Goleiro de MS chega ao São Paulo para "fazer história e conquistar títulos"

Murtinhense naturalizado paraguaio citou Neuer e Rogério Ceni como referências da posição

Alison Silva

Alison Silva

07/01/2026 - 17h20
"Você deixa seu nome, sua marca, quando conquista títulos, esse é o meu objetivo", assim o goleiro murtinhense naturalizado paraguaio Carlos Coronel, de 29 anos, se apresentou ao São Paulo nesta semana. Em sua chegada ao tricolor paulista, o jogador destacou que apesar de construir toda sua carreira sob influência da escola europeia, tem Rogério Ceni, ídolor são-paulino como uma de suas referências. 

"Quando você fala de São Paulo para mim, em todos os aspectos me vem sinônimo de grandeza, clube abriu porta para mim e não tinha como recusar", destacou o murtinhense, que estava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos. 

À televisão do clube, Coronel falou sobre a grandeza do tricampeão mundial. "É um gigante com muita história, muita tradição, isso que o São Paulo representa pra mim", disse. 

Entre suas principais características, destacou sua saída de gol, atuando como uma espécie de líbero e habilidade em jogar com os pés.  De olho na Copa do Mundo deste ano, acredita que a disputa com Rafael pela titularidade na meta são-paulina será saúdavel e muito respeitosa."

Natural de Porto Murtinho, interior do Estado, o arqueiro busca uma vaga entre os 26 que estarão na Copa do Mundo do ano que vem pela Albiroja e assinou com o Tricolor do Morumbis sem custos de transferência, acertando apenas pagamento de luvas e salário, conforme apurou a ESPN.

O goleiro tinha propostas da Arábia Saudita e da MLS, inclusive financeiramente superiores, mas optou pelo projeto apresentado pelo São Paulo. De acordo com uma fonte ouvida pela ESPN, pesou "o sonho de vestir a camisa do São Paulo".

Trajetória

Nascido em 29 de dezembro de 1996, Carlos é filho de mãe paraguaia e nunca atuou profissionalmente no Brasil, embora tenha passado por categorias de base de clubes nacionais. Ele teve passagem pelo Red Bull Brasil sub-20, em Campinas, e também foi aprovado em uma peneira do São Paulo, clube da vez, onde chegou a ficar um mês no CT de Cotia aos 15 anos, antes de ser dispensado.

"Fui aprovado, mas depois dispensado. O motivo exato eu não consigo te dizer. Talvez tenha acontecido algo entre o meu representante na época e algum diretor do São Paulo", contou o goleiro em entrevista à ESPN.

Após experiências por Desportivo Brasil e Paraná, Carlos chegou ao Red Bull Brasil em 2011. Antes mesmo de estrear no profissional, foi transferido para o Red Bull Salzburg, da Áustria, e emprestado por três temporadas ao Liefering, clube satélite que disputava a segunda divisão local.

"Era a sede do projeto e viajava bastante para acompanharem meu desenvolvimento. Foi importante para me adaptar ao estilo de jogo, à língua e à cultura. Se você estiver pronto, sobe", relembrou à época.

Com boas atuações, Carlos foi integrado ao elenco principal do Salzburg, mas teve pouco espaço como titular. Em 2019, acabou emprestado ao Philadelphia Union e ao Bethlehem Steel, ambos dos Estados Unidos.

Sem espaço no início da temporada 2020/21, Carlos decidiu mudar de ares e se transferiu para o New York Red Bulls. Nas duas temporadas pela equipe, foi titular absoluto, levou o time aos playoffs da MLS e acumulou experiências contra grandes nomes do futebol mundial. Pela seleção paraguaia, Coronel tem nove partidas disputadas. 

ESPORTES

Caixa bloqueou R$ 35 milhões da premiação do Corinthians referente a Copa do Brasil

Acordo determina que 50% dos recebíveis de premiações e 30% dos valores brutos de vendas de atletas sejam reservados como garantia ao banco

06/01/2026 18h30

O Corinthians recebeu R$ 77 milhões da CBF pela conquista do título da Copa do Brasil

O Corinthians recebeu R$ 77 milhões da CBF pela conquista do título da Copa do Brasil Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O bloqueio de R$ 35 milhões realizado pela Caixa Econômica Federal sobre a premiação da Copa do Brasil deixou o torcedor do Corinthians com uma pulga atrás da orelha com relação às obrigações pelo pagamento da Arena em Itaquera. A diretoria alvinegra contesta a retenção, alegando que o banco estaria antecipando o pagamento de juros de 2026 com receitas de 2025. Já a estatal justifica o ato com base em garantias contratuais, cujo acordo foi firmado ainda em 2022.

