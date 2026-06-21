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COPA DO MUNDO

Espanha desencanta e vence a 1ª na Copa goleando a Arábia Saudita

Lamine Yamal marca o primeiro da carreira em mundiais

Agência Brasil

21/06/2026 - 22h00
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Depois da má impressão deixada na estreia com empate diante de Cabo Verde, a Espanha se recuperou e goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 neste domingo (21), em Atlanta, em partida válida pelo grupo H da Copa do Mundo de 2026.

O jovem Lamine Yamal, de 18 anos, marcou o primeiro gol dele em Copas, o que abriu o placar para os espanhóis. Oyarzabal (2) e Tambakti (contra) marcaram os outros gols da Fúria, que ocupa momentaneamente a liderança da chave, com quatro pontos. A Arábia Saudita, o Uruguai e Cabo Verde - os dois últimos ainda se enfrentam nesta rodada - somam todos um ponto.

Reserva na estreia, Yamal foi titular no segundo jogo e abriu o placar logo aos oito minutos. Ele completou cruzamento de Oyarzabal, que foi o grande nome do jogo.

O atacante marcou o segundo e o terceiro gols num intervalo de dois minutos. Primeiro, aos 21, ele pegou uma sobra para ampliar e depois aos 22 recebeu de frente para o gol para marcar.

Na segunda etapa, a Espanha definiu o jogo com um gol logo no começo.

Aos quatro minutos, Cucurella finalizou para defesa de Al-Owais, mas a bola bateu em Tambakti e acabou entrando.

Com a partida resolvida, a Espanha promoveu várias mudanças e chegou a marcar o quinto com Ferran Torres, mas após consulta ao VAR o gol foi anulado por impedimento.

Na derradeira e decisiva rodada da chave, na sexta-feira (26), Espanha e Uruguai fazem o duelo dos favoritos em Akron, enquanto Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam em Houston.

Copa do Mundo

Vitória reflora as chances do vizinho Paraguai de se classificar

Com gol no início e expulsão no final do primeiro tempo, a Albirroja precisou se superar para garantir os três pontos

20/06/2026 11h00

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Autor do gol da partida, Matias Galarza, também foi eleito o melhor em campo

Autor do gol da partida, Matias Galarza, também foi eleito o melhor em campo Imagem: Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images

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Em partida válida pela segunda da fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção do Paraguai enfrentou a Turquia na noite da última sexta-feira (19), na Califórnia. 

A vitória do Paraguai saiu dos pés de Matias Galarza, com 64 segundo de partidas, se tornando o gol mais rápido desta atual edição da Copa do Mundo. 

O tento saiu após erro na saída de bola da Turquia, Enciso recebeu a bola e tocou para Galarza, que do meio da rua arriscou o chute, sem chances para o goleiro turco, que nada pôde fazer. 

Com o triunfo sobre os turcos, os vizinhos de Mato Grosso do Sul mantêm  viva a esperança de se classificar para a próxima fase, haja vista que nesta edição da Copa além dos dois primeiros colocados, os oito melhores terceiros também garantem a vaga para o mata-mata. 

POLÊMICAS E SUPERAÇÃO 

Apesar do gol no primeiro lance da partida, os paraguaios passaram sufoco, os turcos possuíam mais posse de bola e propunham mais o jogo. O Paraguai fazia uma partida mais tática, bem postado defensivamente e explorando os contra-ataques. 

O jogo foi marcado pela aplicação das novas regras da FIFA, a partida estava com um clima de Libertadores, jogo truncado, muitas faltas, discussões entre os atletas. 

E foi em um desses lances que o árbitro salvadorenho, Ivan Barton aplicou a “Lei Pestrianni”. A lei foi criada recentemente após um caso envolvendo o atleta Gianluca Pestrianni do Benfica e o brasileiro Vini Júnior, na ocasião o argentino tapou a boca para proferir xingamentos ao brasileiro. 

Diante deste cenário, para evitar casos semelhantes, a FIFA decidiu criar a nova regra. 

E na partida entre Paraguai e Turquia, o ponta paraguaio Miguel Almirón, durante uma discussão com o lateral turco, Mert Müldür, tapou a boca para lhe dizer algo, no mesmo instante os jogadores turcos foram em direção ao árbitro relatar e após revisão do VAR, foi aplicado o cartão vermelho, essa foi a primeira vez que a nova regra foi aplicada. 

Com isso, a Albirroja jogou o segundo tempo inteiro com um homem a menos, uma vez que a expulsão aconteceu no final do primeiro tempo. 

Além desse acontecimento, a Turquia ainda teve dois escanteios cedidos por retardamento da partida, outra regra criada recentemente sendo aplicada na Copa. 

Os paraguaios voltam a campo na próxima quinta-feira (25), para enfrentar a seleção da Austrália. A partida é crucial para ambas as seleções que ainda sonham com a classificação. A bola rola às 22h horário de MS. 
 

