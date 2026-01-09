Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Gabriel Paulista comenta acerto com o Corinthians antes de ser anunciado: 'Clube do coração'

Zagueiro de 35 anos deve assinar um vínculo de duas temporadas com o clube de Parque São Jorge

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

09/01/2026 - 23h00
O zagueiro Gabriel Paulista está próximo de ser anunciado como primeiro reforço do Corinthians para a temporada de 2026. O jogador desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira, 9, e não escondeu a ansiedade.

O defensor tem acerto encaminhado com o clube de Parque São Jorge. O próprio executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, confirmou que o atleta realizaria exames médicos nesta sexta.

"A expectativa é grande. Obviamente, bate um nervosismo por representar o clube do coração e voltar ao Brasil depois de tantos anos. Existe uma ansiedade, mas já estou focado e esperando fazer o meu melhor com a camisa do Corinthians", disse Gabriel Paulista, em entrevista ao site Meu Timão.

O zagueiro foi revelado pelo Vitória. Depois, construiu a carreira na Europa, em clubes como Villarreal, Arsenal, Valencia, Atlético de Madrid e Besiktas. Ele rescindiu com o clube turco e chegará sem custos de transferência para o Corinthians.

"Já tinha algumas conversas com o (Fabinho) Soldado, mas acabamos ficando um tempo sem nos falarmos, até pelos problemas de transfer ban, já que o Corinthians não podia contratar. Mesmo assim, continuei ansioso por essa oportunidade. Também tive questões familiares que pesaram na decisão de voltar ao Brasil. Agora, vou fazer os exames médicos e, se tudo der certo, assinar o contrato e defender essa camisa, que é o meu maior sonho", prosseguiu o jogador.

O Corinthians está livre para registrar jogadores depois de passar quatro meses sob o transfer ban da Fifa. Após a diretoria pagar R$ 41,6 milhões, valor do acordo final com o Santos Laguna, do México, pela dívida com Félix Torres, na quinta-feira, 8, a entidade máxima do futebol retirou a punição nesta sexta, 9.

Gabriel Paulista, de 35 anos, deve assinar um vínculo de duas temporadas com o clube de Parque São Jorge.

Esportes

Rodrigo Garro passa por cirurgia no punho e aumenta lista de desfalques do Corinthians

O meia argentino fraturou o osso escafoide do punho esquerdo na final da Copa do Brasil

07/01/2026 23h00

Reprodução

O começo de temporada tem sido de dor de cabeça para o técnico Dorival Júnior, que terá de montar um grande quebra-cabeças para definir o Corinthians da estreia do Paulistão, domingo, diante da Ponte Preta, na Neo Química Arena. Sem os machucados Memphis e Raniele e com a saída de Maycon rumo ao Atlético-MG, o treinador agora perdeu Rodrigo Garro, submetido a cirurgia nesta quarta-feira.

O meia argentino fraturou o osso escafoide do punho esquerdo na final da Copa do Brasil, diante do Vasco, no dia 21 de dezembro, no Maracanã e precisou passar pelo procedimento, considerado simples e com volta às atividades físicas já na sexta-feira.

"Nesta quarta-feira (07), o meio-campista Rodrigo Garro foi submetido a uma cirurgia no escafoide do punho esquerdo. Ele sofreu uma fratura neste osso durante a partida de volta da final da Copa do Brasil, no fim do ano passado, diante do Vasco, no Maracanã", confirmou o Corinthians.

"O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pelo Dr. Flávio Faloppa - com o acompanhamento do chefe do departamento médico do clube, Dr. Ricardo Galotti -, e o atleta tem previsão de alta médica ainda para esta quarta. A partir de sexta (09), o camisa 8 retomará as atividades no CT Dr Joaquim Grava para a recuperação da lesão e a manutenção física "

Garro sofreu com uma contusão no joelho na temporada passada e acabou perdendo várias partidas e a posição de titular na reta final do ano - ficou no banco contra os vascaínos na conquista corintiana. Com vaga na Libertadores, o armador não esconde a ansiedade por realizar uma grande temporada.

O Corinthians se garantiu na fase de grupos da Libertadores graças ao título da Copa do Brasil e antes de iniciar sua aventura no continente decidirá a Supercopa Rei contra o Flamengo em Brasília, além de dar a largada no Estadual e no Brasileirão.

Futebol Júnior

Copinha: Ivinhema vence e fica a um empate da classificação inédita

Na outra partida do grupo, o Ituano-SP venceu o Referência-SP por 2 a 1

07/01/2026 18h15

Foto: Divulgação

O Ivinhema FC venceu o Real-RS por 2 a 1, nesta quarta-feira (7), no Estádio Municipal Hermínio Espósito, em Embu das Artes (SP), pela segunda rodada do Grupo 26 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, e ficou a um empate de garantir, de forma inédita, vaga na próxima fase da competição.

A vitória marcou o primeiro triunfo do Azulão do Vale nesta edição da Copinha. Os gols do Ivinhema foram marcados por Kelvyn, ainda no primeiro tempo, e Kauan Silva, logo no início da etapa final. Robert descontou para o time gaúcho em cobrança de pênalti, mas não evitou a derrota.

Na outra partida do grupo, o Ituano-SP venceu o Referência-SP por 2 a 1, chegou aos seis pontos e garantiu classificação antecipada, assumindo a liderança isolada. O Ivinhema, com quatro pontos, depende apenas de um empate na última rodada para avançar sem precisar combinar resultados, já que o Referência soma apenas um ponto.

Partida

O jogo começou equilibrado, mas o Ivinhema abriu o placar aos 16' do primeiro tempo aproveitando uma falha da defesa adversária. Em lançamento longo de Matheus Lourenço, o zagueiro Nicolas tentou dominar para recuar ao goleiro Felipe, mas demorou na jogada. Kelvyn foi mais rápido, roubou a bola, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Azulão do Vale ampliou. Após boa troca de passes pela direita, Santana rolou para Kauan Silva, que dominou na área, girou sobre o marcador e bateu forte e cruzado, sem chances para o goleiro Felipe.

O Real-RS tentou reagir, apostando principalmente em cruzamentos e bolas paradas, e conseguiu diminuir aos 17 minutos da segunda etapa. Em disputa de bola na área, o goleiro Dhones cometeu pênalti. Na cobrança, Robert bateu com segurança, deslocou o goleiro e fez o gol gaúcho. Apesar da pressão final, o Ivinhema conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

Sequência

Na última rodada da fase de grupos, marcada para sábado (10), a sede de Embu das Artes define os classificados. Ituano e Ivinhema se enfrentam às 12h (horário de MS). Na sequência, às 14h15, jogam Referência e Real-RS. Um empate garante o time sul-mato-grossense na próxima fase da Copinha, independentemente do outro resultado.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o principal torneio de base do país e tem o Corinthians como maior campeão, com 11 títulos. Fluminense, Internacional e São Paulo aparecem na sequência com cinco conquistas cada. Flamengo soma quatro títulos, Atlético Mineiro e Santos têm três, enquanto outros clubes tradicionais também já levantaram a taça ao longo da história do certame. 