O Corinthians recebeu R$ 77 milhões da CBF pela conquista do título da Copa do Brasil. Aproximadamente metade da quantia foi reservada para pagar o 'bicho', ou seja, a premiação dos jogadores. A outra parte seria utilizada pela diretoria para honrar compromissos neste início de ano, como a retirada da punição por transfer ban.

Contudo, o valor foi direcionado a uma 'conta reserva', fundo estabelecido no acordo com a Caixa no qual somente o banco pode movimentar, apesar de a titularidade ser do Corinthians. O mecanismo visa garantir o pagamento das obrigações do clube caso outras fontes de receita falhem.

Segundo o contrato, ao qual o Estadão teve acesso, é exigido que a conta acumule recursos equivalentes a quatro parcelas trimestrais de amortização do principal e juros. A alimentação desta reserva ocorre prioritariamente através de 50% dos recebíveis de premiações e 30% dos valores brutos de venda ou transferência de atletas.

O Corinthians tinha até o dia 31 de dezembro de 2025 para consolidar integralmente o saldo exigido de quatro parcelas na conta reserva. O Estadão apurou que o valor de cada parcela varia de R$ 20 a R$ 30 milhões, a depender da taxa de juros. Assim, é necessário que a conta mantenha uma quantia entre R$ 80 e R$ 120 milhões. O valor recebido pela conquista da Copa do Brasil integrou justamente a última parcela do ano. O próximo pagamento está agendado para março.

Caso o Corinthians não mantenha o montante mínimo na conta reserva e não ocorra a recomposição em até 90 dias após a notificação, o contrato prevê a configuração de um evento de inadimplemento. Nessas circunstâncias, a Caixa está autorizada a bloquear saldos em outras contas do projeto e até declarar o vencimento antecipado de toda a dívida. Por isso, a retenção atual é tratada juridicamente pelo banco como o cumprimento das metas de liquidez pactuadas.

DÍVIDA SUPERIOR A R$ 600 MILHÕES E GARANTIAS

A dívida total do Corinthians atualmente é de R$ 2,7 bilhões. Do montante, aproximadamente R$ 650 milhões se referem à dívida com a Caixa pelo financiamento da Arena em Itaquera. Para assegurar o pagamento, foram constituídas garantias que abrangem desde participações acionárias até ativos imobiliários, incluindo a alienação fiduciária da sede social do Corinthians e do imóvel do Parque São Jorge. O acordo também prevê que outras decisões institucionais devem passar pelo crivo do banco e detalha a porcentagem a que a estatal tem direito em relação às receitas do clube.

O fluxo de caixa vinculado inclui ainda o repasse escalonado da bilheteria do estádio, fixado em 50% até 2024 e elevado para 55% entre 2025 e 2027, somado à integralidade (100%) das receitas de naming rights e dos direitos de transmissão.

Na mesa

Chelsea prepara oferta de quase R$ 1 bilhão por Vinicius Júnior, diz jornal inglês

Atleta tem contrato com o Real Madrid até o mês de junho de 2027

05/01/2026 23h00

Foto: Divulgação

O Chelsea cogita fazer uma proposta de 135 milhões de libras (algo em torno de R$ 990,4 milhões na cotação atual) pelo atacante brasileiro Vinicius Júnior. A informação foi divulgada pelo jornal inglês The Guardian.

O atleta tem contrato com o Real Madrid até o mês de junho de 2027. As conversas para uma possível renovação do vínculo com o clube espanhol estão travadas nos últimos meses. "O brasileiro não está feliz na capital espanhola, ao que tudo indica, e ainda não chegou a um acordo para a renovação do contrato, que vai até junho de 2027", disse o periódico.

Vinicius Júnior vive uma fase conturbada no Real Madrid. O jogador não balança as redes desde o dia 4 de outubro, enfrentando um jejum de 93 dias.

No último domingo, 4, o Real Madrid goleou o Betis por 5 a 1 no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Ainda assim, o atacante revelado pelo Flamengo foi vaiado por parte da torcida ao ser substituído pelo técnico Xabi Alonso.

O Chelsea poderia se aproveitar dessa pressão sofrida por Vinicius Júnior para negociar com o Real Madrid. Nesta temporada, o brasileiro marcou cinco gols em 25 partidas disputadas.

"Nós entendemos a situação. Vinicius é maduro, e nós também. Precisamos responder. Estamos todos aqui para nos apoiar. Queremos dar o nosso melhor. Vini é e sempre foi fundamental no Madrid, e continuará sendo. Tenho certeza de que o Bernabéu vai aplaudi-lo no futuro, não tenho dúvida disso", afirmou o técnico Xabi Alonso após o jogo contra o Betis.

