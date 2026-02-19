Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

COPA DO BRASIL

FC Pantanal perde e é eliminado da Copa do Brasil

Clube encerra sua primeira participação na competição nacional com derrota por 2 a 0

Noysle Carvalho

19/02/2026 - 11h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em estreia na competição nacional, o Futebol Clube Pantanal perdeu para o Ji-Paraná Futebol Clube (RO) em partida válida pela Copa do Brasil na noite de ontem (18). A equipe sul-mato-grossense foi a Rondônia para o confronto na casa do time adversário e encerrou a sua primeira participação sem gols.

Pantanal FC encerra a curta primeira participação na competição nacionalPantanal FC encerra a curta primeira participação na competição nacional - Foto: Reprodução Redes Sociais / Pantanal FC

Disputada no Estádio Biancão, a partida da SAF Pantanal contra o líder do Campeonato Rondoniense foi intensa e de oportunidades no início. Isso porque o primeiro gol do Ji-Paraná foi aos 14 minutos do primeiro tempo e o segundo aos cinco minutos do segundo tempo.

No primeiro gol do 'Galão da BR', o atacante Juan Palácios recebeu o passe na entrada da área e tocou na saída do goleiro Flaysmar. Já no segundo gol, com chute fora da área, próximo a meia lua, Wesley Lelo ampliou o placar para o time da casa.

O Pantanal tentou buscar converter o resultado e a melhor chance foi quando ficou cara a cara com o gol adversário, mas foi desperdiçada com a finalização para fora. As demais oportunidades foram de ataques que não se concluíram e algumas defesas do goleiro Evandro, um dos destaques da partida.

A primeira participação da equipe campo-grandense na Copa do Brasil se encerra, mas o time sai do torneio com R$ 400 mil da primeira fase. Agora, o Pantanal foca no Campeonato Sul-Mato-Grossense, em que ocupa a sexta posição, com oito pontos acumulando três derrotas, dois empates e duas derrotas.

Operário-MS

O terceiro representante de Mato Grosso do Sul na competição é o Operário-MS, em sua 14ª participação na Copa do Brasil. A equipe está na segunda rodada da primeira fase e joga contra o ASA (AL) na próxima quarta-feira (25), no Estádio Fumeirão, às 19h.

Assine o Correio do Estado

Libertadores

Primo de goleiro da seleção, influenciador paraguaio acompanha empate do 2 de Mayo na fronteira

"Freakifabi" esteve em Pedro Juan Caballero nesta quarta-feira para acompanhar o confronto internacional

18/02/2026 15h15

Compartilhar
Influenciador Fabio Meza, primo de Gatito Fernández

Influenciador Fabio Meza, primo de Gatito Fernández Fotos: Arquivo Pessoal

Continue Lendo...

Estadunidense de nascimento e paraguaio de sangue, o influenciador Fabio Meza conhecido como "Freakifabi", primo do goleiro da seleção paraguaia Gatito Fernández esteve na fronteira nesta quarta-feira (17) para acompanhar o empate o Club Sportivo 2 de Mayo e o Sporting Cristal, confronto disputado no Estádio Río Parapití, lado paraguaio da fronteira que separa Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, interior do Estado. 

Com 37 mil seguidores no Instagram, esteve no município pedrojuanino a convite do clube da fronteira e aproveitou o espaço para mostrar o dia a dia dos atletas do clube, estreante na Libertadores de 2026. Ao Correio do Estado, disse que já esteve em Ciudad del Este, porém, a proximidade entre brasileiros e paraguaios neste lado da fronteira chamou sua atenção na chegada à cidade. 

"Já fui em Ciudad del Este, mas nunca vi nada igual a isso aqui. Lá você ainda vê a ponte que separa Brasil e Paraguai, aqui todas as pessoas estão juntas e isso é muito bonito", disse o influenciador de 35 anos.  

Sobre a proximidade entre os dois países, disse que a relação entre brasileiros e paraguaios tende a ser muito mais amistosa conforma o 2 de Mayo cresça com o decorrer dos anos. 

"Os brasileiros adotaram o 2 de Mayo e pelo que eu vi, se as cidades se unirem eles tem muito potencial para que o futebol cresça. Esse time vai voar e precisa de fanatismo e amor do torcedor brasileiro para ser cada vez maior", destacou. 

Relação com Gatito 

Natural de Nova Jersey, cresceu e estudou em Chicago, onde se formou em Comunicação pela DePaul University, conhecendo o primo tardiamente, apenas aos 25 anos. 

"Só conheci o Gatito quando eu tinha 25 anos, isso porque minha mãe, prima do pai dele, disse que eu tinha um familiar que era jogador de futebol e muito famoso no Brasil. Depois disso eu fiquei maluco, comecei a estudar melhor o idioma e conheci ele quando ainda estava no Vitória, da Bahia", frisou Fabio Meza. 

