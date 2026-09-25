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F-1: Bortoleto admite frustração com eliminação no Q1 do grid para GP do Azerbaijão

Resultado marcou a primeira vez que os dois carros da Audi foram eliminados simultaneamente na primeira fase de uma classificação

Estadão Conteúdo

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25/09/2026 - 14h00
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Gabriel Bortoleto teve uma sexta-feira para esquecer no GP do Azerbaijão. O brasileiro foi eliminado no Q1 do treino classificatório, ao registrar o 17º melhor tempo, e viu o companheiro de equipe, Nico Hülkenberg terminar logo atrás. O resultado marcou a primeira vez que os dois carros da Audi foram eliminados simultaneamente na primeira fase de uma classificação na temporada.

Se nos treinos livres ele conseguiu figurar próximo dos dez primeiros mais rápidos, no qualy a situação foi diferente. E este novo panorama aconteceu mesmo com a equipe levando um grande pacote de atualizações aerodinâmicas para a etapa do Azerbaijão.

"Muito estranho. Não sei o que está acontecendo. Achei que a atualização fosse funcionar, mas não sei se as outras equipes também trouxeram algo novo ou se o problema está na pista", afirmou o piloto tentando achar algo que justificasse o rendimento abaixo do esperado.

Sobre a eliminação dos dois carros no Q1, ele não conseguiu achar uma explicação para a performance apresentada no Circuito de Baku. "Estávamos sempre à beira de sermos eliminados no Q1. Não esperava que isso acontecesse neste ano (a saída precoce dos dois carros no qualy). É a primeira vez que não temos ritmo", afirmou.

Na classificação do Mundial de pilotos, que é liderada com folga pelo italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com 292 pontos, Bortoleto figura na 14ª colocação, com dez pontos. Hülkenberg vem logo atrás, ocupa o 15º lugar e soma sete pontos.

Sobre a corrida deste sábado, ele prevê dificuldades. "Nosso ritmo infelizmente não é dos melhores, mas não quero falar que é impossível. Acho que temos de tentar fazer uma boa corrida", afirmou o piloto brasileiro.

Título

Bortoleto revela desejo de ser o maior campeão da Fórmula 1: 'Quero ser lembrado'

Seu melhor resultado neste ano ocorreu nos Grandes Prêmios da Inglaterra e da Bélgica

22/09/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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O brasileiro Gabriel Bortoleto afirmou que tem a ambição de ser o maior vencedor da Fórmula 1 até o final da carreira. Ele falou sobre o desejo de alcançar este feito na principal categoria do automobilismo, mas destacou que o foco atual está em ajudar a Audi no restante da temporada.

"Não quero parecer arrogante nem nada do tipo, porque não sou assim, mas a verdade é que quero ser o maior campeão. Quero ser lembrado um dia, quando me aposentar da Fórmula 1, como alguém que fez história no esporte, mas ainda há um longo caminho pela frente", disse Gabriel entrevista para a Sky Sports.

No momento, Bortoleto ocupa a 14ª posição no campeonato de pilotos de 2026, com 10 pontos conquistados. Seu melhor resultado neste ano ocorreu nos Grandes Prêmios da Inglaterra e da Bélgica, quando acabou em oitavo lugar.

"Não preciso pensar em ser o maior campeão antes mesmo de conquistar um pódio. Esse não é o meu foco agora. Preciso apenas colocar a equipe onde ela precisa estar. Acredito plenamente no projeto da Audi", explicou o brasileiro.

Gabriel Bortoleto fez sua estreia na F-1 em 2025, correndo pela Sauber juntamente com o alemão Nico Hülkenberg. Ambos os pilotos permaneceram na equipe na transição para a Audi, que acontece logo na temporada seguinte.

"Penso na trajetória de pegar uma equipe que entrou na Fórmula 1 e lutar pelo título com ela. Imagine só conquistar um título com a Audi. Seria uma sensação incrível, porque é uma equipe que ajudei a construir junto com um grupo fantástico de pessoas", revelou o piloto.

A Fórmula 1 volta às pistas na próxima quinta-feira, 24, às 5h30 (de Brasília), com os primeiros treinos do GP do Azerbaijão, em Baku.

futebol

Conmebol anuncia datas e horários das semifinais da Copa Libertadores

Fase terá Flamengo, Fluminense, Palmeiras e o argentino Estudiantes

21/09/2026 23h00

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Foto: Vitor Silva / Botafogo

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As datas e horários das semifinais da Copa Libertadores da América foram definidas nesta segunda-feira (21) pela Conmebol. O primeiro duelo será entre Fluminense e Palmeiras no dia 14 de outubro (uma quarta-feira), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. No dia seguinte, no mesmo horário, o Estudiantes (Argentina) recebe o Flamengo, em local ainda indefinido.

Os jogos de volta ocorrerão na semana seguinte. O Verdão decidirá a vaga em embate contra o Tricolor carioca no Nubank Parque, em São Paulo, no dia 21 de outubro, às 21h30. No dia seguinte, será a vez de o Flamengo duelar contra o Estudiantes no Maracanã, também às 21h30.

Os times que avançarem à final receberão prêmio de US$ 7 milhões (aproximadamente R$ 36 milhões). A decisão do título será no dia 28 de novembro no Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai). Quem vencer levantará a taça e será contemplado com US$ 25 milhões (R$129 milhões). Já o vice-campeão receberá US$ 7 milhões (R$ 36 milhões).

Nos últimos cinco anos, somente times brasileiros decidiram a taça Libertadores, com exceção da final de 2023, quando o Fluminense faturou o título ao ganhar do Boca Juniors (Argentina). Em 2020, o Palmeiras foi campeão com vitória sobre o Santos. No ano seguinte, o Verdão voltou a levantar a taça ao superar o Flamengo.

Em 2022, o Flamengo foi campeão ao bater na final o Athletico-PR. Em 2024, o Botafogo conquistou o título inédito ao superar o Atlético-MG. Já no ano passado, o Flamengo arrematou seu quarto título da Libertadores ao derrotar o Palmeiras.

Semifinais da Copa Libertadores

Jogos de ida

  • 14/10 - Fluminense x Palmeiras - às 21h30, no  Maracanã;
  • 15/10 - Estudiantes x Flamengo - às 21h30, em local ainda a ser definido;

Jogos de volta

  • 21/10 - Palmeiras x Fluminense - às 21h30 - no Nubank Parque;
  • 22/10 - Flamengo x Estudiantes - às 21h30, no Maracanã.

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