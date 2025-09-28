Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Flávia Saraiva é campeã na trave em etapa húngara da Challenge Cup de ginástica artística

Brasileira confirmou o favoritismo e venceu com 13 800, superando a espanhola Alba Petisco

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/09/2025 - 22h00
A medalhista olímpica Flávia Saraiva conquistou neste domingo a medalha de ouro na trave da etapa de Szombathely, na Hungria, da World Challenge Cup de Ginástica Artística. A brasileira confirmou o favoritismo e venceu com 13 800, superando a espanhola Alba Petisco (13.250) e a húngara Gréta Mayer (13.100). O Brasil conquistou outros três pódios no último dia da competição.

Bronze por equipes nos Jogos de Paris-2024, a ginasta de 25 anos já havia sido a melhor na fase classificatória e subiu ao pódio na trave em uma etapa do circuito internacional pela terceira temporada seguida. No ano passado, a atleta de 1,48m foi vice-campeã na etapa turca, em Antália, da Challenge Cup e em 2023 conquistou a medalha de bronze em Paris.

Além do título de Flávia Saraiva, o Brasil foi ao pódio com outros três atletas neste domingo. Júlia Soares foi prata no solo com 12.550 ao lado de Júlia Coutinho, que conquistou o bronze com 12.250. A campeã foi a romena Denisa Golgota, com 12 750.

Caio Souza levou a prata nas barras paralelas com 14.150 pontos (0.1 atrás do turco Ferhat Arican, que ficou com o ouro). No sábado, Ana Luiza Lima, de 20 anos, conquistou sua primeira medalha no circuito internacional, ao ficar na terceira posição das barras assimétricas.

A competição na Hungria foi o último evento internacional antes do Mundial de Ginástica Artística marcado para Jacarta, na Indonésia, entre os dias 19 e 25 de outubro, e serviu de observação para a comissão técnica formar a delegação brasileira para o Mundial.

Esportes

De MS, Yeltsin Jacques conquista primeira medalha do Brasil no Paralímpico

Atleta conquistou a prata nos 5.000 metros da classe T11 (deficiência visual)

27/09/2025 10h30

Yeltsin Jacques

Yeltsin Jacques Wander Roberto/CPB

Yeltsin Jacques, sul-mato-grossense de Campo Grande, conquistou neste sábado, em Nova Déli, a primeira medalha do Brasil no Mundial Paralímpico de Atletismo de 2025, realizado na Índia.

O atleta ficou com a prata nos 5.000 metros da classe T11 (deficiência visual), marcando o início do quadro de medalhas brasileiro na competição.

Prova emocionante

A final dos 5.000m foi marcada por disputas intensas. Yeltsin largou fora das primeiras posições, mas mostrou recuperação exemplar ao longo do percurso.

Na segunda metade da prova, saltou da sexta colocação para o segundo lugar, cruzando a linha de chegada em 15min29s73 – seu melhor tempo na temporada.

O ouro ficou com o japonês Kenya Karasawa, enquanto o russo Fedor Rudakov completou o pódio com o bronze.

Primeira medalha brasileira

Além da conquista individual, a medalha de prata de Yeltsin foi a primeira do Brasil nesta edição do Mundial, que reúne mais de 50 atletas brasileiros em busca de pódios na capital indiana. 

O Mundial de Atletismo Paralímpico segue até o início de outubro, e o Brasil segue firme na disputa por medalhas com atletas em diversas provas.

A delegação brasileira, embalada pela conquista de Yeltsin, acumula expectativas para novos resultados de destaque em solo indiano.

Carreira vitoriosa

Aos 34 anos, Yeltsin é referência no esporte paralímpico mundial. Além das medalhas olímpicas, o atleta coleciona títulos em campeonatos mundiais e Pan-Americanos, consolidando uma carreira de superação e desempenho de alto nível.

O pódio em Nova Déli é a sexta medalha de Yeltsin em Mundiais, além dos títulos paralímpicos que já conquistou em edições anteriores, como nos Jogos de Tóquio e Paris.

Muito ligado às suas origens, Yeltsin carrega sempre Mato Grosso do Sul como parte da identidade que o impulsiona nas pistas.

Esporte

Em bela atuação de Vini Jr, Real Madrid bate Levante e soma 6ª vitória consecutiva no Espanhol

A atuação do craque deu uma resposta ao técnico Xabi Alonso, que chegou a cogitar a reserva para o atacante brasileiro

23/09/2025 23h00

Real Madrid bate Levante e soma 6ª vitória consecutiva no Espanhol

Real Madrid bate Levante e soma 6ª vitória consecutiva no Espanhol Divulgação

O Real Madrid continua sem adversários no Campeonato Espanhol. Com bela atuação de Vinícius Jr, a equipe somou a sexta vitória consecutiva na competição, manteve os 100% de aproveitamento e abriu cinco pontos de vantagem para o rival Barcelona (18 a 13), ao vencer o Levante, por 4 a 1, em Valência

Com um gol e participação em várias boas jogadas na partida, Vini Jr deu uma resposta ao técnico Xabi Alonso, que chegou a cogitar a reserva para o atacante brasileiro, que também está em período de renovação de contrato com o clube espanhol.

O Levante teve uma chance logo no início da partida, mas Ivan Romero falhou. O erro ofensivo deixou o Real 'ligado' na partida e a partir daí o domínio foi quase total do time 'branco', que chegou a ter 80% de posse de bola.

Com Vini Jr ligado em todos os lances, o Real abriu o placar aos 28 minutos, com gol marcado pelo atacante brasileiro em um belo toque colocado, que surpreendeu o goleiro Mathew Ryan.

Apesar do desequilíbrio técnico, o Levante ainda tentou o ataque, mas sofreu o segundo gol em contra-ataque do Real. Vini iniciou a jogada, finalizada pelo jovem argentino Mastantuono.

O Levante veio para a etapa final para o 'tudo ou nada' e conseguiu seu gol com Etta Eyong, aos nove minutos. O time da casa se entusiasmou e seguiu no ataque. Só não empatou porque Courtois fez uma grande defesa.

Tanto entusiasmo acabou sendo fatal para o Levante. Apagado na partida, Mbappé 'acordou' e fez dois gols - um de pênalti - em dois minutos - 19 e 21 -, liquidando com as esperanças do adversário.

Outros jogos da rodada desta terça-feira: Athletic Bilbao 1 x 1 Girona, Espanyol 2 x 2 Valência e Sevilla 1 x 2 Villarreal.
 

