Juventude AG goleia Dracena e diminui distância para o G-8 da LNF Silver

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Misto de Três Lagoas assumiu a ponta da tabela e é o único 100% na competição

Misto de Três Lagoas assumiu a ponta da tabela e é o único 100% na competição Foto: Iarly Cauã

Enquanto a Copa do Mundo enlouquece a torcida brasileira Brasil afora, a Série B de MS não para e a segunda rodada agitou o final de semana pelo estado. Com os jogos começando na quinta-feira (25) e terminando na noite de segunda-feira (29).

As partidas desta rodada tinham confrontos interessantes que valiam a ponta da tabela, uma vez que Aquidauanense e Misto, times que venceram na primeira rodada, se enfrentariam para ver quem levaria vantagem.

Para abrir a rodada, o Comercial recebeu a equipe do 7 de Setembro no Estádio das Moreninhas, na última quinta-feira (24), e venceu o time douradense por 2 a 1, e conquistou sua primeira vitória na competição. Em contrapartida o Sete ainda não venceu na competição e divide a lanterna com o Campo Grande.

No sábado, dia 27, foram dois jogos que agitaram a tarde em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas jogando no Madrugadão, o Misto recebeu o time do Aquidauanense, jogo que valia a liderança da competição e o time treslagoense fez o trabalho de casa, venceu por 2 a 0, e assumiu a liderança da competição.

No outro jogo o Campo Grande recebeu no Estádio Jacques da Luz, a equipe do São Gabriel, que foi um visitante indigesto. O time do interior venceu a equipe campo-grandense por 0 a 2.

Para finalizar a rodada na segunda-feira (29), o União ABC recebeu a equipe do Taveirópolis também no Estádio Jacques da Luz.

Os mandantes defendiam a liderança, enquanto o Taveira buscava a primeira vitória, e mais uma vez o visitante foi um tanto quanto indigesto, uma vez que o Fantasma venceu o União por 1 a 0.

Após duas rodadas, o Misto se isola na liderança com seis pontos, seguido por União ABC, Taveirópolis, São Gabriel, Comercial e Aquidauanense, todos com três pontos e na abraçados na lanterna 7 de Setembro e Campo Grande, com um ponto cada

Tabela do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B após duas rodadas - Foto: Reprodução/FFMS

A terceira rodada acontece neste próximo final de semana, se iniciando no sábado dia 4, com União ABC recebendo o Campo Grande no Jacques da Luz.

Confira os confrontos da próxima rodada: