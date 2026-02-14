Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

COPA DO BRASIL

Edina irá apitar jogo do Ivinhema F.C pela Copa do Brasil

Árbitra com carreira nacional e internacional chega a Ivinhema para confronto do time sul-mato-grossense contra o Independente-AP

Noysle Carvalho

14/02/2026 - 11h30
A CBF divulgou a escalação dos árbitros das próximas rodadas da Copa do Brasil e no confronto do clube sul-mato-grossense, Ivinhema F.C contra o clube amapaense Independente E.C terá a presença da árbitra Edina Alves Batista.

Com carreira nacional e internacional de atuações em Copas do Mundo Feminina, Jogos Olímpicos, além de finais de competições internacionais, Edina integra o quadro de árbitros da FIFA e atuará como árbitra principal ao lado de Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP - árbitro assistente 1), Raphael de Albuquerque Lima (SP - árbitro assistente 2), Renan Novaes Insabralde (MS - quarto árbitro) e Paulo Cesar Pereira de Freitas (MS - analista de campo).

A vinda de Edina ao Estado reflete a crescente de representações femininas no esporte, em posições de autoridade dentro do campo. Referência na função que atua, essa será a primeira vez da árbitra brasileira apitando um jogo em Mato Grosso do Sul.

A partida irá acontecer na próxima quarta-feira (18), às 19h30 no horário de Mato Grosso do Sul, na casa do Ivinhema, no Estádio Luiz Saraiva Vieira, o Saraivão, válida pela primeira rodada da fase de eliminatórias da Copa do Brasil 2026.

Ivinhema FC x Independente E.C

O time do interior do Estado de Mato Grosso do Sul iniciou a temporada no final de janeiro pelo campeonato estadual, em que ocupa a última posição e acumula três derrotas, dois empates e uma vitória somando apenas 5 pontos.

Já o clube do Amapá, o Independente Esporte Clube, iniciou a temporada ontem, com vitória por 3 a 0 em cima do Clube Atlético Cristal, no Campeonato Amapaense.

O vencedor da disputa irá enfrentar o Volta Redonda (RJ) e será o mandante do jogo e disputará em casa. Ambos os times não estão bem no ranking da CBF e por isso se enfrentam em jogo único para conseguir uma vaga na segunda rodada.

Também estão na Copa do Brasil as equipes sul-mato-grossenses, Pantanal FC também na primeira rodada de eliminatórias e o Operário-MS, já classificado na segunda fase de eliminatórias.

Olimpíadas de inverno

Esquiadora brasileira tem hiperventilação e é socorrida nos Jogos de Inverno; ela passa bem

Duda sentiu o desconforto durante uma das subidas da prova e precisou de atendimento imediato da equipe médica da organização

12/02/2026 23h00

Esquiadora brasileira tem hiperventilação e é socorrida nos Jogos de Inverno; ela passa bem

Esquiadora brasileira tem hiperventilação e é socorrida nos Jogos de Inverno; ela passa bem Divulgação

A participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026 teve um susto nesta quinta-feira, 12.

A esquiadora Eduarda Ribera, de 21 anos, não conseguiu concluir a prova dos 10 km do esqui cross-country, estilo livre, após apresentar um mal-estar no meio do percurso.

Duda sentiu o desconforto durante uma das subidas da prova e precisou de atendimento imediato da equipe médica da organização.

Ela deixou a competição depois de completar cerca de 4,9 km e foi levada a um hospital da região para avaliação.

De acordo com a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN), os exames realizados não indicaram qualquer gravidade.

O diagnóstico apontou que o episódio foi provocado por hiperventilação em meio ao esforço físico intenso exigido pela prova.

Apesar do contratempo, a brasileira passa bem e segue acompanhada pelo departamento médico. Esta foi a segunda participação de Eduarda nos Jogos de Inverno.

Na terça-feira, 10, ela havia competido no sprint clássico feminino, encerrando a prova na 72ª colocação.

Duda ainda tem mais um compromisso programado em Milão-Cortina. A atleta volta às pistas na próxima quarta-feira,18, quando disputa a prova de sprint por equipes ao lado de Bruna Moura, mantendo o Brasil representado no esqui cross-country olímpico.