Copa do Mundo

Brasil desencanta e derrota o Haiti, com estrela de Vini Jr e campo-grandense em campo

Seleção venceu por 3 a 0, e jogo com chance para Éderson, e com consolidação de Vini Jr como principal jogador da equipe

19/06/2026 23h15

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Vini Jr participou de todos os gols da seleção

Vini Jr participou de todos os gols da seleção Divulgação/Fifa

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A seleção brasileira precisou enfrentar um rival frágil, o Haiti, para desencantar na Copa do Mundo e pelo menos até a próxima rodada, dar mais um passo para ganhar a confiança do torcerdor.

Especialmente para os sul-mato-grossenses, o duelo teve um sabor especial, pois o meia Éderson estreou na Copa do Mundo. Há 24 anos, desde que o atacante, também campo-grandense, Mueller, que um jogador nascido no Estado não jogava no torneio mais importante do futebol mundial.

No período que Éderson esteve em campo não houve gols, pois todos eles foram marcados no primeiro tempo. E a trajetória da seleção e mais especificamente os gols têm um nome em comum: Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid que vem se tornando a principal estrela do Brasil na Copa, pois todos os lances que resultaram em gols neste torneio passaram pelos pés dele.

No jogo contra o Haiti, na Filadélfia, Vini Jr marcou um dos gols, e participou dos lances dos outros dois marcados por Matheus Cunha. Na estreia, contra o Marrocos, Vini fez o gol brasileiro.

Apesar das fragilidades defensivas apresentadas pelo Haiti, a equipe caribenha mostrou que está longe de ser apenas um adversário figurativo. No segundo tempo, chegou a levar perigo e obrigou o goleiro Alisson a fazer duas importantes defesas. O desempenho reforçou a percepção de que o Brasil precisará elevar seu nível técnico para avançar com segurança no Mundial.

Sem Neymar há quase três anos e diante da possibilidade de perder também Raphinha, substituído ainda na etapa inicial após sentir dores na parte posterior da coxa, a seleção parece finalmente ter encontrado em Vinícius Júnior sua principal referência ofensiva. O atacante, eleito o melhor jogador do mundo em 2024, teve atuação destacada. Embora ainda tenha cometido alguns excessos individuais, como prender demais a bola em determinados momentos, participou ativamente da construção das jogadas e ajudou a dar mais fluidez ao setor ofensivo.

Quem também aproveitou a oportunidade foi Matheus Cunha. Escalado por Carlo Ancelotti entre os titulares, o atacante respondeu com dois gols e fortaleceu sua candidatura a uma vaga permanente na equipe. No primeiro, mostrou oportunismo ao aparecer na hora certa para concluir a jogada. No segundo, demonstrou qualidade técnica ao finalizar com precisão de perna esquerda. A atuação o credenciou como uma alternativa mais consistente do que Igor Thiago, que havia decepcionado na estreia diante do Marrocos.

A outra mudança promovida por Ancelotti foi a entrada de Danilo na vaga de Ibañez. O experiente defensor teve atuação segura pela lateral direita e aumentou suas chances de permanecer entre os titulares nos próximos compromissos.

Os espaços concedidos pela defesa haitiana permitiram ao Brasil criar diversas oportunidades, mas a vitória poderia ter sido ainda mais ampla. Raphinha e Endrick chegaram a balançar as redes, porém tiveram os gols anulados por impedimento, ambos confirmados rapidamente pela tecnologia.

Endrick foi um dos jogadores mais festejados pela torcida ao entrar em campo na segunda etapa. O jovem atacante do Real Madrid substituiu Matheus Cunha e teve cerca de meia hora para mostrar seu potencial. Apesar da expectativa, recebeu poucas bolas em condições de finalização e não conseguiu marcar, além do gol invalidado pela arbitragem.

Em uma das melhores oportunidades do período final, Éderson desperdiçou uma chance próxima à trave após cruzamento de Martinelli. Endrick, bem posicionado na área, lamentou não ter recebido o passe que poderia resultar em mais um gol brasileiro.

Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança do Grupo C e ficou muito próximo da classificação para a segunda fase. A equipe soma os mesmos quatro pontos do Marrocos, mas leva vantagem no saldo de gols. O Haiti, por sua vez, segue sem pontuar e ocupa a última colocação da chave.

A meta da seleção comandada por Ancelotti agora é confirmar a primeira colocação do grupo. Além de assegurar a vaga, terminar na liderança pode significar um caminho teoricamente menos complicado nas fases eliminatórias, evitando alguns dos principais favoritos logo no início do mata-mata.

O último compromisso brasileiro na fase de grupos será contra a Escócia. A partida está marcada para o dia 24, quarta-feira, às 18h (MS), em Miami.

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