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Inglaterra elimina RD Congo com dois gols de Kane e avança às oitavas

Após levarem gol aos 6 minutos, europeus viraram na etapa final

Agência Brasil

01/07/2026 - 15h30
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Inglaterra e República Democrática do Congo protagonizaram um jogo eletrizante na tarde desta quarta-feira em Atlanta (Estados Unidos), que terminou com vitória de virada dos europeus por 2 a 1, com dois gols do atacante Harry Kane nos 16 minutos finais da segunda etapa. A Inglaterra está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo, e segue como uma das favoritas ao segundo título da história - o primeiro foi em 1966.

Os ingleses foram surpreendidos aos seis minutos, com Cipenga abrindo o placar para os Leopardos (apelido da seleção congolesa). Após o susto, os britânicos  foram em peso para o ataque em busca do empate, que só ocorreu aos 29 minutos do segundo tempo, com gol do camisa 9, que mudou a história da partida. Kane marcou novamente aos 40 minutos e selou a classificação dos Três Leões. Já os Leopardos, que voltaram ao Mundial depois de uma ausência de 52 anos,  se despendem da Copa após uma campanha histórica. 

Nas oitavas, a Inglaterra enfrentará o anfitrião México,no Estádio Azteca. O jogo está programado para domingo (5), às 21h (horário de Brasília).

No primeiro tempo, bastaram seis minutos de jogo para os congoleses abrirem o placar, após cruzamento de Mbemba da direita para Cipenga, dentro da grande área, bater forte no fundo da rede, sem chances para o goleiro Pickford. O gol abalou a estratégia ofensiva da seleção inglesa, que demonstrou nervosismo só recuperou o foco após a pausa para hidratação. Aos 27 minutos, Rice cobrou falta e o defensor Konsa quase marca contra de canela. Em seguida, em novo cruzamento do camisa 4, Belligham cabeceou certeiro, mas o goleiro Mpasi fez uma defesa incrível.

Os Três Leões insistiam na busca do empate, mas paravam na bem armada defesa congolesa. Aos 39, em outro ataque com chance real de gol dentro da grande área, os ingleses pediram pênalti, após a bola tocar no braço do defensor Tuanzebe. No entanto, a arbitragem não viu infração e mandou o jogo seguir. Aos 34, mais pressão inglesa na pequena área. Kane tenta chutar, é brecado por Tuanzebe, e bola sobra para Rashford finalizar, mas Bissaka impediu o gol ao tirar a bola em cima da linha do gol.

O Congo ainda teve oportunidade de ampliar aos 41 minutos, após cruzamento perfeito de Wan-Bissaka para Wissa finalizar sozinho na pequena área, mas a bola beijou a trave e saiu. Já nos acréscimos, o goleiro Mpasi brilhou novamente, ao defender bola cabeceada para baixo por Bellingham, aproveitando cruzamento perfeito de Madueke. Mais uma vez, Mpasi deu show e defendeu.

Após o intervalo, a seleção inglesa partiu toda para o ataque e sufocou os Leopardos. Aos cinco minutos, Rashford partiu em velocidade com a bola, invadiu a grande área e desferiu um torpedo de canhota. A torcida chegou a gritar gol, mas a bola passou pelo lado de fora da rede. Nas poucas chances de os congoleses ampliarem o placar, a melhor foi aos 21 minutos, com um chute de fora da área de Mbuku. A bola passou rente ao travessão pelo lado de fora.

Os ingleses seguiram insistindo e aos 29 minutos empataram em jogada que começou com Gordon se livrando da marcação e cruzando na medida para Harry Kane. O camisa 9 se antecipou ao zagueiro Tuanzebe e cabeceou firme para o fundo das redes. Tudo igual em Atlanta.

A partir daí, os ingleses sobraram em campo e 11 minutos depois, em outro cruzamento de Gordon, Kane achou espaço entre cinco marcadores para desferir um chute certeiro. Era o gol de virada da Inglaterra e da classificação. Antes do fim, em cobrança da falta, Wissa teve a chance de empatar, mas cobrou mal e a bola passou longe do gol. Era o fim da campanha histórica dos Leopardos no Mundial.

AZULÃO DO VALE

Ivinhema empata e alcança inédita terceira fase da Série D

Clube sul-mato-grossense tinha vantagem de primeiro jogo e garantiu feito inédito na competição nacional; time vai enfrentar o ASA na próxima segunda-feira (06)

30/06/2026 10h30

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Apesar do empate, Ivinhema se classifica para terceira fase da Série D por vitória no primeiro jogo por 3 a 1

Apesar do empate, Ivinhema se classifica para terceira fase da Série D por vitória no primeiro jogo por 3 a 1 Reprodução redes sociais / Juninho Nogueira

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Em uma segunda-feira (29) repleta de emoções no futebol com a Copa do Mundo, a Série D do Brasileirão também teve desfechos inéditos. A equipe sul-mato-grossense, Ivinhema Futebol Clube conseguiu segurar o empate de 1 a 1 e se classificou pela primeira vez para a terceira fase da competição.

O confronto contra o clube mineiro Democrata GV encerrou com placar suficiente para classificar o Azulão do Vale, que tinha vantagem pela vitória no primeiro jogo por 3 a 1.

Com a classificação, o Ivinhema se tornou o primeiro time sul-mato-grossense a chegar à terceira fase. Mas além disso, o clube também garantiu vaga na competição da Série D de 2027.

