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Juventude AG goleia Dracena e diminui distância para o G-8 da LNF Silver

Equipe de Dourados vence por 5 a 2 de virada, chega aos oito pontos e segue viva na disputa por uma vaga nos playoffs

Daniel Pedra

Daniel Pedra

02/07/2026 - 10h57
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O Juventude AG conquistou uma vitória importante na noite desta quarta-feira (1º) pela 11ª rodada da Liga Nacional de Futsal Silver. Jogando no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, em Dourados, a equipe bateu o Dracena Futsal por 5 a 2, de virada, e reduziu para dois pontos a diferença em relação à zona de classificação para os playoffs.

Os gols da equipe sul-mato-grossense foram marcados por Lucão, Wellington, Ryan e Acre, que balançou as redes duas vezes e foi um dos destaques da partida. O goleiro Jackson também teve atuação decisiva com importantes defesas. Pelo Dracena, JK e Gu Cardoso marcaram.

Depois de sair atrás no placar, o Juventude AG reagiu ainda no primeiro tempo, mas foi para o intervalo com empate em 2 a 2. Na etapa final, a equipe dominou as ações, contou com dois gols de Acre e fechou a vitória com Ryan, que aproveitou o gol vazio após interceptar um passe do goleiro-linha adversário.

Com o resultado, o Juventude AG chegou aos oito pontos e ocupa posição próxima ao grupo dos oito melhores da competição. O próximo compromisso será no domingo (5), às 10h (horário de MS), diante do Futsal São Lourenço, em Santa Catarina.

Estadual

Série B de MS finaliza segunda rodada com mudança na liderança

Misto de Três Lagoas assumiu a ponta da tabela e é o único 100% na competição

30/06/2026 12h30

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Misto de Três Lagoas assumiu a ponta da tabela e é o único 100% na competição

Misto de Três Lagoas assumiu a ponta da tabela e é o único 100% na competição Foto: Iarly Cauã

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Enquanto a Copa do Mundo enlouquece a torcida brasileira Brasil afora, a Série B de MS não para e a segunda rodada agitou o final de semana pelo estado. Com os jogos começando na quinta-feira (25) e terminando na noite de segunda-feira (29). 

As partidas desta rodada tinham confrontos interessantes que valiam a ponta da tabela, uma vez que Aquidauanense e Misto, times que venceram na primeira rodada, se enfrentariam para ver quem levaria vantagem. 

Para abrir a rodada, o Comercial recebeu a equipe do 7 de Setembro no Estádio das Moreninhas, na última quinta-feira (24), e venceu o time douradense por 2 a 1, e conquistou sua primeira vitória na competição. Em contrapartida o Sete ainda não venceu na competição e divide a lanterna com o Campo Grande. 

No sábado, dia 27, foram dois jogos que agitaram a tarde em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas jogando no Madrugadão, o Misto recebeu o time do Aquidauanense, jogo que valia a liderança da competição e o time treslagoense fez o trabalho de casa, venceu por 2 a 0, e assumiu a liderança da competição. 

No outro jogo o Campo Grande recebeu no Estádio Jacques da Luz, a equipe do São Gabriel, que foi um visitante indigesto. O time do interior venceu a equipe campo-grandense por 0 a 2. 

Para finalizar a rodada na segunda-feira (29), o União ABC recebeu a equipe do Taveirópolis também no Estádio Jacques da Luz. 

Os mandantes defendiam a liderança, enquanto o Taveira buscava a primeira vitória, e mais uma vez o visitante foi um tanto quanto indigesto, uma vez que o Fantasma venceu o União por 1 a 0. 

Após duas rodadas, o Misto se isola na liderança com seis pontos, seguido por União ABC, Taveirópolis, São Gabriel, Comercial e Aquidauanense, todos com três pontos e na abraçados na lanterna 7 de Setembro e Campo Grande, com um ponto cada 

Misto de Três Lagoas assumiu a ponta da tabela e é o único 100% na competiçãoTabela do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B após duas rodadas - Foto: Reprodução/FFMS

A terceira rodada acontece neste próximo final de semana, se iniciando no sábado dia 4, com União ABC recebendo o Campo Grande no Jacques da Luz. 

Confira os confrontos da próxima rodada: 

Misto de Três Lagoas assumiu a ponta da tabela e é o único 100% na competiçãoReprodução/FFMS

AZULÃO DO VALE

Ivinhema empata e alcança inédita terceira fase da Série D

Clube sul-mato-grossense tinha vantagem de primeiro jogo e garantiu feito inédito na competição nacional; time vai enfrentar o ASA na próxima segunda-feira (06)

30/06/2026 10h30

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Apesar do empate, Ivinhema se classifica para terceira fase da Série D por vitória no primeiro jogo por 3 a 1

Apesar do empate, Ivinhema se classifica para terceira fase da Série D por vitória no primeiro jogo por 3 a 1 Reprodução redes sociais / Juninho Nogueira

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Em uma segunda-feira (29) repleta de emoções no futebol com a Copa do Mundo, a Série D do Brasileirão também teve desfechos inéditos. A equipe sul-mato-grossense, Ivinhema Futebol Clube conseguiu segurar o empate de 1 a 1 e se classificou pela primeira vez para a terceira fase da competição.

O confronto contra o clube mineiro Democrata GV encerrou com placar suficiente para classificar o Azulão do Vale, que tinha vantagem pela vitória no primeiro jogo por 3 a 1.

Com a classificação, o Ivinhema se tornou o primeiro time sul-mato-grossense a chegar à terceira fase. Mas além disso, o clube também garantiu vaga na competição da Série D de 2027.

Com isso, pela primeira vez na história do futebol sul-mato-grossense, o Estado terá três representantes na quarta divisão do nacional. Os times Operário e Bataguassu haviam garantido suas vagas por meio da classificação no estadual, e agora o Ivinhema integra o trio. 

Apesar do empate, Ivinhema se classifica para terceira fase da Série D por vitória no primeiro jogo por 3 a 1Foto: Reprodução redes sociais / Juninho Nogueira

A classificação do clube para a temporada do ano que vem é possível após o novo regulamento do campeonato, que permite 26 dos 32 times classificados para a terceira fase de uma temporada, garantirem vaga na edição do ano seguinte.

Agora, o Azulão do Vale enfrentará o clube alagoano ASA, a Agremiação Sportiva Arapiraquense, na próxima segunda-feira (06). O jogo acontecerá às 19h, no horário de Mato Grosso do Sul, no Saraivão, casa do Ivinhema.

O JOGO

A partida entre Ivinhema FC e Democrata GV aconteceu no Estádio José Mammoud Abbas, conhecido como Mamudão, e o Azulão do Vale saiu na frente.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, o marcador do terceiro gol no primeiro jogo, Gustavo Corona foi quem abriu o placar para o Ivinhema, com gol de fora da área. Enganando o goleiro Thúlio do Democrata, a bola desviou em um morrinho de grama no campo, sem chances de defesa.

O time mineiro então melhorou no segundo tempo, e deu intensidade nos ataques em busca do empate, mas o gol veio quando não dava mais tempo de marcar os outros dois que eram necessários para ao menos levar a disputa para os pênaltis.

Aos seis minutos do acréscimo, Gabriel Vieira acertou a bola que sobrou na área após a defesa de Neto e, do lado oposto onde o goleiro sul-mato-grossense estava, o camisa 18 empatou para o clube mineiro.

Logo em seguida o juiz apitou o final da partida, e manteve a classificação do Azulão do Vale para a terceira fase da Série D da competição nacional.

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