotti afirma já estarem garantidos, embora ele ainda não divulgue essa pré-relação. Com oito vagas ainda abertas, há disputa entre atletas de todas as posições.

Segundo o treinador, a convocação para os amistosos de março já será bem parecida com a lista da Copa.

Até agora, o italiano não repetiu nenhuma vez sua escalação e obteve 58,3% de aproveitamento, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Foram 14 gols marcados e 5 sofridos.

“Faltam dois amistosos e seis meses de jogos em um calendário muito exigente, risco de lesão muito alto, mas eu acho que a equipe, o ambiente, está no caminho certo para chegar bem à Copa”, disse Ancelotti, que foi o quarto técnico a dirigir o Brasil no ciclo 2022/2026, o que dificultou a consolidação de uma base com antecedência.

Na preparação para a Copa anterior, neste estágio, Tite estava no fim de um trabalho de seis anos, o que lhe possibilitou usar os meses finais da preparação para a Copa do Catar para afinar suas escolhas táticas. As peças estavam quase todas estabelecidas.

No ano da Copa, havia apenas a dúvida sobre quem seria o reserva de Danilo na lateral direita. Embora a revelação do nome de Daniel Alves tenha ficado apenas para o dia da lista final, a escolha do jogador já era tratada como certa dentro da comissão técnica.

Com Tite, a seleção tinha hierarquia definida, com uma base repetida ao longo do ciclo e papéis claros entre titulares e reservas. Alisson, Marquinhos, Casemiro, Neymar e Richarlison eram referências estáveis, enquanto Fabinho e Gabriel Jesus, por exemplo, ocupavam funções bem delimitadas como alternativas.

HIERARQUIA

Com Ancelotti, a hierarquia está em disputa. Ele assumiu no meio de uma transição de gerações e tem adotado um modelo mais flexível, em que o momento pesa mais do que o nome do jogador. Nesse aspecto, o nome de Neymar é o que causa mais discussão.

Em 2022, ele embarcou para o Catar como a principal referência técnica da seleção, em boa forma física. Não se imaginava o time titular do Brasil sem o seu camisa 10. Agora, a situação é diferente. Novamente convivendo com lesões, sem conseguir manter uma longa sequência em atividade, ele nem sequer teve a chance de atuar com Ancelotti.

O italiano, que passou a demonstrar incômodo com as repetidas perguntas sobre a convocação ou não do craque para a Copa do Mundo, tem sido enfático em sua posição: somente jogadores em plena condição física farão parte de seu elenco na competição.

Neste momento, Neymar está em recuperação de uma cirurgia de correção no menisco do joelho esquerdo, realizada em 22 de dezembro, em Belo Horizonte.

O procedimento foi conduzido por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. A previsão é de que ele leve um mês para se recuperar e tenha condição de entrar em campo a partir de fevereiro.

No último dia do ano, o Santos anunciou a renovação do contrato do jogador até o fim de 2026. Esse foi o melhor cenário encontrado pelo atleta para tentar ficar em forma a tempo de Ancelotti observar sua condição física.

Neymar atua em um dos setores mais disputados do elenco. Até o momento, 13 nomes já foram testados. Seis deles estão entre os nomes de confiança de Ancelotti, com presença praticamente assegurada na Copa. São eles: Vinicius Júnior, Rodrygo, Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha.

Antes da convocação final, o Brasil fará dois amistosos, contra França e Croácia, respectivamente, no dias 26 e 31 de março. (Com informações de agências)

>> Copa do Mundo

  • 13 de junho >

Brasil x Marrocos – às 18h (de Mato Grosso do Sul),
no MetLife Stadium, em East Rutherford.

  •  19 de junho >

Brasil x Haiti – às 21h (de MS),
no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

  • 24 de junho >

Escócia x Brasil – às 18h (de MS),
no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

Esportes

Pai de Neymar revela que atacante pensou em desistir do futebol após lesão: 'Por mim, já deu'

Segundo ele, o episódio abalou o jogador, especialmente pelo impacto emocional causado pela divulgação precoce do diagnóstico

04/01/2026 22h00

Neymar cogitou desistir do futebol após lesão no joelho

Neymar cogitou desistir do futebol após lesão no joelho Foto: Instagram/Reprodução

Continue Lendo...

O pai de Neymar revelou que o atacante chegou a cogitar interromper a carreira após sofrer uma lesão no menisco do joelho esquerdo, no fim de novembro do ano passado. Segundo ele, o episódio abalou o jogador, especialmente pelo impacto emocional causado pela divulgação precoce do diagnóstico.

