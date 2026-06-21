Espanha desencanta e vence a 1ª na Copa goleando a Arábia Saudita

Copa do Mundo

Seleção venceu por 3 a 0, e jogo com chance para Éderson, e com consolidação de Vini Jr como principal jogador da equipe

A seleção brasileira precisou enfrentar um rival frágil, o Haiti, para desencantar na Copa do Mundo e pelo menos até a próxima rodada, dar mais um passo para ganhar a confiança do torcerdor.

Especialmente para os sul-mato-grossenses, o duelo teve um sabor especial, pois o meia Éderson estreou na Copa do Mundo. Há 24 anos, desde que o atacante, também campo-grandense, Mueller, que um jogador nascido no Estado não jogava no torneio mais importante do futebol mundial.

No período que Éderson esteve em campo não houve gols, pois todos eles foram marcados no primeiro tempo. E a trajetória da seleção e mais especificamente os gols têm um nome em comum: Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid que vem se tornando a principal estrela do Brasil na Copa, pois todos os lances que resultaram em gols neste torneio passaram pelos pés dele.

No jogo contra o Haiti, na Filadélfia, Vini Jr marcou um dos gols, e participou dos lances dos outros dois marcados por Matheus Cunha. Na estreia, contra o Marrocos, Vini fez o gol brasileiro.

Apesar das fragilidades defensivas apresentadas pelo Haiti, a equipe caribenha mostrou que está longe de ser apenas um adversário figurativo. No segundo tempo, chegou a levar perigo e obrigou o goleiro Alisson a fazer duas importantes defesas. O desempenho reforçou a percepção de que o Brasil precisará elevar seu nível técnico para avançar com segurança no Mundial.

Sem Neymar há quase três anos e diante da possibilidade de perder também Raphinha, substituído ainda na etapa inicial após sentir dores na parte posterior da coxa, a seleção parece finalmente ter encontrado em Vinícius Júnior sua principal referência ofensiva. O atacante, eleito o melhor jogador do mundo em 2024, teve atuação destacada. Embora ainda tenha cometido alguns excessos individuais, como prender demais a bola em determinados momentos, participou ativamente da construção das jogadas e ajudou a dar mais fluidez ao setor ofensivo.

Quem também aproveitou a oportunidade foi Matheus Cunha. Escalado por Carlo Ancelotti entre os titulares, o atacante respondeu com dois gols e fortaleceu sua candidatura a uma vaga permanente na equipe. No primeiro, mostrou oportunismo ao aparecer na hora certa para concluir a jogada. No segundo, demonstrou qualidade técnica ao finalizar com precisão de perna esquerda. A atuação o credenciou como uma alternativa mais consistente do que Igor Thiago, que havia decepcionado na estreia diante do Marrocos.

A outra mudança promovida por Ancelotti foi a entrada de Danilo na vaga de Ibañez. O experiente defensor teve atuação segura pela lateral direita e aumentou suas chances de permanecer entre os titulares nos próximos compromissos.

Os espaços concedidos pela defesa haitiana permitiram ao Brasil criar diversas oportunidades, mas a vitória poderia ter sido ainda mais ampla. Raphinha e Endrick chegaram a balançar as redes, porém tiveram os gols anulados por impedimento, ambos confirmados rapidamente pela tecnologia.

Endrick foi um dos jogadores mais festejados pela torcida ao entrar em campo na segunda etapa. O jovem atacante do Real Madrid substituiu Matheus Cunha e teve cerca de meia hora para mostrar seu potencial. Apesar da expectativa, recebeu poucas bolas em condições de finalização e não conseguiu marcar, além do gol invalidado pela arbitragem.

Em uma das melhores oportunidades do período final, Éderson desperdiçou uma chance próxima à trave após cruzamento de Martinelli. Endrick, bem posicionado na área, lamentou não ter recebido o passe que poderia resultar em mais um gol brasileiro.

Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança do Grupo C e ficou muito próximo da classificação para a segunda fase. A equipe soma os mesmos quatro pontos do Marrocos, mas leva vantagem no saldo de gols. O Haiti, por sua vez, segue sem pontuar e ocupa a última colocação da chave.

A meta da seleção comandada por Ancelotti agora é confirmar a primeira colocação do grupo. Além de assegurar a vaga, terminar na liderança pode significar um caminho teoricamente menos complicado nas fases eliminatórias, evitando alguns dos principais favoritos logo no início do mata-mata.

O último compromisso brasileiro na fase de grupos será contra a Escócia. A partida está marcada para o dia 24, quarta-feira, às 18h (MS), em Miami.