TRABALHO

Garro terá tratamento especial no Corinthians para ser o 'grande reforço' do clube em 2026

Meio-campista adiantou após a conquista da Copa do Brasil que não sente mais o problema no joelho que o afastou de muitas partidas no começo da temporada passada

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

25/12/2025 - 21h00
Não estranhe se Rodrigo Garro estiver fora dos planos de Dorival Júnior nos primeiros jogos do Corinthians na próxima temporada - time estreia no Paulistão dia 11 de janeiro diante da Ponte Preta. Depois de um 2025 com poucos jogos em campo por causa de problema no joelho direito (tendinopatia patelar) e carência de ritmo, o meia argentino terá atenção especial na pré-temporada para ser o 'grande reforço' do clube em concorrido 2026.

Garro adiantou após a conquista da Copa do Brasil que não sente mais o problema no joelho que o afastou de muitas partidas no começo da temporada passada. Mas o ritmo de jogo não era o esperado, tanto que foi reserva contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e também no Maracanã, na partida decisiva.

Para iniciar 2026 'voando', o clube vai fazer uma programação diferenciada para deixar o camisa 8 em totais condições físicas. Garro é considerado o cérebro corintiano e todos confiam que ele pode desequilibrar estando 100% fisicamente. Não à toa o clube recusou proposta do Racing pelo meia.

Considerado um dos 'intocáveis' do elenco, Garro terá uma processo de preparação semelhante ao vivido por Renato Augusto em 2014, quando voltou voando e foi o líder do Corinthians na conquista do Brasileirão do ano seguinte, livre das constantes lesões que o incomodavam - na ocasião, o fisioterapeuta Bruno Mazziotti cuidou especialmente do jogador.

O argentino admitiu que não viveu um 2025 como esperava por causa dos problemas clínicos, físicos e pessoais - acidente com vítima fatal nas férias -, mesmo assim foi campeão do Paulista e da Copa do Brasil. Empolgado por jogar a Libertadores, ele não esconde sua ansiedade.

"Sei que não foi meu melhor ano tecnicamente, mas dentro de mim, sei que meu ano terminou muito bom e venci. Passei por momentos muito difíceis que só eu, Deus e minha família sabem. Mas, no final, deu tudo certo e ano que vem vou jogar a Libertadores. Representar essa camisa nesta competição será especial", disse Garro após a conquista da Copa do Brasil, descartando uma transferência.

Com a possível saída de Maycon e a ideia de Dorival Júnior de usar esquemas mais ofensivos sobretudo na Neo Química Arena, ter Garro 'inteiro' virou obsessão dos profissionais corintianos.

Escolhidas

Confederação convoca seleção brasileira de ginástica rítmica para 2026

Atletas são chamadas para provas de conjunto e individuais

24/12/2025 23h00

Foto: Melogym / CBG

O Brasil já conhece as atletas que o representarão nas competições de ginástica rítmica (GR) no decorrer do ano de 2026. Isto porque a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou, na última segunda-feira (22), as ginastas que disputarão a prova de conjunto e as disputas individuais.

A técnica da seleção brasileira adulta de ginástica rítmica de conjunto e coordenadora geral de seleções de GR, Camila Ferezin, optou por repetir o número de ginastas convocadas em 2025, ano em que a seleção brasileira de conjunto conquistou duas medalhas de prata no Mundial do Rio de Janeiro: “Nosso objetivo é manter tudo que deu certo neste ano tão vitorioso. Em 2025, conseguimos manter dois grupos trabalhando com excelência. Dessa maneira, fomos vice-campeãs mundiais com um grupo e campeãs pan-americanas com o outro”.

Em agosto deste ano o conjunto brasileiro brilhou no Mundial de ginástica rítmica disputado na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Ao som de “Evidências”, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha fizeram uma grande apresentação na final da série mista (com três bolas e dois arcos) para conquistarem a medalha de prata. Este feito foi alcançado um dia após o Brasil garantir uma inédita medalha de prata na prova geral (que tem a nota composta pela performance na série mista e na série de cinco fitas).

As atletas convocadas para a seleção brasileira de ginástica rítmica de conjunto são: Andrielly Letícia Cichovicz – La Bella CRC (SC), Bárbara Vitória Urquiza Galvão – Sesi (AL), Isabella Anselmo – Aginat América (RN), Julia Beatriz Silva Kurunczi – Unopar (PR), Keila Vitoria Lima de Souza Santos – Gorba (BA), Maria Eduarda de Almeida Arakaki – Marista de Maceió (AL), Maria Fernanda Lucio Moraes – AABB (RJ), Maria Paula Pereira Caminha – Gorba (BA), Mariana Vitoria Goncalves Pinto – Agir (PR), Marianne Giovacchini dos Santos – Clube Espéria (SP), Nicole Pircio Nunes Duarte – Unopar (PR), Rhayane Vitoria Ferreira Brum – Agito (PR), Sofia Madeira Pereira – Incesp (ES) e Victória Anderson Santana Borges – C. Sportivo Sergipe (SE).

As atletas convocadas para a seleção brasileira de ginástica rítmica individual são: Barbara de Kassia Godoy Domingos – Agir (PR), Geovanna Santos da Silva - Incesp (ES) e Maria Eduarda Alexandre – Agito (PR).

De volta ao Brasil

Renan Lodi quer voltar ao Brasil, tem acordo com Atlético-MG, mas depende de exames médicos

Titular Guilherme Arana está sem prestígio no clube após um 2025 abaixo do esperado

24/12/2025 22h00

Lateral-esquerdo Renan Lodi

Lateral-esquerdo Renan Lodi Foto: Getty Images

O Atlético-MG revelou, nesta quarta-feira, em uma nota em suas redes sociais, a negociação com lateral-esquerdo Renan Lodi, mas espera a realização de exames médicos para fechar a contratação do atleta. O contrato previsto é de cinco ano.

"O Galo comunica que acertou todas as bases negociais para a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, por cinco anos. A assinatura definitiva do contrato e o anúncio oficial ocorrerão após a realização e aprovação dos exames médicos, agendados para os próximos dias", informou o time mineiro.

O então titular Guilherme Arana está sem prestígio no clube após um 2025 abaixo do esperado que o fez perder espaço até na seleção brasileira - chegou a ser reserva de Caio Paulista em alguns jogos - e deve se transferir. O jogador, que teve problemas de contusão, negocia com o Fluminense.

Renan Lodi, de 27 anos, começou a carreira no Athletico-PR e se transferiu para o Atlético de Madrid em 2019. Jogou também Nottingham Forest, da Inglaterra, e Olympique de Marselha, da França, antes de se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 2024.

