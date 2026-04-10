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Endrick é criticado por técnico do Lyon após 4º jogo seguido sem gols: 'Espero mais dele'

Treinador reforçou que o Lyon precisa de maior entrega do jovem brasileiro, especialmente pela dependência ofensiva da equipe

Estadão Conteúdo

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10/04/2026 - 23h00
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O técnico Paulo Fonseca fez duras cobranças ao desempenho de Endrick após o empate sem gols do Lyon diante do Angers, no último fim de semana. O brasileiro chegou ao quinto jogo consecutivo sem marcar e viu sua atuação ser questionada publicamente pelo treinador.

Mesmo com números razoáveis na temporada - seis gols e quatro assistências em 15 partidas -, Endrick não conseguiu se destacar na partida mais recente e só tem um gol marcado nos últimos dez jogos. Em entrevista coletiva antes do confronto contra o Lorient, pela 29ª rodada da Ligue 1, Fonseca deixou claro que esperava mais participação do atacante.

"Não fiquei satisfeito com o jogo dele. Disse-me que estava um pouco cansado da viagem (de volta à França após a Data Fifa), mas tem a responsabilidade de fazer mais. Não estou aqui para 'queimar' os jogadores, mas espero mais dele", disse Paulo Fonseca.

O treinador reforçou que o Lyon precisa de maior entrega do jovem brasileiro, especialmente pela dependência ofensiva da equipe. Para ilustrar o nível de comprometimento esperado, citou um companheiro de elenco como exemplo de atitude.

"Atualmente, estamos dependentes de um jogador que evoluiu na terceira divisão de Portugal (no Sporting B) há um ano, esse sim assume as suas responsabilidades. Se o Afonso tem essa coragem, os outros têm de fazer o mesmo", apontou.

Além da postura, Fonseca destacou questões táticas que precisam ser ajustadas no jogo do atacante. "Não tentou posicionar-se nas entrelinhas", avaliou, antes de completar que o jogador precisa "estar mais disponível" e "trabalhar mais".

A declaração aumenta a pressão sobre Endrick em um momento-chave da temporada, com o Lyon tentando se manter entre os primeiros colocados da Ligue 1, e o atacante buscando convencer Carlo Ancelotti de que merece disputar a Copa do Mundo no meio do ano.

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Contratação

Operário anuncia Diego Souza como novo técnico para a sequência da temporada

Após se destacar no Bataguassu, o jovem treinador ganha a oportunidade após demissão de Paulo Massaro

07/04/2026 10h23

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Vice-campeão com o Bataguassu, Diego Souza é o novo técnico do Operário

Vice-campeão com o Bataguassu, Diego Souza é o novo técnico do Operário Reprodução / Instagram

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No início da noite da última segunda-feira (6), o Operário anunciou a contratação do seu novo técnico e trata-se de Diego Souza, que fez bom trabalho à frente do Bataguassu. O técnico chega para ocupar a lacuna deixada por Paulo Massaro. 

O novo comandante chega com a missão de continuar com o bom trabalho que o time vem fazendo até aqui. 

Diego Souza ganha a oportunidade após bons resultados à frente do Bataguassu, onde conseguiu um feito histórico ao levar o time às competições nacionais, classificando o Bata para o Brasileiro da Série D e a Copa do Brasil.

Além desses feitos, ele também foi campeão da Série B do campeonato estadual em 2025 e vice-campeão da Série A do sul-mato-grossense em 2026. 

No comando do Bataguassu (2025-2026) foram 25 jogos, sendo 12 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, neste período o time marcou 53 gols e sofreu 38. 

Vale destacar que não foi apenas Diego Souza que o Operário tirou do Bataguassu, o Galo da Capital anunciou no último domingo a contratação da sensação do campeonato e o artilheiro do Brasil, Alex Choco, que se junta ao time para a sequência da temporada. 

A estreia de Diego Souza está prevista para acontecer na próxima quinta-feira (9) diante do Rio Branco-ES, em partida válida pela terceira rodada da Copa Verde. 

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Chegadas e partidas

Brasileirão 2026 mantém média e tem 10º técnico demitido após 10 rodadas, sendo 3 ex-seleção

Neste domingo, Corinthians demitiu Dorival Jr, que deixou o comando do clube com quase um ano, dois títulos, Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil de 2026

06/04/2026 23h00

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Dorival Jr em derrota corintiana diante do Internacional neste domingo

Dorival Jr em derrota corintiana diante do Internacional neste domingo Foto: Divulgação

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Após derrota sofrida por 1 a 0 para o Internacional, no último domingo (5), o Corinthians demitiu Dorival Jr, que deixou o comando do clube com quase um ano, dois títulos, Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil de 2026 e entra para a lista de treinadores demitidos nesse início de Campeonato Brasileiro.

Ao todo, 10 nomes já deixaram o comando de suas equipes em 10 rodadas. Uma média de um técnico demitido por rodada. Este número representa cerca de 46% das demissões do nacional em 2025, que terminou com 22 treinadores mandados embora.

Entre os treinadores demitidos, três comandaram a seleção brasileira em ciclos anteriores. Tite esteve com a amarelinha durante pouco mais de 6 anos, de junho de 2016 até a Copa do Mundo do Catar em 2022.

Fernando Diniz foi contratado como interino por 12 meses, atuando em seis jogos entre 2023 e 2024, nas Eliminatórias da Copa deste ano, e conciliando a função com o Fluminense, onde era também técnico.

Já Dorival Jr, ficou pouco mais de um ano no cargo, sendo demitido em março de 2025, após 16 jogos e uma goleada sofrida para a Argentina nas Eliminatórias.

VEJA LISTA DE TÉCNICOS DEMITIDOS ATÉ A 10ª RODADA DO BRASILEIRÃO DE 2026

- Dorival Júnior (Corinthians) - 10ª rodada

- Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense) - 9ª rodada

- Martín Anselmi (Botafogo) - 8ª rodada

- Juan Pablo Vojvoda (Santos) - 7ª rodada

- Tite (Cruzeiro) - 6ª rodada

- Hernán Crespo (São Paulo) - 4ª rodada

- Filipe Luís (Flamengo) - 4ª rodada

- Juan Carlos Osorio (Remo) - 4ª rodada

- Fernando Diniz (Vasco) - 3ª rodada

- Jorge Sampaoli (Atlético-MG) - 3ª rodada

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