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Fifa reúne com Federação Iraniana e promete Copa do Mundo 'o mais agradável possível'

Em sua quarta participação em Copas do Mundo, todos os jogos do Irã na primeira fase são nos Estados Unidos

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

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16/05/2026 - 23h00
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Federação Iraniana de Futebol (FFIRI, na sigla em inglês) e a Fifa tiveram um encontro de alinhamento para a Copa do Mundo na sede da Federação Turca, em Istambul, onde o time do Irã se prepara para o torneio. No encontro, a entidade máxima do futebol garantiu que a experiência da delegação iraniana na América do Norte será "o mais agradável possível".

Quem participou do encontro pela Fifa foi o Secretário-Geral Mattias Grafstrom. Também estiveram presentes os presidentes das federações do Irã, Mehidi Taj, e da Turquia, Ibrahim Haciosmanoglu. A seleção turca voltará ao Mundial após 24 anos.

"O senhor Grafstrom reiterou a posição da Fifa e dos organizadores para fazer a experiência do Irã na Copa do Mundo o mais impecável, produtiva e agradável possível", disse a entidade, em nota.

Segundo Grafstrom, foram discutidas questões operacionais, "como é feito com todos os associados classificados". Todos os jogos do Irã na primeira fase são nos Estados Unidos. "Nós estamos trabalhando muito próximos e com grande expectativa de recebê-los na Copa do Mundo", disse o Secretário-Geral da Fifa.

No seu informativo sobre a reunião, a FFIRI foi mais firme. "A diplomacia no futebol vai além do orgulho nacional. O Irã entrou na questão não partindo de uma posição de exigência, mas sim de lógica e dignidade", escreveu a entidade iraniana.

"O que torna este encontro diferente não é apenas o encontro em si, mas o caminho que percorreu. A principal conquista deste encontro talvez não esteja apenas no conteúdo das negociações, mas na imagem que foi criada do futebol iraniano. A imagem de uma gestão que demonstrou estar disposta a dialogar, mas não a recuar", concluiu.

Esta será a quarta participação do Irã em Copas do Mundo. A seleção iraniana integra o G. A estreia será diante da Nova Zelândia, em Los Angeles. Depois, o adversário será a Bélgica, na mesma cidade. O time fecha a primeira fase em Seattle, contra o Egito. A base do Irã será em Tucson, no Arizona.

 

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Brasileirão Série D

Sem vencer na Série D, Operário recebe vice-líder Ivinhema

Com apenas 3 pontos conquistados até aqui, o Galo da Capital corre contra o tempo para se recuperar na competição

16/05/2026 12h00

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Operário e Ivinhema se enfrentam pela sétima rodada do Brasileirão Série D

Operário e Ivinhema se enfrentam pela sétima rodada do Brasileirão Série D Reprodução

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Neste sábado (16) a bola rola para mais uma rodada do Campeonato Brasiliero da Série D e essa rodada contará com um duelo estadual entre os times sul-mato-grossenses. O Operário recebe a equipe do Ivinhema, nos Estádio Jacques da Luz. 

Vivendo situações completamente distintas na tabela, a vitória hoje para qualquer equipe significaria muito, para Operário é o respiro que o time precisa, para o Ivinhema o triunfo significa classificação antecipada. 

SITUAÇÕES 

Apesar de ter começado a temporada com tudo e passado mais de 15 jogos invictos no início do ano, o recorte recente do Operário preocupa. 

Desde que demitiu o técnico Paulo Massaro, o time venceu apenas dois jogos e vem de uma sequência de três derrotas seguidas na Série D. 

Na atual edição da Série D, a equipe operariana não sabe o que é vencer, em seis partidas foram três empates e três derrotas, com isso a equipe se distanciou da zona de classificação e já está à cinco pontos do Betim, que ocupa a quarta colocação. 

Do outro lado da moeda está o Ivinhema, que vive uma situação bem diferente do rival estadual. Com uma campanha surpreendente, o Azulão do Vale ocupa a segunda colocação do grupo A11. 

Até aqui na competição foram 11 pontos conquistados, o time soma 3 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. 

E a partida de hoje pode selar a classificação com três rodadas de antecedência. 

Operário e Ivinhema se enfrentam pela sétima rodada do Brasileirão Série DReprodução: Flasfscore 

RETROSPECTO 

Nesta temporada as equipes já se enfrentaram duas vezes, uma pelo campeonato estadual e uma pela Série D. 

No confronto pelo Campeonato Sul-Mato Grossense, quem levou a melhor foi o Operário, que na ocasião jogando fora de casa, bateu o Ivinhema por 3 a 1. 

Já no duelo válido pela Série D, quem levou a melhor foi Azulão do Vale, jogando em seus domínios, no Estádio Saraivão, venceu o Operário por 2 a 0, marcando a primeira derrota do time na competição. 

A bola hoje no Estádio Jacques da Luz, às 16h, horário de MS. 
 

Aquisição

Cristiano Ronaldo compra ações da LiveMode, dona da CazéTV

Atacante português passa a integrar o quadro de acionistas da companhia, criada para expandir o modelo de transmissões digitais desenvolvido no Brasil

14/05/2026 23h00

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Foto: Reprodução/X

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Lenda do futebol, o português Cristiano Ronaldo acertou a compra de participação na LiveModeTV, divisão internacional da LiveMode, empresa brasileira responsável pela CazéTV. A informação foi anunciada nesta quinta-feira, 14.

O atacante português passa a integrar o quadro de acionistas da companhia, criada para expandir o modelo de transmissões digitais desenvolvido no Brasil para outros mercados, especialmente durante a Copa do Mundo de 2026.

Segundo a publicação, o jogador adquiriu uma participação considerada relevante na operação internacional da empresa, embora os valores envolvidos no negócio não tenham sido revelados.

"A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O esporte pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema, ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais", afirmou Cristiano Ronaldo.

O primeiro grande movimento da expansão será em Portugal, onde a empresa pretende transmitir gratuitamente partidas da Copa do Mundo de 2026 pelo YouTube.

A estratégia segue o mesmo modelo que ajudou a impulsionar a CazéTV no Brasil: transmissões esportivas abertas em plataformas digitais, sustentadas principalmente por publicidade e acordos comerciais, em vez de assinaturas tradicionais.

A CazéTV acumulou 3,7 bilhões de visualizações apenas no YouTube em 2025. A empresa afirma que 11 das 16 maiores lives da história da plataforma pertencem ao canal esportivo.

A chegada de Cristiano Ronaldo também é vista como um passo importante para ampliar o alcance global do projeto. O português é atualmente a pessoa mais seguida do mundo no Instagram, com mais de 660 milhões de seguidores, além de manter presença forte no YouTube e em outras redes sociais.

Aos 41 anos, Cristiano segue em atividade pelo Al-Nassr e, paralelamente à carreira nos gramados, vem ampliando seus investimentos em diferentes áreas, incluindo hotéis, academias, marcas próprias e comunicação.

Thiago Tourinho, um dos sócios da LiveMode, destacou o peso da entrada do jogador no projeto. "Poucas pessoas representam tão bem a paixão, a ambição e o alcance global do esporte como ele, e sua conexão de longa data com as novas gerações de fãs torna essa parceria ainda mais significativa", destacou.

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