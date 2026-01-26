Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Filho de Marcelo assina 1º contrato profissional com o Real Madrid e alegra Vini Jr. e Rodrygo

Enzo está no Real Madrid desde muito jovem, incentivado pelo pai a defender as cores merengues

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

26/01/2026 - 23h00


Grande destaque das categorias de base do Real Madrid, Enzo Alves assinou nesta segunda-feira seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid. O jovem atacante de 16 anos é filho do lateral-esquerdo Marcelo, que o acompanhou nesta nova fase da ainda breve carreira.

Enzo está no Real Madrid desde muito jovem, incentivado pelo pai a defender as cores merengues. Ainda criança, em 2017, ele começou a dar os primeiros passos no clube espanhol e vai se firmando como futura promessa.

A alegria com a assinatura do acordo estava visível em seu largo sorriso. "Feliz por assinar meu primeiro contrato profissional! Hala Madrid", postou o jovem jogador em seu Instagram. Ele estava acompanhados do pai, da mãe Clarice, e do irmão, Liam.

Futuros companheiros e 'concorrentes' do jovem, os atacantes Vini Júnior e Rodrygo fizeram questão de curtir o post, com mensagens curtas de incentivo ao garoto: "Hala Madrid" (grito de guerra da torcida) e um coração e "Vamos", responderam os jogadores, respectivamente.

Muitos torcedores também invadiram a página de Enzo Alves para desejar-lhe sorte e defini-lo como "craque". Nascido na Espanha e com dupla nacionalidade, o garoto já defende as cores da seleção europeia, pela qual já anda se destacando pelo faro de gol apurado - começou em 2023 na sub-15 e já integra a sub-17, na qual é o capitão.

 

FUTEBOL

Após primeira rodada, Operário lidera Campeonato Sul-Mato-Grossense

Apesar de ficar no 0 x 0 com o Corumbaense, Operário lidera a tabela do campeonato, em 1º lugar, com 4 pontos

25/01/2026 15h50

Corumbaense e Operário ficaram no 0 x 0

Corumbaense e Operário ficaram no 0 x 0 Foto: Ayrton Benites/Felipe Surto



Cinco jogos movimentam a primeira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste sábado (24).

Aquidauana e Costa Rica empataram (1 x 1). Já Águia Negra venceu o Pantanal por 2 x 1. Corumbaense e Operário ficaram no 0 x 0. Bataguassu venceu o Naviraiense por 2 x 0. Já Ivinhema e Dourados empataram em 1 x 1.

Operário lidera a tabela do campeonato, em 1º lugar, com 4 pontos. Bataguassu ficou em 2º lugar, com 3 pontos. Águia Negra está no 3º lugar, com 3 pontos. Ivinhema em 4º, com 1 ponto. Aquidauana pegou o 5º lugar, com 1 ponto.

Já Dourados está em 6º lugar, com 1 ponto. Costa Rica pegou o 7º lugar, com 1 ponto. O Corumbaense pegou o 8º lugar, com 1 ponto. Naviraiense e Pantanal Saf não pontuaram e pegaram os dois últimos lugares da tabela.

Confira a tabela da primeira fase da Série A do campeonato Sul-Mato-Grossense:

Corumbaense e Operário ficaram no 0 x 0

Confira os detalhes de cada partida deste sábado (24):

Clube de Regatas Aquidauana x Costa Rica

Placar: 1 x 1

Horário: 16h
Local: Estádio Noroeste
Arbitragem: Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão.

Pantanal x Águia Negra

Placar: 1 x 2 (Água Negra)

Horário: 16h
Local: Estádo Jacques da Luz (Moreninhas)
Arbitragem: Paulo Henrique Salmázio auxiliado por Cláudio Henrique Verão e Adanclei Neves Barros.

Corumbaense x Operário

Placar: 0 x 0

Horário: 17h
Local: Estádio Arthur Marinho
Arbitragem: Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Faustino Corrêa.

Bataguassu x Naviraiense

Placar: 2 x 0 (Bataguassu)

Horário: 18h
Local: Estádio Pereirão
Arbitragem: Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Elita Maria e Wescley da Silva Marques.

Ivinhema x Dourados

Placar: 1 x 1

Horário: 18h
Local: Estádio Saraivão
Arbitragem: Raphael de Souza Cosmo, auxiliado por Luiz Felipe de Oliveira e Ana Paula dos Santos.

CAMPEONATO ESTADUAL

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A edição de 2026 é disputada entre 18 de janeiro e 29 de março, com quartas de final nos dias 4 e 8 de março, semifinais em 11 e 15, e a grande decisão marcada para os dias 22 e 29.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

NOVOS ARES

Volante de MS está perto de jogar no Atlético de Madrid, diz jornalista

Revelado nos gramados de Campo Grande, Éderson, que hoje joga no futebol italiano, já teria acertado bases salariais com o time espanhol

24/01/2026 15h30

Éderson joga pela Atalanta, da Itália, desde 2021

Éderson joga pela Atalanta, da Itália, desde 2021 Foto: Reprodução / Atalanta / Arquivo



Cobiçado por clubes europeus há temporadas, parece que o volante campo-grandense Éderson está finalmente de mudança do futebol italiano, já que ele já teria acertado valores salariais com o Atlético de Madrid, da Espanha, de acordo com o jornalista europeu Marcos Durán.

Um dos pilares da Atalanta desde 2022, o jogador já recebeu diversas sondagens de clubes ao redor do velho continente, incluindo o próprio Atlético de Madrid, já que é um desejo de muito tempo do treinador Diego Simeone. 

Porém, os valores sinalizados pelo clube espanhol em outras janelas de transferências nunca agradaram a diretoria da equipe italiana.

Agora, diante da venda do volante inglês John Gallagher ao Tottenham por 40 milhões de euros, os colchoneros se viram na necessidade de recompor essa saída, e Éderson teria sido o escolhido. Na informação dada pelo jornalista, já existe um acordo entre o clube espanhol e o jogador, mas ainda faltaria detalhes a serem debatidas entre as instituições.

Segundo o site Transfermarkt, especializado em mercado de transferências, Éderson vale 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 248 milhões na cotação atual). 

Contudo, diferente de outras épocas, a Atalanta não deve fazer jogo duro desta vez, já que o contrato do campo-grandense vence em junho de 2027, o que o permitiria assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro do próximo ano e sair de graça do clube italiano.

Além do Atlético de Madrid, outros clubes europeus seguem monitorando as atuações e, principalmente, a situação contratual de Éderson com a Atalanta. No ano passado, o Correio do Estado, com base em informações de jornais do velho continente, chegou a noticiar que o Manchester City e Manchester United já chegaram a conversar com o estafe do jogador.

Carreira

A trajetória do volante começou aos 13 anos, como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero. 

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros. 

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

Além de sua trajetória por clubes, Éderson já vestiu a camisa da seleção brasileira. Ainda sob o comando de Dorival Júnior, o atleta foi convocado para a disputa da Copa América de 2024. Já na troca de direção, o volante esteve na primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da amarelinha.

