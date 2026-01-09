Gabriel Paulista comenta acerto com o Corinthians antes de ser anunciado: 'Clube do coração'

O zagueiro Gabriel Paulista está próximo de ser anunciado como primeiro reforço do Corinthians para a temporada de 2026. O jogador desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira, 9, e não escondeu a ansiedade.
O defensor tem acerto encaminhado com o clube de Parque São Jorge. O próprio executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, confirmou que o atleta realizaria exames médicos nesta sexta.
"A expectativa é grande. Obviamente, bate um nervosismo por representar o clube do coração e voltar ao Brasil depois de tantos anos. Existe uma ansiedade, mas já estou focado e esperando fazer o meu melhor com a camisa do Corinthians", disse Gabriel Paulista, em entrevista ao site Meu Timão.
O zagueiro foi revelado pelo Vitória. Depois, construiu a carreira na Europa, em clubes como Villarreal, Arsenal, Valencia, Atlético de Madrid e Besiktas. Ele rescindiu com o clube turco e chegará sem custos de transferência para o Corinthians.
"Já tinha algumas conversas com o (Fabinho) Soldado, mas acabamos ficando um tempo sem nos falarmos, até pelos problemas de transfer ban, já que o Corinthians não podia contratar. Mesmo assim, continuei ansioso por essa oportunidade. Também tive questões familiares que pesaram na decisão de voltar ao Brasil. Agora, vou fazer os exames médicos e, se tudo der certo, assinar o contrato e defender essa camisa, que é o meu maior sonho", prosseguiu o jogador.
O Corinthians está livre para registrar jogadores depois de passar quatro meses sob o transfer ban da Fifa. Após a diretoria pagar R$ 41,6 milhões, valor do acordo final com o Santos Laguna, do México, pela dívida com Félix Torres, na quinta-feira, 8, a entidade máxima do futebol retirou a punição nesta sexta, 9.
Gabriel Paulista, de 35 anos, deve assinar um vínculo de duas temporadas com o clube de Parque São Jorge.