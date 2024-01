Em casa, Aquidauanense estréia com vitória sobre o DAC por 1 a 0

O Aquidauanense estreou com vitória em cima do Dourados Atlético Clube por 1 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A partida aconteceu na noite de ontem (24), Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana.

O único gol da partida aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo. Após uma bela troca de passes pelo lado esquerdo, Elvis tocou para Gabriel Ataliba, que deu um lindo passe para Bruno Chaves. O atacante ergueu a cabeça e chutou no canto esquerdo esquerdo, longe do alcance de Léo Lopes, sem chances de defesa.

Após o gol, o DAC foi para cima na tentativa de empatar a partida, mas antes do intervalo, o defensor Gabriel acabou sendo expulso.

Com um a menos em campo, o DAC sentiu bastante dificuldades no ataque, apostando no cruzamento, mas sem efeito nenhum. Vendo a dificuldade do adversário, o Aquidauanense recuou o time, até a expulsão do volante Mutuca nos minutos finais da partida.

Com o resultado, o Dourados tem a sua primeira derrota na competição. O DAC na próxima rodada ganha folga na tabela e só retorna aos gramados somente no dia 4 de fevereiro, quando enfrenta o Novo, no Estádio Fredis Saldivar, o Douradão.

Já o Aquidauanense enfrenta no próximo domingo, o Novo no Sotero Zarate, às 15h, em Sidrolândia.



Corumbaense 2 x 1 Novo



Aproximadamente mil pessoas comemoraram a vitória de virada do Corumbaense por 2 a 1, em cima do Novo, na noite de ontem (24), no Estádio Arthur Marinho em Corumbá

Com a vitória, o Galo Carijó comemora seus primeiros pontos após o retorno na elite do futebol sul-mato-grossense.

Apesar de muita festa, os torcedores do Corumbaense tiveram momentos de tensão aos 13 minutos do primeiro tempo, com o gol de Léo Gomes. Após a cobrança de escanteio, o meia mandou um voleio na grande área, fazendo um golaço e colocando o Novo em vantagem no placar.

O empate do Galo Carijó aconteceu logo em seguida, em cobrança de pênalti, por Robinho. igualando em 1 a 1.

A virada do Corumbaense aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo. O atacante Noturno faz uma linda jogada de velocidade, cruza para Rincón marcar e decretar a vitória do Corumbaense por 2 a 1.



Na próxima rodada, jogam, no sábado (27), às 15h, Ivinhema e Corumbaense no Estádio Saraivão. Já no domingo (28), 15h, Novo enfrenta o Aquidauanense no Sotero Zarate, em Sidrolândia.