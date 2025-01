Ex-Palmeiras, Fluminense e seleção brasileira, Jean é anunciado pelo Pantanal SAF

LANÇAMENTO

Presidente do clube, Coronel Nelson, afirmou que 11 nomes são remanescentes do título do ano passado e 13 são novos contratados; estreia acontece neste sábado (18), às 16h, contra o Águia Negra

Novos uniformes do Operário para a temporada de 2025 Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Na véspera da estreia no Sul-Mato-Grossense, o Operário anunciou os novos uniformes e elenco para a temporada de 2025, do qual vai disputar quatro competições este ano: Estadual, Copa Verde, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.

Nas vestimentas dos atletas para o novo ano, nenhuma mudança brusca foi divulgada, ou seja, foi mantida a tradição com o primeiro uniforme preto e branco, e o segundo totalmente branco. Já dos goleiros, o principal se manteve no verde, mas também há uma variação, com a cor roxa.

Além dos uniformes, o clube divulgou dois novos contratados para a comissão técnica: João Pedro, fisiologista com passagem pelo Guarani (SP), e Vitor Camargo, analista de desempenho. Ambos não estiveram presentes na apresentação aberta à imprensa nesta manhã, devido à concentração do elenco para a estreia no Estadual. Com isso, a comissão técnica é composta por:

Técnico: Leocir Dall'Astra;

Auxiliar técnico: Leandro;

Técnico de goleiros: Souza;

Preparador físico: Duze;

Massagista: Max;

Fisiologista: Victor Camargo;

Analista de desempenho: João Pedro.

Sobre o elenco, ainda não foram divulgados a lista de nomes inscritos para o Sul-Mato-Grossense, mas o presidente do Operário, Coronel Nelson, adiantou que são 13 novas contratações e 11 remanescentes do time campeão do ano passado.

"Nós trouxemos uma base bem forte do ano passado, para justamente dar aquele equilíbrio necessário para a equipe deste ano. O time ainda está em 75% da parte física e técnica, e vai adquirindo os 100% ao longo das competições", afirmou o presidente do clube.

O Executivo de Futebol do clube, Renê Franco, afirmou que o Operário pode sim ter largado na frente de outros times por ter mantido a base do ano passado, principalmente a mesma comissão técnica, mas salienta as dificuldades para ser bicampeão estadual.

"Temos a certeza de que saímos um pouco na frente com relação a isso, mas, não necessariamente no futebol. Esse ano a gente tem dois atletas para cada posição, qualificamos o grupo e a gente tem a certeza de que a gente larga na frente com uma possibilidade muito grande de lutar por esse bicampeonato", ressaltou o executivo.

Ingressos

Durante o estadual de 2024, o Operário mudou o valor dos ingressos de R$ 30 para R$ 40, preço que foi mantido para a disputa da competição deste ano. Sobre isso, Coronel Nelson afirma que a ideia é apoiar a ida dos torcedores com camisetas da torcida organizada da instituição e para cobrir despesas de cada partida.

"Isso fazemos para que o torcedor não vista a camiseta de outros clubes de fora do Estado, para incentivar que o torcedor adquira a camiseta do Operário, que participe de uma torcida organizada".

"O valor que o torcedor vai pagar não é alto, é razoável, isso impacta no bolso de qualquer um, isso é para cobrir custos operacionais do jogo. Hoje temos uma despesa mínima, para fazer um jogo de futebol em torno de 12 mil reais, não pagando a taxa de aluguel do estádio, porque a Funesp fornece o estádio gratuitamente para o clube", ressaltou o presidente.

Ele ainda reforça que para que uma partida não se torne deficitária ao clube, é preciso que cada jogo tenha de 600 a 800 pagantes. Ainda, afirma que hoje a arrecadação dos jogos não impacta positivamente no orçamento do Operário, mas que também não pode impactar negativamente.

"Há muitos anos o Clube não mexeu no valor do ingresso, fizemos uma alteração no ano passado, agora estabelecemos os mesmos valores que foram cobrados na Copa do Brasil e na final do campeonato [Estadual], para justamente pagar minimamente as despesas operacionais do jogo de futebol", disse o Coronel.

Saiba - Estreia

O Operário estreia no Campeonato Sul-Mato Grossense 2025 neste sábado (18), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, contra o Águia Negra, clube recém-promovido à Série A do futebol estadual.

"O que podemos esperar amanhã é um time aguerrido, esforçado, fisicamente preparado, e, tecnicamente, muito forte. O que a gente aguarda amanhã é um resultado positivo", disse o presidente, já prevendo o que pode acontecer amanhã.

