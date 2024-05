Fora de casa, Costa Rica perde para o Maringá e se complica na Série D

Em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o Costa Rica perdeu por 2 a 0 para o Maringá, no estádio Willie Davids. Com o revés, a Cobra do Norte se encontra na lanterna do grupo G, com apenas 1 ponto em três jogos, complicando sua situação na competição.

Os gols foram marcados pelos zagueiros Ronald Carvalho e Tito, aos 16 e 38 minutos do segundo tempo, respectivamente. Com essa vitória, o Maringá assume a terceira colocação do grupo G, somando seis pontos, e continua na perseguição ao vice-líder, o Pouso Alegre (MG), também com 6 pontos, e à Inter de Limeira, líder do grupo com 9 pontos.

O jogo

A partida começou com as equipes estudando suas ações, o que resultou em um primeiro tempo com poucas oportunidades de ataque perigosas para ambas as equipes.

Após um primeiro tempo sem muitas emoções, na segunda etapa, o Maringá partiu para cima do Costa Rica com determinação para decidir o jogo

O primeiro gol da equipe paranaense ocorreu aos 16 minutos, após um cruzamento na área. A bola rebateu nos defensores do Costa Rica e sobrou para Ronald Carvalho, que chutou no canto e marcou para o Maringá, abrindo o placar em 1 a 0.

O segundo gol ocorreu em uma jogada semelhante, quando Tito aproveitou o rebote do goleiro após um chute em direção ao gol. Ele deixou dois marcadores do Costa Rica no chão e mandou a bola para o fundo das redes, consolidando a vitória da equipe paranaense por 2 a 0.

Na próxima rodada, o Costa Rica enfrentará o Pouso Alegre (MG) no dia 19, no estádio Laertão, localizado no município de Costa Rica.

Por sua vez, o Maringá enfrentará o Patrocinense no dia 18, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, localizado no município de Patrocínio (MG).



Ficha técnica: Maringá 2 x 0 CREC

Data: 12/05/2024

Local: Estádio Willie Davids Maringá (PR)

Público: 4.249 total

Árbitro: Rafael Martins Diniz (DF) / Assistentes: Weber Felipe Silva (PR) e Sergio Henrique Monteiro Gomes (PR)

Gols: Maringá: Ronald Carvalho 16'/2T e Tito 38'/2T

Escalações:

Maringá: Dheimison; Ronald Carvalho, Tito e Caíque; Léo Costa, Rodrigo, Iago Santana e Léo Ceará; Negueba, Maranhão e Robertinho. Técnico: Jorge Castilho

CREC: Rodolfo; Léo Júnior, João Teixeira, Thiagão e Marcinho; Hipólito, Rychelmi, Guilherme Carrijo e Baggio; Felipe Sales e Felipe Micael. Técnico: Gian Rodrigues



