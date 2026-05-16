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DE MS PARA O MUNDO

De MS, 'cowboy de aço' ganha ouro na Copa do Mundo na Alemanha

Fernando Rufino garantiu lugar mais alto no pódio nos 200 m da classe VL2 e neste domingo (17) o Brasil marca presença em três finais, todas na paracanoagem

Da redação (com informações da Agência Brasil)

16/05/2026 - 20h00
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Neste sábado (16) o Brasil marcou presença duas vezes no topo do pódio na etapa de Brandemburgo, na Alemanha, da Copa do Mundo de canoagem e paracanoagem, com o sul-mato-grossense Fernando Rufino, o "Cowboy de Aço", garantindo a dobradinha brasileira em território alemão. 

Antes dele, o baiano Isaquias Queiroz venceu os 500 metros da categoria C1 (canoa individual), enquanto o sul-mato-grossense garantiu o ouro nos 200 m da classe VL2 (canoa para atletas que utilizam braços e troncos para remar).

Rufino concluiu os 200 m de sua prova em 53s44, com mais de 1 segundo de vantagem para o ucraniano Andrii Kryvchun, que levou a prata. O britânico Edward Clifton completou o pódio. 

O Cowboy de Aço, apelido do canoísta brasileiro, que faz 41 anos no próximo dia 22 e é bicampeão paralímpico, perdeu parte dos movimentos das pernas depois de ser atropelado por um ônibus.

Ouro brasileiro

Dono de cinco medalhas olímpicas, sendo uma dourada, Isaquias, de 32 anos de idade, finalizou os 500 m em 1min52s55, 10 centésimos a frente do chinês Ji Bowen, que o tinha superado na etapa de Szeged, na Hungria, há uma semana. 

E teve dobradinha brasileira no pódio alemão, já que o também baiano Gabriel Assunção, revelação de apenas 20 anos, garantiu o bronze, com tempo de 1min54s60.

Mais dois brasileiros foram ao pódio em Brandemburgo. Nos 200 m da classe KL1 (caiaque para atletas com deficiências severas nas pernas e no quadril), Luis Carlos Cardoso chegou em segundo, com tempo de 49s85, superado em quase 2 segundos pelo húngaro Peter Kiss, pentacampeão mundial e duas vezes medalhista de ouro paralímpico. O francês Remy Boulle levou o bronze. 

Natural do Piauí, o canoísta, que era dançarino antes de uma infecção na medula o tornar cadeirante, foi prata nas Paralimpíadas de Tóquio, no Japão, e Paris, na França.

Nos 200 m da classe VL3 (canoa para atletas com grau moderado de comprometimento no tronco e nas pernas), Giovane Vieira de Paula ficou com o bronze, concluindo a prova em 49s. Ele ficou a menos de 15 centésimos do ucraniano Vladyslav Yepifanov (ouro). O britânico Stuart Wood terminou em segundo. 

O paranaense, prata nos Jogos de Paris, teve a perna esquerda amputada devido a um acidente de trem.

Neste domingo (17), o Brasil marca presença em três finais, todas na paracanoagem. 

Às 10h23 (horário de Brasília), a sul-mato-grossense Débora Benevides disputa medalhas nos 200 m da classe VL2. Em seguida, às 10h29, Rufino briga por outro pódio nos 200 m, agora no caiaque (KL2), e o paranaense Flavio Reitz também compete. 

Por fim, às 10h41, será a vez do paranaense Miqueias Rodrigues e do baiano Gabriel Porto nos 200 m da classe KL3 (caiaque para atletas com deficiência moderada de membros inferiores).

 

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DESPEDIDA

Lewandowski anuncia saída do Barcelona após quatro temporadas

Neste sábado, o atacante polonês de 37 anos publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais

16/05/2026 15h00

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Lewandowski anuncia saída do Barcelona, após quatro temporadas

Lewandowski anuncia saída do Barcelona, após quatro temporadas Divulgação/Barcelona

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Robert Lewandowski vai encerrar sua passagem pelo Barcelona ao fim da temporada. Neste sábado, o atacante polonês de 37 anos publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais e confirmou que vai deixar o clube espanhol após quatro anos.

A despedida deve ganhar um capítulo especial neste domingo, quando o Barcelona enfrenta o Betis, no Camp Nou, pela última rodada de La Liga. A expectativa é de uma homenagem ao camisa 9 diante da torcida.

O técnico Hansi Flick comentou a saída do jogador e destacou a importância do atacante dentro do elenco. Segundo o treinador, o clube respeita a decisão e já avalia alternativas para substituição.

