Goleiro de MS chega ao São Paulo para "fazer história e conquistar títulos"

"Você deixa seu nome, sua marca, quando conquista títulos, esse é o meu objetivo", assim o goleiro murtinhense naturalizado paraguaio Carlos Coronel, de 29 anos, se apresentou ao São Paulo nesta semana. Em sua chegada ao tricolor paulista, o jogador destacou que apesar de construir toda sua carreira sob influência da escola europeia, tem Rogério Ceni, ídolor são-paulino como uma de suas referências.

"Quando você fala de São Paulo para mim, em todos os aspectos me vem sinônimo de grandeza, clube abriu porta para mim e não tinha como recusar", destacou o murtinhense, que estava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos.

À televisão do clube, Coronel falou sobre a grandeza do tricampeão mundial. "É um gigante com muita história, muita tradição, isso que o São Paulo representa pra mim", disse.

Entre suas principais características, destacou sua saída de gol, atuando como uma espécie de líbero e habilidade em jogar com os pés. De olho na Copa do Mundo deste ano, acredita que a disputa com Rafael pela titularidade na meta são-paulina será saúdavel e muito respeitosa."

Natural de Porto Murtinho, interior do Estado, o arqueiro busca uma vaga entre os 26 que estarão na Copa do Mundo do ano que vem pela Albiroja e assinou com o Tricolor do Morumbis sem custos de transferência, acertando apenas pagamento de luvas e salário, conforme apurou a ESPN.

O goleiro tinha propostas da Arábia Saudita e da MLS, inclusive financeiramente superiores, mas optou pelo projeto apresentado pelo São Paulo. De acordo com uma fonte ouvida pela ESPN, pesou "o sonho de vestir a camisa do São Paulo".

Trajetória

Nascido em 29 de dezembro de 1996, Carlos é filho de mãe paraguaia e nunca atuou profissionalmente no Brasil, embora tenha passado por categorias de base de clubes nacionais. Ele teve passagem pelo Red Bull Brasil sub-20, em Campinas, e também foi aprovado em uma peneira do São Paulo, clube da vez, onde chegou a ficar um mês no CT de Cotia aos 15 anos, antes de ser dispensado.

"Fui aprovado, mas depois dispensado. O motivo exato eu não consigo te dizer. Talvez tenha acontecido algo entre o meu representante na época e algum diretor do São Paulo", contou o goleiro em entrevista à ESPN.

Após experiências por Desportivo Brasil e Paraná, Carlos chegou ao Red Bull Brasil em 2011. Antes mesmo de estrear no profissional, foi transferido para o Red Bull Salzburg, da Áustria, e emprestado por três temporadas ao Liefering, clube satélite que disputava a segunda divisão local.

"Era a sede do projeto e viajava bastante para acompanharem meu desenvolvimento. Foi importante para me adaptar ao estilo de jogo, à língua e à cultura. Se você estiver pronto, sobe", relembrou à época.

Com boas atuações, Carlos foi integrado ao elenco principal do Salzburg, mas teve pouco espaço como titular. Em 2019, acabou emprestado ao Philadelphia Union e ao Bethlehem Steel, ambos dos Estados Unidos.

Sem espaço no início da temporada 2020/21, Carlos decidiu mudar de ares e se transferiu para o New York Red Bulls. Nas duas temporadas pela equipe, foi titular absoluto, levou o time aos playoffs da MLS e acumulou experiências contra grandes nomes do futebol mundial. Pela seleção paraguaia, Coronel tem nove partidas disputadas.

