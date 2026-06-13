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FÓRMULA 1

Grid de largada do GP de Barcelona têm Russell na pole e Bortoleto em 12º

Brasileiro terminou o Q2 apenas com a 12ª posição e não conseguiu confirmar a vaga entre os dez melhores para o grid de largada

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

13/06/2026 - 23h00
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George Russell, o britânico da Mercedes, conquistou a terceira pole position da temporada na manhã deste sábado (13), após treino classificatório no Circuito de Barcelona-Catalunha, na cidade de Montmeló. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu a 12ª posição e foi eliminado no Q2.

Enquanto o piloto na terceira posição do campeonato cresceu nos momentos finais e liderou o Q2 e Q3, o cenário é diferente do lado do Brasil, já que na última semana, em Mônaco, Bortoleto não conseguiu disputar a segunda fase após sofrer um acidente e ficou em 16º.

Com o tempo de 1min14s679, Russell superou Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes), e formaram as três primeiras posições. Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Audi) e Charles Leclerc (Ferrari) completam as dez primeiras colocações.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu a 12ª posição e foi eliminado no Q2. Na última semana, em Mônaco, ele não conseguiu disputar a segunda fase após sofrer um acidente e ficou em 16º.

Q1 sem surpresas

A disputa no treino classificatório começou sem grandes surpresas no Circuito de Montmeló, com Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) garantindo os melhores tempos. O heptacampeão fez 1min15s625 e garantiu a primeira colocação.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, garantiu a 14ª posição e conseguiu passar para o Q2, com 1min16s616. Na última semana, em Mônaco, o jovem piloto até conseguiu passar para a segunda etapa, mas errou em um dos trechos, sofreu um acidente nos últimos instantes e não pôde participar.

Já o experiente Fernando Alonso, da Aston Martin, vai largar na última colocação dentro de casa. Bicampeão da Fórmula 1, o piloto teve a pior colocação no grid de largada no GP de Barcelona, após terminar em 20º na corrida de 2022.

Os eliminados do Q1 foram: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams), Sérgio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) e Fernando Alonso (Aston Martin).

Bortoleto eliminado no Q2

O brasileiro terminou o Q2 apenas com a 12ª posição e não conseguiu confirmar a vaga entre os dez melhores para o grid de largada. O jovem teve desempenho semelhante durante o TL1 e o TL3. Apenas durante o segundo treino livre ele conseguiu estar entre os primeiros, fechando com a 8ª colocação.

Já a liderança ficou com George Russell, com 1min15s228. Ele foi seguido por Charles Leclerc e Kimi Antonelli. Líder do Q1, o britânico Lewis Hamilton ficou com a 5ª posição.

Os eliminados do Q2 foram, respectivamente: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine), Oliver Bearman (Haas) e Carlos Sainz (Williams).

Q3 tem acidente com Leclerc

Em mais um final de semana frustrante, o monegasco Charles Leclerc sofreu outro acidente em circuito. Na tentativa de volta mais rápida, o piloto da Ferrari saiu de traseira e colidiu contra o muro.

Durante o GP de Mônaco, no último domingo (7), ele perdeu o controle na curva Antony Noghès durante a relargada e abandonou a prova na volta 65.

Na última tentativa, os pilotos da Mercedes protagonizaram mais uma disputa acirrada na pista. Kimi Antonelli tinha o melhor desempenho, mas foi ultrapassado pelo companheiro George Russell, com 1min14s679. Com uma ótima performance, o experiente Lewis Hamilton se "infiltrou" entre os rivais e conquistou a segunda posição, com 1min14s743.

