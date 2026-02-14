Edina irá apitar jogo do Ivinhema F.C pela Copa do Brasil

Inédito

Time da fronteira garantiu acesso inédito e causou alvoroço entre sul-mato-grossenses e pedrojuaninos

Ricardo Soares ao lado do filho Brayan Ricardo em jogo do 2 de Mayo Foto: Arquivo Pessoal

Inédita, a classificação do Club Sportivo 2 de Mayo diante do Alianza Lima na noite desta quarta-feira (11) pela 1ª fase da Copa Libertadores causou um alvoroço entre brasileiros e paraguaios, feito inédito que culminou até em carreata na fronteira seca entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, cidade do país vizinho.

Coirmãs e entrelaçadas popular e culturalmente, ambas as cidades foram palco de festa na última noite. Há quem diga que o feito foi suficiente para que o presidente paraguaio Santiago Peña decretasse feriado no país vizinho.

Ponta-poranense, o vendedor Ricardo Soares, de 40 anos, destacou que a vitória do time paraguaio é um fator positivo para moradores de ambas as cidades, já que quando sul-mato-grossenses lembram da região de fronteira, quase sempre é por coisa ruim.

"Graças ao 2 de Mayo o Brasil está conhecendo Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, cidades acolhedoras, geralmente não é assim que sai na mídia", destacou ao Correio do Estado.

Brasileiro de nascimento, também fala espanhol e vive no país vizinho. Na última semana, esteve no Estádio Río Parapití e acompanhou a vitória do "Galo Norteño" por 1 a 0 na partida de ida.

Nesta quarta-feira, comemorou o momento "profetico" do filho Brayan Ricardo, de 12 anos, que antes do jogo, enviou uma mensagem para Brahian Ayala, artilheiro da noite, que garantiu a classificação do time de Pedro Juan à segunda fase do torneio.

"Ele mandou mensagem para Brahian Ayala que fez o gol de pênalti. Falou que ele entraria no segundo tempo e faria o gol, foi o que aconteceu", disse.

A mensagem foi publicada pelo adolescente nas redes sociais e curtida pelo jogador / Arquivo Pessoal

Perguntado sobre o alvoroço causado pela classificação, disse que não existe nada de rixa entre brasileiros e paraguaios, que foram às ruas para comemorar juntos.

"Todo mundo vive em harmonia aqui, não existe essa história de confusão", destacou Ricardo, que esteve na partida de ida e pagou 40 mil guaranis no ingresso, aproximadamente R$ 35.

Segundo ele, quem quiser ver o confronto da segunda fase diante do Sporting Cristal terá que se apressar para garantir entrada.

"Quem quiser ver o jogo vai ter que se apressar, com certeza desta vez o estádio vai lotar", disse o vendedor, que garantiu que brasileiros podem comprar com a moeda brasileira na próxima terça-feira (17).

Estudante, o também brasileiro Flamel Silva, de 30 anos, disse que a vitória do time paraguaio foi algo extremamente bom para moradores de ambas as cidades.

Com diversos amigos que estiveram no primeiro jogo do duelo, garantiu que além de boa convivência entre brasileiros e paraguaios, a vitória do clube fronteiriço deve assegurar um crescimento na economia local.

"Acho que a projeção do 2 de Mayo na Libertadores é boa pra todo mundo, acredito que inclusive para a economia dos dois países", disse o brasileiro. Neto de paraguaio, disse que o jogo da próxima semana será de grande importância para a região.

"Todo mundo comemorou bastante, foi pra rua, fez carreata, foi muito bom para ambos os países, só coisa boa para gente", finalizou.

Agora, o time da fronteira enfrentará o Sporting Cristal na 2ª fase do torneio. O primeiro confronto acontece em Pedro Juan Caballero na próxima terça-feira (17), com a volta disputada no Peru, dia 24. Botafogo e Bahia são os brasileiros nesta fase da competição.

Para chegar até a fase de grupos terá de vencer esta etapa e ainda eliminar Carabobo (VEN) ou Huachipato (CHI).

Competição

Cabe frisar que a Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. As chaves serão definidas a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio.

Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa. O sorteio da fase de grupos acontece dia 18 de março.