Após a passagem de destaque pelo clube baiano, o goleiro paraguaio, filho do ex-goleiro "Gato Fernández", se destacou no país e fez carreira por longos anos no Botafogo, onde venceu a Libertadores de 2024. Atualmente está em Assunção, onde joga pelo Cerro Porteño. 

"Gatito sempre me recebeu muito bem, inclusive me ajudou a aprender português. Nas Olimpíadas de 2024 ele foi o goleiro titular da seleção paraguaia e após isso eu decidi que viajaria o mundo promovendo não só o futebol através das minhas redes sociais, mas também o futebol paraguaio de modo geral", disse. 

Tempo de Brasil 

Questionado sobre o local onde vive atualmente, disse que é alguém do mundo e que não possui "casa fixa". Em meados da Copa do Mundo de 2014, veio ao Brasil, conhecendo alguns influenciadores digitais como Kelvin Thiago, popularmente conhecido como "Milgrau", dono de um canal exclusivo para o Corinthians, além de Lucas "Inutilismo", e Fred Bruno, ex-apresentador do Canal Desimpedidos e atualmente repórter esportivo da TV  Globo. 

Influenciador Fabio Meza, primo de Gatito FernándezFabio Meza ao lado de Lucas Vinicius, do canal "Inutilismo" / Reprodução 

"Morei no Brasil por oito meses, conheci muita gente e com isso comecei a fazer meus vídeos depois de um fato isusitado. Conheci o Fred na Copa América do Chile em 2015, estive nas Olimpíadas do Rio de 2016, apareci em um vídeo com o pessoal e ganhei oito mil seguidores de uma vez, aí decidi começar de fato", declarou. 

Sobre seu trabalho, destacou que apesar do acompanhamento acadêmico, a experiência no Brasil acabou por ser sua verdadira faculdade. "Digo que me formei em Comunicação nas redes sociais, no Tiktok do Brasil e agora estou levando tudo que eu aprendi para colocar o Paraguai no mapa e depois voltar para cá mais forte", finalizou. 

Saiba* 

Com o empate em 2 a 2, o Club Sportivo 2 de Mayo vai ao Peru nesta terça-feira (24) e em caso de vitória, segue à terceira fase da competição, onde encara o vencedor de Carabobo e Huachipato por uma vaga na fase de grupos. 

Assine o Correio do Estado

 

COPA DO BRASIL

Ivinhema e Pantanal estreiam hoje na Copa do Brasil

Clubes sul-mato-grossenses buscam vitória para garantir vaga oficial na competição brasileira

18/02/2026 12h40

Compartilhar

Rafael Ribeiro/CBF

Continue Lendo...

Pela primeira vez na Copa do Brasil, o F.C Pantanal estreia na competição nesta quarta-feira em confronto único contra o Ji-Paraná (RO). Também estreando hoje, o Ivinhema F.C, segundo representante de Mato Grosso do Sul enfrenta o Independente E.C (AP). Ambos os jogos estão marcados para às 19h30.

O clube do interior sul-mato-grossense irá jogar em casa, no Estádio Luiz Saraiva Vieira, o Saraivão. Já o clube campo-grandense F.C Pantanal joga fora de casa, no Estádio José de Abreu Bianco, em Rondônia.

Válidas pela primeira rodada da disputa, as partidas são confrontos únicos, de mata-mata, então devem ser decididas dentro dos 90 minutos, e caso isso não ocorra, a decisão vai para os pênaltis.

Essa é a primeira vez do F.C Pantanal na competição, o que caracteriza o jogo contra o Ji-Paraná como mais importante na carreira do clube em competições de nível nacional. No estadual, o time ocupa a sexta posição com 8 pontos.

Em clima de retorno à competição após 10 anos, o clube interiorano Ivinhema F.C está na sua quarta participação, mas nas três vezes foi eliminado na primeira fase: Flamengo (2009), Náutico (2010) e CRB (2016). Atualmente o clube ocupa a quinta posição no Campeonato Sul-Mato-Grossense, também com 8 pontos.

*Saiba

É a primeira vez que Mato Grosso do Sul conta com três representantes na Copa do Brasil. O Operário-MS está na segunda rodada e irá jogar na próxima quarta-feira (25) contra o ASA (AL).

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6955, quarta-feira (18/02)
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6955, quarta-feira (18/02)

2

Resultado da Lotofácil, concurso 3615, de quarta-feira (18/02)
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil, concurso 3615, de quarta-feira (18/02)

3

Novo balneário de Ribas do Rio Pardo vira alvo de inquérito do MP
impasse

/ 2 dias

Novo balneário de Ribas do Rio Pardo vira alvo de inquérito do MP

4

Cervo da Índia pode virar praga no Pantanal e ameaçar outras espécies
meio ambiente

/ 2 dias

Cervo da Índia pode virar praga no Pantanal e ameaçar outras espécies

5

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2926, quarta-feira (18/02)
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2926, quarta-feira (18/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 12 horas

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 6 dias

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 1 semana

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 06/02/2026

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?