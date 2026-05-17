Fernando Rufino brilha e Brasil fecha Copa do Mundo com sete medalhas

Com um ouro e uma prata, o sul-mato-grossense Fernando Rufino voltou a ser destaque internacional e ajudou o Brasil a encerrar a etapa de Brandemburgo, na Alemanha, da Copa do Mundo de canoagem e paracanoagem com sete medalhas.
Neste domingo (17), o atleta de 40 anos conquistou a prata nos 200 metros da classe KL2, um dia após garantir o ouro nos 200 m da VL2 (categorias onde os atletas que utilizam braços e troncos para remar), consolidando-se como um dos principais nomes da delegação brasileira na competição.
Rufino, natural de Eldorado, terminou a final da KL2 com o tempo de 45s35, atrás apenas do australiano Curtis McGrath, que venceu com 44s98. O bronze ficou com o uzbeque Azizbek Abdulkhabibov. Também na disputa, o paranaense Flavio Reitz terminou na sétima colocação. O sul-mato-grossense perdeu parte da movimentação das pernas após ser atropelado por um ônibus.
Miqueias Rodrigues levou a prata nos 200 metros da classe KL3. O paranaense completou a prova em 44s91, ficando atrás apenas do georgiano Serhii Yemelianov, ouro com 44s14. O neozelandês Finn Murphy fechou o pódio em terceiro.
Além das medalhas conquistadas neste domingo, a paracanoagem brasileira também subiu ao pódio com Giovane Vieira de Paula, bronze nos 200 m da VL3, e Luis Carlos Cardoso, prata nos 200 m da KL1.
Débora Benevides perto do pódio
Outra representante de Mato Grosso do Sul, Débora Benevides, terminou na quarta colocação na final dos 200 metros da classe VL2 feminina. A atleta completou a prova em 1min11s33, pouco mais de dois segundos atrás da belarussa Anastasia Miasnikova, medalhista de bronze.
A britânica Emma Wiggs conquistou o ouro, seguida da canadense Brianna Hennessy. Débora nasceu com uma má formação que causou atrofia nas pernas e segue entre os principais nomes brasileiros da modalidade.
Entre os atletas olímpicos, o destaque brasileiro foi Isaquias Queiroz, ouro nos 500 metros da categoria C1. O também baiano Gabriel Assunção ficou com o bronze na mesma prova, garantindo dobradinha brasileira no pódio.
*Com informações de Agência Brasil