COMO FICOU O GRID DE LARGADA NO GP DE BARCELONA NA FÓRMULA 1

1. George Russell (ING/Mercedes), 1min14s679

2. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min14s743

3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min14s998

4. Lando Norris (ING/McLaren), 1min15s001

5. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min15s021

6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min15s077

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min15s090

8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min16s542

9. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min16s657

10. Charles Leclerc (MON/Ferrari), sem tempo

11. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min15s840

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min16s001

13. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min16s191

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min16s261

15. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min16s389

16. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min17s827

17. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min17s073

18. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min17s424

19. Sérgio Pérez (MEX/Cadillac), 1min17s545

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min17s757

21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min18s758

22. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min18s815

COPA DO MUNDO

Galvão Bueno vence percalços em 1ª narração na estreia do Brasil na Copa

Por se tratar de uma das principais contratações do SBT para a competição, muitos imaginavam que Galvão estaria à frente da transmissão inaugural, o que não se concretizou

13/06/2026 19h00

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. Recentemente, o locutor de 75 anos passou por um procedimento cirúrgico para tratar uma hérnia de disco

. Recentemente, o locutor de 75 anos passou por um procedimento cirúrgico para tratar uma hérnia de disco Reprodução

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Aguardado reencontro de Galvão Bueno com uma Copa do Mundo ocorre neste sábado, 13, em narração da partida entre Brasil e Marrocos pelo SBT. A transmissão marcará a estreia do veterano locutor no Mundial de 2026.

Por se tratar de uma das principais contratações do SBT para a competição, muitos imaginavam que Galvão estaria à frente da transmissão inaugural. O plano, no entanto, não se concretizou. Ele chegou a participar da cerimônia de abertura, quando apresentou os shows que antecederam a partida inaugural da Copa. Porém, quem comandou a transmissão do jogo foi Tiago Leifert. Ao Estadão, a emissora explicou que a ausência de Galvão foi por motivos de logística.

A presença do profissional na competição foi cercada por alguns desafios. Recentemente, o locutor de 75 anos passou por um procedimento cirúrgico para tratar uma hérnia de disco, que vinha causando forte incômodo. No dia 1º de junho, teve alta médica e iniciou a preparação para as transmissões do evento.

Em fevereiro deste ano, em entrevista ao Estadão, indicou que a Copa de 2026 poderá ser sua última. "O desafio e o prazer são muito bonitos. Trabalhar na emissora do Silvio Santos. Estão me tratando muito bem. É um ambiente diferente e que vale a pena Não sei o que vou falar depois, mas provavelmente será minha última Copa", falou.

O SBT exibe os jogos da Copa em uma parceria com a N Sports, emissora da qual Galvão é sócio. Este será o 14º Mundial narrada por ele na televisão, que se notabilizou na Globo por ser a voz de grandes momentos do futebol brasileiro, como nos títulos mundiais da seleção em 1994 e 2002.

 

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COPA DO MUNDO

Guia do hexa: saiba onde assistir os jogos do Brasil em Campo Grande

Comércio da Capital conta com programações especiais para receber os torcedores durante os jogos da seleção

12/06/2026 16h00

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Esplanada Ferroviária

Esplanada Ferroviária Foto: Gerson Oliveira

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A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 neste sábado (13) deve movimenta bares, restaurantes e diversos espaços de entretenimento em Campo Grande.

Com transmissões em telões, decoração temática, atrações musicais, promoções de bebidas e ambientes preparados para acompanhar cada lance da "seleção canarinho", são diversas as opções para quem quer viver o clima do Mundial fora de casa.

Balaio Bar

O Balaio Bar preparou uma programação especial para os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Nos dias em que o Brasil entrar em campo, a casa abrirá às 15h30 e fará a transmissão ao vivo das partidas. Durante os jogos, os clientes poderão aproveitar caipirinha em dobro e um rosh de narguilé gratuito na compra de um baldinho de long neck. A programação inclui apresentações de samba ao vivo em todas as datas da Seleção, com shows dos grupos Samba Caos e Samba do Caramelo. 

Local: Rua 14 de Julho, 2983 - Centro.

