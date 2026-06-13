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COPA DO MUNDO

Galvão Bueno vence percalços em 1ª narração na estreia do Brasil na Copa

Por se tratar de uma das principais contratações do SBT para a competição, muitos imaginavam que Galvão estaria à frente da transmissão inaugural, o que não se concretizou

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

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13/06/2026 - 19h00
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Aguardado reencontro de Galvão Bueno com uma Copa do Mundo ocorre neste sábado, 13, em narração da partida entre Brasil e Marrocos pelo SBT. A transmissão marcará a estreia do veterano locutor no Mundial de 2026.

Por se tratar de uma das principais contratações do SBT para a competição, muitos imaginavam que Galvão estaria à frente da transmissão inaugural. O plano, no entanto, não se concretizou. Ele chegou a participar da cerimônia de abertura, quando apresentou os shows que antecederam a partida inaugural da Copa. Porém, quem comandou a transmissão do jogo foi Tiago Leifert. Ao Estadão, a emissora explicou que a ausência de Galvão foi por motivos de logística.

A presença do profissional na competição foi cercada por alguns desafios. Recentemente, o locutor de 75 anos passou por um procedimento cirúrgico para tratar uma hérnia de disco, que vinha causando forte incômodo. No dia 1º de junho, teve alta médica e iniciou a preparação para as transmissões do evento.

Em fevereiro deste ano, em entrevista ao Estadão, indicou que a Copa de 2026 poderá ser sua última. "O desafio e o prazer são muito bonitos. Trabalhar na emissora do Silvio Santos. Estão me tratando muito bem. É um ambiente diferente e que vale a pena Não sei o que vou falar depois, mas provavelmente será minha última Copa", falou.

O SBT exibe os jogos da Copa em uma parceria com a N Sports, emissora da qual Galvão é sócio. Este será o 14º Mundial narrada por ele na televisão, que se notabilizou na Globo por ser a voz de grandes momentos do futebol brasileiro, como nos títulos mundiais da seleção em 1994 e 2002.

 

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jogando em casa

Copa 2026 terá confrontos dos grupos B e D nesta sexta-feira

Canadá e Bósnia se enfrentam às 15 horas enquanto que Estados Unidos e Paraguai jogam às 21 horas

12/06/2026 07h48

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Seleção canadense vai enfrentar a Bósnia diante de sua torcida no estádio de Toronto

Seleção canadense vai enfrentar a Bósnia diante de sua torcida no estádio de Toronto

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Começa nesta sexta-feira (12) a primeira rodada dos grupos B e D da Copa do Mundo de 2026. O primeiro dos dois confrontos agendados são Canadá contra Bósnia e Herzegovina, às 16h (Brasília); e Estados Unidos e Paraguai, às 22h (Brasília).

A partida pelo Grupo B, entre as seleções canadense e a Bósnia, será no Toronto Stadium. Completam o grupo as equipes do Catar e da Suíça, que se enfrentarão no sábado (13), às 16h, na cidade de São Francisco (EUA).

Já a partida inaugural do Grupo D, hoje, será entre EUA e Paraguai, no Los Angeles Stadium. Austrália e Turquia completam o grupo, mas só se enfrentarão na madrugada entre sábado e domingo (14), à 1h, em Vancouver.

Grupo B

Das quatro equipes que compõem o Grupo B, o Canadá carrega a vantagem de jogar em casa, diante de sua torcida. A expectativa é que apresente um estilo de jogo vertical e rápido.

Sua adversária, a Bósnia, tem um estilo de jogo mais físico, perigoso em bolas longas e disputas aéreas.

Grupo D

No Grupo D, os EUA também têm a vantagem de jogar em casa, diante de sua torcida. A equipe costuma apresentar um jogo dinâmico e de transições rápidas executadas por um meio de campo criativo.

Do Paraguai, espera-se um esquema tático defensivo que apostará nos contra-ataques, explorando erros do adversário.

Copa 2026

México vence África do Sul na abertura da Copa diante de 80 mil pessoas

Empurrada pela torcida no Estádio Azteca, seleção anfitriã aproveita erros dos sul-africanos, controla o jogo e estreia com vitória por 2 a 0 em partida marcada por três expulsões

11/06/2026 18h25

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Foto: Divulgação

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A Copa do Mundo começou nesta quinta-feira (11) com vitória dos anfitriões. Diante de 80.824 torcedores no histórico Estádio Azteca, o México fez o suficiente para superar a África do Sul por 2 a 0 e largar em vantagem no Grupo A da competição.

