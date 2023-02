Em exposição, Fórmula 1 exibe destroços do carro de Grosjean após a batida no GP do Bahrein de 2020

Disputa

Largada e chegada da competição será na Cidade da Maratona, nos altos da Afonso Pena

A 2ª edição da Maratona de Campo Grande está confirmada. Com largada e chegada na Cidade da Maratona, nos altos da Afonso Pena, o evento acontece no dia 2 de julho deste ano.

Em 2023, o espaço será aberto ao público já na sexta-feira, 30 de junho, em razão da ampliação do evento.

“Este ano vamos realizar a Cidade da Maratona, um espaço inteiro com lojas, palestras, shows e com entrada franca. Além da corrida, o objetivo é ofertar conteúdo para as pessoas que queiram iniciar no esporte e para atletas amadores e profissionais de todas as idades, buscando a promoção da saúde em primeiro lugar. A Prefeitura de Campo Grande e o Governo de Mato Grosso do Sul são grandes parceiros da Maratona de Campo Grande e estão nos ajudando a viabilizar esse evento”, comenta Kassilene Cardadeiro, responsável pela organização.

Com percurso aferido pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), o evento que tem a maratona como grande destaque, contará com percursos de 7 km e 21 km (meia maratona), e uma versão kids, para crianças de 3 a 13 anos.

No último ano, na primeira edição do evento, a Maratona de Campo Grande contou com mais de mil participantes. Nesta temporada, a expectativa é de que o evento conte com 2 mil corredores esperados em todas as modalidades e cerca de 7 mil pessoas circulando pelo evento.

Em nota, o titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Ferreira Miranda, destacou a importância do evento.

“A Maratona de Campo Grande, pela forma como foi organizada em 2022, tem tudo para se tornar uma prova importante do calendário nacional, incentivando os atletas de MS, bem como atraindo atletas de fora do Estado, gerando um maior fluxo turístico na nossa capital. Apoiaremos em tudo que for possível, garantindo um evento de qualidade, fazendo com que os visitantes queiram voltar todo ano para a prova”, pontuou.

Cabe destacar que as inscrições do evento já estão no terceiro lote. “Mudamos o local de largada e chegada para os altos da Afonso Pena, facilitando a logística e o estacionamento dos atletas e do público em geral e fazendo com que o percurso passe por pontos estratégicos da cidade. Teremos oferta de alimentação e bebidas no local do evento e ampliamos a premiação de faixa etária da maratona e da meia maratona”, detalhou Kassilene.

Histórico

Disputada em 2022, a 1ª edição da Maratona de Campo Grande teve como vencedor o estreante campo-grandense, Maicon Dieferson Gomes, 32 anos com tempo de 2:50:36.

A vencedora da maratona de 42 quilômetros foi Maira Brum, 43 anos, ela é de Dourados e subiu ao pódio com tempo de 3:52:49. A prova teve 1.115 inscritos na prova com três percursos: meia-maratona com 21 km, e prova dos 7km.

Serviço