Com isso, pela primeira vez na história do futebol sul-mato-grossense, o Estado terá três representantes na quarta divisão do nacional. Os times Operário e Bataguassu haviam garantido suas vagas por meio da classificação no estadual, e agora o Ivinhema integra o trio. 

Apesar do empate, Ivinhema se classifica para terceira fase da Série D por vitória no primeiro jogo por 3 a 1Foto: Reprodução redes sociais / Juninho Nogueira

A classificação do clube para a temporada do ano que vem é possível após o novo regulamento do campeonato, que permite 26 dos 32 times classificados para a terceira fase de uma temporada, garantirem vaga na edição do ano seguinte.

Agora, o Azulão do Vale enfrentará o clube alagoano ASA, a Agremiação Sportiva Arapiraquense, na próxima segunda-feira (06). O jogo acontecerá às 19h, no horário de Mato Grosso do Sul, no Saraivão, casa do Ivinhema.

O JOGO

A partida entre Ivinhema FC e Democrata GV aconteceu no Estádio José Mammoud Abbas, conhecido como Mamudão, e o Azulão do Vale saiu na frente.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, o marcador do terceiro gol no primeiro jogo, Gustavo Corona foi quem abriu o placar para o Ivinhema, com gol de fora da área. Enganando o goleiro Thúlio do Democrata, a bola desviou em um morrinho de grama no campo, sem chances de defesa.

O time mineiro então melhorou no segundo tempo, e deu intensidade nos ataques em busca do empate, mas o gol veio quando não dava mais tempo de marcar os outros dois que eram necessários para ao menos levar a disputa para os pênaltis.

Aos seis minutos do acréscimo, Gabriel Vieira acertou a bola que sobrou na área após a defesa de Neto e, do lado oposto onde o goleiro sul-mato-grossense estava, o camisa 18 empatou para o clube mineiro.

Logo em seguida o juiz apitou o final da partida, e manteve a classificação do Azulão do Vale para a terceira fase da Série D da competição nacional.

copa do mundo

Conheça Noruega e Costa do Marfim, possíveis adversários do Brasil

Próximo jogo da seleção brasileira será no domingo

29/06/2026 23h00

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Noruega é um dos possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo

Noruega é um dos possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo Foto: Fifa

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Depois de vencer por 2 a 1 o jogo contra o Japão, nesta segunda-feira (29), o Brasil terá pelo caminho na Copa do Mundo a Noruega ou a Costa do Marfim nas oitavas de final. O próximo jogo da seleção brasileira será domingo (5), às 17h. 

O adversário da equipe de Carlo Ancelotti será o vencedor da partida que terá o atacante norueguês Erling Haaland em campo, contra o time sul-americano, às 14h.  

O jogador, que faz sua primeira Copa, já fez quatro gols em duas partidas na competição, mas foi poupado do último jogo, contra a França, quando a Noruega perdeu por 4 a 1.  

A equipe já estava classificada, depois de golear o Iraque por 4 a 1 e derrotar o Senegal por 3 a 2. A equipe passou para a segunda fase na vice-liderança do Grupo I. 

No jogo contra a Costa do Marfim, que será disputado em Dallas, nos Estados Unidos, o técnico norueguês Stale Solbakken garantiu que Haaland entrará em campo como titular. Ele recolocou a Noruega no circuito do Mundial depois de quase três décadas. 

Além de grande pontuador, o jogador também fez história ao usar na camisa da seleção da Noruega, desde 2025, o nome da mãe, Gry Marita Braut. Ela também foi atleta, uma lenda do heptlato e campeã nacional nas décadas de 1980 e 1990. 

"A Noruega é a favorita e vem com o 'cometa Halland'", brincou a comentarista de esporte da Rádio Nacional e da TV Brasil Luciana Zogaib.

Ele avalia que o Brasil precisará redobrar a marcação, se for o caso, e frear o centroavante. 

A mesma opinião tem a outra comentarista esportiva da TV Brasil Rachel Motta. Ela alerta para as jogadas aéreas do time, além do sistema defensivo.  

“Essas jogadas foram uma das apostas da seleção norueguesa, inclusive, buscando o Halland, por conta da estatura do time, acima da média [dos jogadores do mundial]", avalia. 

A Costa do Marfim também não é um time fraco, analisa Zogaib. "É um time com bastante movimentação e velocidade, da escola africana de futebol", explica. 

A equipe ficou em segundo lugar no Grupo E e, apesar da competência, perdeu para Alemanha, depois de uma vitória de 1 a 0 contra o Equador e 2 a 0 contra Curaçau. 

A Costa do Marfim é liderada por Yan Diomandé, um dos destaques deste Mundial. Durante o torneio, ele é negociado pelo Paris Saint-Germain, um dos maiores times europeus. Hoje, ele joga na Alemanha e viralizou nas redes, recentemente, ao publicar uma carta para a irmã mais nova, Roxane Diomandé,  morta em circunstâncias suspeitas, em 2025. Ele fala sobre a importância dela para superar a pobreza e no sucesso de sua carreira profissional. 

De acordo com a comentarista Rachel Motta, a Costa do Marfim tem uma equipe "com equilíbrio coletivo", o que explica sua eficiência.  

"O time não sofreu goleadas, levou só três gols e marcou quatro, e tem um sistema de marcação e contra-ataque ofensivo, veloz e potente", destaca. 

A equipe foi a vencedora a Copa Africana das Nações (CAN) em 2024.  

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