Sem precisar de uma atuação exuberante, a seleção comandada por Javier Aguirre soube aproveitar as fragilidades do adversário, especialmente os erros recorrentes na saída de bola e a falta de organização defensiva.

O resultado confirmou o favoritismo dos mexicanos e colocou pressão sobre os sul-africanos, que encerraram a rodada sem pontuar.

O primeiro gol da Copa do Mundo saiu logo aos nove minutos. Após erro de Sithole na tentativa de sair jogando, Lira recuperou a posse e acionou Quiñones, que finalizou com precisão para abrir o placar.

O atacante, além de marcar o primeiro gol do torneio, foi um dos destaques da partida ao comandar as principais ações ofensivas do México durante a etapa inicial.

Empurrado por uma torcida que transformou o Azteca em um caldeirão, o México dominou a posse de bola e controlou o ritmo do confronto. Ainda assim, reduziu a intensidade após a parada para hidratação e permitiu que a África do Sul avançasse alguns metros em campo.

Os africanos, porém, encontraram enormes dificuldades para transformar a posse em oportunidades reais de gol. Com limitações técnicas na construção das jogadas e pouca criatividade no setor ofensivo, a equipe apostou principalmente em lançamentos longos e bolas aéreas, sem conseguir ameaçar de forma consistente a meta defendida por Rangel.

Se a derrota não foi mais ampla, muito se deve ao goleiro Williams. O camisa 1 sul-africano realizou intervenções importantes e evitou que os anfitriões construíssem uma vantagem maior ainda no primeiro tempo. A trave também colaborou para manter o placar apertado antes do intervalo.

Na volta para a segunda etapa, os problemas da África do Sul ficaram ainda mais evidentes. Aos cinco minutos, Gutiérrez escapou em velocidade e foi derrubado por Sithole quando avançava em direção ao gol. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio marcou a infração fora da área e expulsou o defensor sul-africano.

Com um jogador a mais, o México passou a controlar completamente as ações. Apesar de encontrar alguma dificuldade para acelerar o jogo, os donos da casa ampliaram aos 22 minutos. Após troca de passes pelo centro do campo, Quiñones encontrou Alvarado pela direita.

O atacante cruzou com precisão para Raúl Jiménez cabecear firme e marcar o segundo gol mexicano.

A partida ganhou contornos ainda mais dramáticos na reta final. Aos 38 minutos, o VAR identificou uma agressão de Zwane sobre Alvarado. Após revisar o lance, Wilton Pereira Sampaio mostrou o segundo cartão vermelho para a equipe africana.

Já nos acréscimos, o árbitro brasileiro voltou a ser protagonista ao expulsar o zagueiro Montes, do México, após falta cometida na entrada da área. Com isso, o duelo terminou com três cartões vermelhos distribuídos e a arbitragem como um dos assuntos mais comentados da estreia do Mundial.

Além da vitória, o México deixou uma impressão positiva ao demonstrar organização coletiva e entrosamento. A preparação prolongada realizada antes do torneio parece ter surtido efeito, permitindo que a equipe controlasse a partida sem necessidade de grande desgaste físico.

Como fica o Grupo A?

No Grupo A, os mexicanos somam os primeiros três pontos e assumem posição favorável na disputa pela classificação. Já a África do Sul terá de reagir rapidamente para manter vivo o sonho de avançar à próxima fase.

As duas seleções voltam a campo na próxima quinta-feira (18). A África do Sul enfrenta a República Tcheca, em Atlanta, às 13h (de Brasília). Mais tarde, às 22h, o México encara a Coreia do Sul, em Zapopan, na região metropolitana de Guadalajara.

Árbitro Brasileiro

A atuação do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio também ganhou destaque na abertura da Copa do Mundo. Com personalidade e rigor disciplinar, o juiz distribuiu três cartões vermelhos ao longo da partida e foi decisivo em lances que influenciaram diretamente o andamento do confronto.

Wilton expulsou o sul-africano Sithole após falta em Gutiérrez quando o mexicano avançava em direção ao gol, confirmou por meio do VAR a expulsão de Zwane por agressão em Alvarado e, já nos acréscimos, mostrou cartão vermelho para o mexicano Montes.

As decisões colocaram o brasileiro no centro das atenções em uma estreia marcada por forte intensidade física e momentos de tensão entre as equipes.

Escalações

México: Rangel; Reyes, Montes, Vásquez e Gallardo; Lira, Gutiérrez e Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez e Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

África do Sul: Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi e Modiba; Mokoena, Sithole e Adams; Foster e Rayners. Técnico: Hugo Broos.

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