"Ele é um exemplo para todos. Sempre deu o seu melhor e foi um privilégio trabalhar com ele. Ver o esforço que coloca todo dia. Sempre esteve presente nos momentos mais difíceis", afirmou Flick.

Contratado em julho de 2022, Lewandowski chegou ao Barcelona depois de uma trajetória vitoriosa no Bayern de Munique e rapidamente assumiu protagonismo em um período de reconstrução do clube catalão. Ao longo da passagem, disputou 191 partidas oficiais, marcou 119 gols e distribuiu 22 assistências.

A temporada de maior destaque individual aconteceu em 2024/25, quando balançou as redes 42 vezes em 52 jogos, números que reforçaram sua condição de principal referência ofensiva da equipe.

Em nota oficial, o Barcelona exaltou não apenas o desempenho dentro de campo, mas também a influência do jogador nos bastidores.

"Além dos seus gols, Lewandowski também se destacou pela sua liderança dentro e fora de campo. Seu profissionalismo, altos padrões e comprometimento o tornaram um modelo para os jogadores mais jovens no vestiário. Com uma carreira de sucesso na Europa, o atacante polonês trouxe experiência e personalidade para uma equipe que passa por uma reformulação completa", escreveu o clube.

Na mensagem publicada nas redes sociais, Lewandowski agradeceu ao Barcelona. "Após quatro anos repletos de desafios e muito trabalho, chegou a hora de seguir em frente. Parto com a sensação de que a missão foi cumprida. Quatro temporadas, três campeonatos. Jamais esquecerei o carinho que recebi dos torcedores desde os meus primeiros dias", escreveu o atacante.

"A Catalunha é o meu lugar no mundo. Obrigado a todos que conheci ao longo desses quatro anos maravilhosos. Um agradecimento especial ao presidente Laporta por me dar a oportunidade de viver o capítulo mais incrível da minha carreira O Barça está de volta ao lugar que lhe pertence", completou.

Brasileirão Série D

Sem vencer na Série D, Operário recebe vice-líder Ivinhema

Com apenas 3 pontos conquistados até aqui, o Galo da Capital corre contra o tempo para se recuperar na competição

16/05/2026 12h00

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Operário e Ivinhema se enfrentam pela sétima rodada do Brasileirão Série D

Operário e Ivinhema se enfrentam pela sétima rodada do Brasileirão Série D Reprodução

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Neste sábado (16) a bola rola para mais uma rodada do Campeonato Brasiliero da Série D e essa rodada contará com um duelo estadual entre os times sul-mato-grossenses. O Operário recebe a equipe do Ivinhema, nos Estádio Jacques da Luz. 

Vivendo situações completamente distintas na tabela, a vitória hoje para qualquer equipe significaria muito, para Operário é o respiro que o time precisa, para o Ivinhema o triunfo significa classificação antecipada. 

SITUAÇÕES 

Apesar de ter começado a temporada com tudo e passado mais de 15 jogos invictos no início do ano, o recorte recente do Operário preocupa. 

Desde que demitiu o técnico Paulo Massaro, o time venceu apenas dois jogos e vem de uma sequência de três derrotas seguidas na Série D. 

Na atual edição da Série D, a equipe operariana não sabe o que é vencer, em seis partidas foram três empates e três derrotas, com isso a equipe se distanciou da zona de classificação e já está à cinco pontos do Betim, que ocupa a quarta colocação. 

Do outro lado da moeda está o Ivinhema, que vive uma situação bem diferente do rival estadual. Com uma campanha surpreendente, o Azulão do Vale ocupa a segunda colocação do grupo A11. 

Até aqui na competição foram 11 pontos conquistados, o time soma 3 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. 

E a partida de hoje pode selar a classificação com três rodadas de antecedência. 

Operário e Ivinhema se enfrentam pela sétima rodada do Brasileirão Série DReprodução: Flasfscore 

RETROSPECTO 

Nesta temporada as equipes já se enfrentaram duas vezes, uma pelo campeonato estadual e uma pela Série D. 

No confronto pelo Campeonato Sul-Mato Grossense, quem levou a melhor foi o Operário, que na ocasião jogando fora de casa, bateu o Ivinhema por 3 a 1. 

Já no duelo válido pela Série D, quem levou a melhor foi Azulão do Vale, jogando em seus domínios, no Estádio Saraivão, venceu o Operário por 2 a 0, marcando a primeira derrota do time na competição. 

A bola hoje no Estádio Jacques da Luz, às 16h, horário de MS. 
 

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