O relato foi feito durante um jantar promovido pelo empresário Rafael Figueiredo. O vídeo da conversa foi divulgado no canal Rafa Tecla T, no YouTube.

De acordo com Neymar pai, o vazamento da informação sobre a lesão ocorreu antes mesmo de o atleta ter ciência completa do problema, o que agravou o quadro emocional. Ele destacou a dificuldade em conter o filho dentro de campo e explicou a decisão de afastá-lo temporariamente das atividades.

"Estávamos medindo o Neymar toda hora, toda hora tentávamos tirar ele. Mas ele é um cara que dentro de campo não se poupa. Você não consegue fazer ele se poupar. Daqui a pouco ele está lá atrás, pedindo bola toda hora, é um cara competitivo ao extremo. Como você controla isso? Deixando ele fora de campo, é a única forma."

Segundo o pai do jogador, a situação se agravou quando a lesão foi divulgada publicamente, o que afetou diretamente o estado psicológico do atacante.

"Colocando ele quando realmente a gente tem a tranquilidade de ficar. Agora mesmo. Ele teve uma lesão de menisco. A imprensa vaza isso antes de conversarmos com ele, e a cabeça dele vai a zero. Por um segundo não salvo a cabeça do meu filho. Isso chega rompendo, os caras falando Neymar não joga mais esse ano. A cabeça dele vai embora."

Neymar Pai contou que, ao conversar com o filho após o episódio, ouviu do atacante um desabafo que indicava a possibilidade de parar de jogar.

"Quando eu chego em casa, vou para a casa do meu filho e digo: 'Filho, e aí, como é que tá?' Ele vira para mim e fala: 'Não aguento mais, cara. Vamos operar. Pai... nem sei se vale a pena operar. Por mim, já deu'. A hora que ele fala isso para mim eu viro e falo para ele: 'Já deu, cara? Então pra que operar? Ah, opera isso aí, a gente para e ano que vem a gente pensa o que vai fazer'. Aí, eu falei: 'Filho, se você quiser operar para a gente focar na sua recuperação e você ficar bem, eu estou com você'."

Ainda segundo o relato, a conversa seguiu com um apelo para que o jogador não se deixasse influenciar por críticas externas.

"Eu falei. 'Cara, o que você quer fazer?' Comecei a conversar com ele, falar com ele algumas coisas: 'Sabe o que é? Tem uma narrativa aí. Uns caras aí que são muito barulhentos, muito pouca gente, mas são barulhentos pra chuchu, e que querem fazer você desistir. Se a gente desistir... Falta muito pouco, cara. São seis meses. Depois de junho, julho, não sei se vamos ganhar ou não. Cara, eu largo com você. Aí eu acho que cumprimos a nossa missão, se for campeão ou não, mas pelo menos você vai ter que estar nisso aí. Você não pode aceitar o que esses barulhentos estão fazendo. Você não pode ouvir o que está de fora'."

Após a conversa, Neymar decidiu esperar o dia seguinte para avaliar como se sentiria fisicamente e voltou a treinar com o elenco do Santos.

"Aí ele me escuta, a gente conversa bastante, e ele diz: 'Deixa eu ver como eu vou acordar amanhã'. Na manhã seguinte ele me manda mensagem: 'Vou treinar. Vou ver se eu aguento'. Ele vai lá, fez todos os negócios. Disse que estava com um pouquinho de dor, mas conseguiu treinar. Aí ele começou o treino chutando de esquerda, de direita. Eu falei: 'Meu, tu é maluco? Tenta correr só. Você correndo dentro de campo, se mexendo. Já tá bom'. Aí ele olhou, balançou a cabeça. Acho que dá."

A resposta definitiva veio no jogo contra o Sport, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 0, na Vila Belmiro, o que, segundo o pai, mudou o cenário.

"Ele vai para o jogo, a gente torcendo pra alcinha (do menisco rompido) não mexer no lugar. Ele vai e faz o gol. Na hora do gol, ele olha para mim. A gente se olha e te falar, cara, foi incrível. Ele falou: 'Agora, eu vou até o final nesses três jogos aí'. Eu falei: 'Dorme de um jeito que não mexa o joelho (risos)'. Porque a lesão não se agrava mais. Não tinha problema, não era nada de LCA, não tem nada."

Na véspera do Ano Novo, Neymar acertou a renovação de contrato com o Santos por mais uma temporada, até o fim de dezembro.

O atacante passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo no último dia 22 e segue em processo de recuperação, realizando trabalhos de fisioterapia em sua casa, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

