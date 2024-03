Fase decisiva do Estadual começa neste fim de semana

Começa neste fim de semana a fase decisiva do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. As quartas de final terão os confrontos entre Ivinhema e Operário, Portuguesa e Aquidauanense, Corumbaense e Coxim e Costa Rica e Dourados.

O primeiro jogo do mata-mata ocorre amanhã: confronto entre Corumbaense e Coxim, na Cidade Branca,

às 18h, no Estádio Arthur Marinho. Como na primeira fase o Coxim conquistou mais pontos que o rival (12 vs. 9), o time decide a vaga para a semifinal do Estadual em casa. As outras três partidas ocorrerão todas neste domingo.

Dono da melhor campanha do Estadual na primeira fase, fazendo 20 pontos e não perdendo nenhuma partida até agora, o Operário vai até Ivinhema enfrentar o time da casa, que teve a pior campanha na competição, com apenas 7 pontos conquistados. Essa disputa ocorrerá a partir das 15h30min, no Estádio Saraivão. A decisão da vaga será em Campo Grande, no dia 24.

Às 16h deste domingo, na Capital, a Portuguesa recebe o Aquidauanense, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas. Na primeira fase, ambos os clubes tiveram campanhas similares.

Enquanto o Aquidauanense, que estava no Grupo B, teve 15 pontos e foi o segundo colocado da chave, a Lusa conquistou 12 pontos e ficou em terceiro lugar no Grupo A, com o mesmo número de pontos do segundo colocado, o Coxim.

No mesmo dia e horário da partida entre Aquidauanense e Portuguesa, também se enfrentarão o Costa Rica e o Dourados, dessa vez no Laertão.

As equipes tiveram trajetórias distintas na primeira fase. Enquanto o time do sul do Estado foi o primeiro colocado do Grupo B, com 17 pontos, e apenas uma derrota na competição, o Costa Rica perdeu três partidas e amargou a vice-lanterna da sua chave, com 11 pontos. A decisão de quem fica com a vaga na semifinal ocorrerá no outro fim de semana.

SAIBA

Para se ter uma ideia da boa campanha feita pelo Operário na primeira fase da competição, basta pegar o saldo de gols do time. Em oito partidas, o Galo marcou 14 vezes e só levou 3, tendo 11 gols como saldo – valor quase o dobro do conquistado pelo Dourados (6 gols), líder da outra chave.