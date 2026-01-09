Gabriel Paulista comenta acerto com o Corinthians antes de ser anunciado: 'Clube do coração'

Futebol Júnior

Na outra partida do grupo, o Ituano-SP venceu o Referência-SP por 2 a 1

O Ivinhema FC venceu o Real-RS por 2 a 1, nesta quarta-feira (7), no Estádio Municipal Hermínio Espósito, em Embu das Artes (SP), pela segunda rodada do Grupo 26 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, e ficou a um empate de garantir, de forma inédita, vaga na próxima fase da competição.

A vitória marcou o primeiro triunfo do Azulão do Vale nesta edição da Copinha. Os gols do Ivinhema foram marcados por Kelvyn, ainda no primeiro tempo, e Kauan Silva, logo no início da etapa final. Robert descontou para o time gaúcho em cobrança de pênalti, mas não evitou a derrota.

O Ivinhema, com quatro pontos, depende apenas de um empate na última rodada para avançar sem precisar combinar resultados, já que o Referência soma apenas um ponto.

Partida

O jogo começou equilibrado, mas o Ivinhema abriu o placar aos 16' do primeiro tempo aproveitando uma falha da defesa adversária. Em lançamento longo de Matheus Lourenço, o zagueiro Nicolas tentou dominar para recuar ao goleiro Felipe, mas demorou na jogada. Kelvyn foi mais rápido, roubou a bola, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Azulão do Vale ampliou. Após boa troca de passes pela direita, Santana rolou para Kauan Silva, que dominou na área, girou sobre o marcador e bateu forte e cruzado, sem chances para o goleiro Felipe.

O Real-RS tentou reagir, apostando principalmente em cruzamentos e bolas paradas, e conseguiu diminuir aos 17 minutos da segunda etapa. Em disputa de bola na área, o goleiro Dhones cometeu pênalti. Na cobrança, Robert bateu com segurança, deslocou o goleiro e fez o gol gaúcho. Apesar da pressão final, o Ivinhema conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

Sequência

Na última rodada da fase de grupos, marcada para sábado (10), a sede de Embu das Artes define os classificados. Ituano e Ivinhema se enfrentam às 12h (horário de MS). Na sequência, às 14h15, jogam Referência e Real-RS. Um empate garante o time sul-mato-grossense na próxima fase da Copinha, independentemente do outro resultado.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o principal torneio de base do país e tem o Corinthians como maior campeão, com 11 títulos. Fluminense, Internacional e São Paulo aparecem na sequência com cinco conquistas cada. Flamengo soma quatro títulos, Atlético Mineiro e Santos têm três, enquanto outros clubes tradicionais também já levantaram a taça ao longo da história do certame.