 

Inédito

Brasileiros fazem carreata e profetizam classificação do 2 de Mayo na Libertadores

Time da fronteira garantiu acesso inédito e causou alvoroço entre sul-mato-grossenses e pedrojuaninos

12/02/2026 18h45

Ricardo Soares ao lado do filho Brayan Ricardo em jogo do 2 de Mayo

Ricardo Soares ao lado do filho Brayan Ricardo em jogo do 2 de Mayo Foto: Arquivo Pessoal

Inédita, a classificação do Club Sportivo 2 de Mayo diante do Alianza Lima na noite desta quarta-feira (11) pela 1ª fase da Copa Libertadores causou um alvoroço entre brasileiros e paraguaios, feito inédito que culminou até em carreata na fronteira seca entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, cidade do país vizinho. 

Coirmãs e entrelaçadas popular e culturalmente, ambas as cidades foram palco de festa na última noite. Há quem diga que o feito foi suficiente para que o presidente paraguaio Santiago Peña decretasse feriado no país vizinho. 

Ponta-poranense, o vendedor Ricardo Soares, de 40 anos, destacou que a vitória do time paraguaio é um fator positivo para moradores de ambas as cidades, já que quando sul-mato-grossenses lembram da região de fronteira, quase sempre é por coisa ruim.

"Graças ao 2 de Mayo o Brasil está conhecendo Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, cidades acolhedoras, geralmente não é assim que sai na mídia", destacou ao Correio do Estado.

Brasileiro de nascimento, também fala espanhol e vive no país vizinho. Na última semana, esteve no Estádio Río Parapití e acompanhou a vitória do "Galo Norteño" por 1 a 0 na partida de ida.

Nesta quarta-feira, comemorou o momento "profetico" do filho Brayan Ricardo, de 12 anos, que antes do jogo, enviou uma mensagem para Brahian Ayala, artilheiro da noite, que garantiu a classificação do time de Pedro Juan à segunda fase do torneio. 

"Ele mandou mensagem para Brahian Ayala que fez o gol de pênalti. Falou que ele entraria no segundo tempo e faria o gol, foi o que aconteceu", disse. 

Ricardo Soares ao lado do filho Brayan Ricardo em jogo do 2 de Mayo A mensagem foi publicada pelo adolescente nas redes sociais e curtida pelo jogador / Arquivo Pessoal 

Perguntado sobre o alvoroço causado pela classificação, disse que não existe nada de rixa entre brasileiros e paraguaios, que foram às ruas para comemorar juntos. 

"Todo mundo vive em harmonia aqui, não existe essa história de confusão", destacou Ricardo, que esteve na partida de ida e pagou 40 mil guaranis no ingresso, aproximadamente R$ 35.

Segundo ele, quem quiser ver o confronto da segunda fase diante do Sporting Cristal terá que se apressar para garantir entrada. 

"Quem quiser ver o jogo vai ter que se apressar, com certeza desta vez o estádio vai lotar", disse o vendedor, que garantiu que brasileiros podem comprar com a moeda brasileira na próxima terça-feira (17). 

Estudante, o também brasileiro Flamel Silva, de 30 anos, disse que a vitória do time paraguaio foi algo extremamente bom para moradores de ambas as cidades.

Com diversos amigos que estiveram no primeiro jogo do duelo, garantiu que além de boa convivência entre brasileiros e paraguaios, a vitória do clube fronteiriço deve assegurar um crescimento na economia local. 

"Acho que a projeção do 2 de Mayo na Libertadores é boa pra todo mundo, acredito que inclusive para a economia dos dois países", disse o brasileiro. Neto de paraguaio, disse que o jogo da próxima semana será de grande importância para a região. 

"Todo mundo comemorou bastante, foi pra rua, fez carreata, foi muito bom para ambos os países, só coisa boa para gente", finalizou.

Agora, o time da fronteira enfrentará o Sporting Cristal na 2ª fase do torneio. O primeiro confronto acontece em Pedro Juan Caballero na próxima terça-feira (17), com a volta disputada no Peru, dia 24. Botafogo e Bahia são os brasileiros nesta fase da competição. 

Para chegar até a fase de grupos terá de vencer esta etapa e ainda eliminar Carabobo (VEN) ou Huachipato (CHI). 

Competição

Cabe frisar que a Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. As chaves serão definidas a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio.

Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa. O sorteio da fase de grupos acontece dia 18 de março.

