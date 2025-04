Fifa define árbitros e inclui câmeras corporais no Mundial de Clubes

BOA FASE

Ferreirinha foi o autor do gol são-paulino no empate diante do Cruzeiro, pelo Brasileirão, e chegou ao 3° gol na temporada, restando sete para o apresentador pagar aposta feita em rede nacional

Neste domingo (13), o douradense Ferreirinha marcou seu 3° gol na temporada e divertiu a web por se aproximar cada vez mais da vitória em "aposta" com o Craque Neto.

Após balançar as redes duas vezes na última quinta-feira (10), o ponta ganhou muita moral com os torcedores são-paulinos e com o técnico Zubeldía, tanto que ganhou mais uma oportunidade como titular na temporada, motivada também pelas lesões de Lucas Moura e Oscar.

Contra o Cruzeiro, o douradense buscava seu primeiro gol neste Campeonato Brasileiro, já que sua noite artilheira foi na Copa Libertadores. Depois de um primeiro tempo sem muita emoção, o São Paulo voltou querendo tirar o zero do placar.

Aos sete minutos da segunda etapa, após boa troca de passes pelo lado direito do campo, o lateral Cédric Soares cruzou na cabeça de Ferreirinha, que veio "igual uma flecha" para cabecear no contrapé de Cássio e abrir o marcador. Confira:

Nas redes sociais, o próprio Craque Neto, que assistia o jogo em sua casa, brincou com a aposta feita na última quinta-feira em rede nacional e exaltou mais um gol do douradense nesta temporada, afirmando que "deu sorte" ao jogador.

Lembrando que a aposta consiste em, caso o jogador alcance a marca de 10 gols em 2025, o ex-jogador apresentará o programa Os Donos da Bola, da Band, usando apenas uma "tanguinha", ou seja, semi-nu.

Porém, o tento de Ferreirinha não foi, mais uma vez, suficiente para dar a vitória ao tricolor paulista. Pouco tempo depois do gol são-paulino, o Cruzeiro chegaria ao empate com Kaio Jorge. Um ponto conquistado para ambos os lados e vaias de torcedores tricolores depois do apito final, fato que pressiona ainda mais o trabalho questionável de Zubeldía, que balança no cargo.

Assim como na partida contra o Alianza Lima (PER), o ponta foi novamente eleito o melhor da partida, tanto pelos comentaristas da Globo na transmissão ao vivo quanto no aplicativo Sofascore, onde recebeu uma nota 7.6 pela atuação do dia. Em entrevista pós-jogo, ele exaltou a boa fase, mas lamentou dois empates seguidos com "gosto de derrota".

"Fica com um gosto de derrota porque saímos na frente e nas duas vezes levamos o empate. Viemos de alguns empates, agora é trabalhar e pensar no Botafogo. Fico feliz pelo meu momento, mas triste pelo momento coletivo da equipe", disse Ferreirinha à TV Globo.

Na próxima quarta-feira (16), o São Paulo volta a campo para enfrentar o Botafogo, atual campeão da competição, fora de casa, às 17h30 (horário de MS). Como não há expectativa de retorno de Lucas Moura e Oscar para este jogo, o douradense deverá ser titular mais uma vez.

Na web

Nas redes sociais, os torcedores se divertiram com mais um gol marcado pelo ponta e a relação da boa fase começar após a aposta feita pelo apresentador. Confira algumas publicações:

Ferreirinha desde que o Neto resolveu falar dele:pic.twitter.com/J9qdk2lw5r — VULGÃOᶜˢᵃ ️‍ (@VULGAOTT) April 13, 2025

rapaz.. o craque neto vai ter que fazer o programa de tanguinha!



ferreirinha tá voando! — Allan (@oestagiario) April 13, 2025

Mds, o Ferreirinha realmente quer traumatizar uma nação deixando o Neto de sunga em rede nacional pic.twitter.com/ozkw2tBq5v — SAMENGO (@samengo_ofc) April 13, 2025

neto vendo o ferreirinha fazendo gol todos os jogos pic.twitter.com/NYzUClV0LY — out of context brasileirão (@oocbrsao) April 13, 2025

neto: se o ferreirinha marcar 10 gols…



ferreirinha: pic.twitter.com/Zi4NCgyEBf — SÃO PAULO MIL GRAU (@SaoPauloMiIGrau) April 13, 2025

Trajetória - Ferreirinha

Nascido em Dourados no dia 31 de dezembro de 1997, Aldemir dos Santos Ferreira, conhecido apenas como Ferreira ou Ferreirinha, começou sua trajetória nas categorias de base do Operário Atlético Clube, de Caarapó, entre 2011 e 2013, participando de campeonatos municipais e estaduais.

Em 2014, com 16 anos, o atleta ingressou na base do Grêmio, de Porto Alegre (RS). Porém, foi emprestado para quatro clubes de menor expressão: São Luiz (RS), Toledo (PR), Cianorte (PR) e Aimoré (RS).

A partir de 2019, Ferreirinha integrou o elenco profissional do clube, quando o time era comandado pelo ídolo gremista Renato Gaúcho. Com a camisa do tricolor gaúcho, atuou em 162 partidas, marcou 27 gols e distribuiu 22 assistências. Em 2022, o Grêmio anunciou que o douradense seria o camisa 10, junto com a renovação do contrato.

Em janeiro do ano passado, foi vendido ao São Paulo por R$ 22 milhões por 65% dos seus direitos econômicos, onde permanece até hoje. Em 62 jogos no time do Morumbi, marcou 11 gols e distribuiu duas assistências.

No site Transfermarkt, especializado no mercado do mundo do futebol, Ferreirinha vale cerca de 6 milhões de euros (R$ 36 milhões na cotação atual).