Capivas

O Capivas transmitirá todos os jogos da Copa do Mundo em suas televisões. Para as partidas da Seleção Brasileira, o espaço contará com telão, decoração temática e atrações musicais, além da venda de pipoca com queijo para proporcionar uma experiência diferenciada aos torcedores que acompanharem os confrontos no local.

Local: Rua Pedro Celestino, 1079 - Centro.

Feira Central

A Feira contará com um grande telão de LED, além de um espaço organizado com cadeiras para que os torcedores possam acompanhar a partida com tranquilidade. O ambiente foi pensado para receber famílias, grupos de amigos e todos aqueles que desejam compartilhar a paixão pelo futebol em um clima de confraternização e segurança.

Além da transmissão, o público poderá participar de ações com distribuição de brindes ao longo do evento, tornando a experiência ainda mais especial para quem escolher o espaço como ponto de encontro para torcer pelo Brasil. Entrada gratuita. 

Local:  Rua 14 de Julho, 3351 - Centro.

Maracutaia

O restaurante Maracutaia exibirá todas as partidas da competição em suas televisões. Nos jogos da Seleção Brasileira, a transmissão contará com som ambiente e atenção especial da casa. Já os demais confrontos do Mundial serão exibidos sem som. 

Local: R. Sete de Setembro, 1971 - Jardim Aclimação.

Tatu Bola

No Tatu Bola, os torcedores poderão acompanhar os jogos da Copa do Mundo em telão, em um ambiente preparado para reunir grupos de amigos durante as partidas. A casa também aposta no tradicional croquete de costela como uma das opções gastronômicas para quem pretende assistir aos confrontos no local.

Local: Rua Espírito Santo, 851 - Jardim dos Estados.

Ponto Bar / Esplanada Ferroviária 

Durante a Copa do Mundo, o Ponto Bar será transformado para o evento. O espaço contará com decoração temática e ambientes para fotos e ativações inspiradas na temática do mundial. O estabelecimento também oferecerá cardápios especiais nos dias de jogos, drinks exclusivos e promoções de cerveja para os clientes.

Com estrutura completa, atrações culturais e acesso gratuito, a "Cidade da Copa", na Esplanada Ferroviária promete reunir milhares de pessoas para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em um dos espaços históricos e culturais mais emblemáticos de Campo Grande. 

Gratuito, o evento contará com praça de alimentação, espaço para crianças, telão de alta definição para transmissão das partidas, banheiros, equipe de segurança e toda a logística necessária para garantir conforto e comodidade ao público.

Também serão disponibilizadas cadeiras para idosos e gestantes, além de espaço reservado para pessoas com deficiência (PCDs). Na Esplanada Ferroviária, as atividades serão uma parceria entre a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e o Ponto Bar. A programação terá início às 16h e seguirá até a meia-noite.

Local: Rua. Dr. Temistocles, 103 - Centro.

Madona Bar

O Madona Bar confirmou a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira em telão. O espaço surge como mais uma alternativa para os torcedores que desejam acompanhar os confrontos em um ambiente voltado ao público apaixonado por futebol e pelo clima de Copa do Mundo.

Local: Rua 14 de Julho, 2459 - Centro.

Pé de Cedro Conveniência 

O espaço contará com shows ao vivo em todos os jogos do Brasil, ambiente com decoração temática, além de lounge de tabacaria. Com entrada gratuita e sem couvert artístico, a estreia contará com apresentação da dupla João Paulo & Rogério. 

Local: Avenida Senador Antônio Mendes Canale, 153 - Pioneiros. 

Outras opções

Além dos locais que já divulgaram programação especial para a Copa do Mundo, diversos outros bares e restaurantes de Campo Grande também confirmaram a transmissão das partidas.

Entre as opções: Adega do Alex, Adega Nº 1, Arena MS, Bar Zé Carioca, Boteca Juanita, Chalé Grill, Chopperia Madalena, Conveniência Du Primo, Elvira Rock Bar, Mercearia, Montana Bar CG, Porks Santa Fé, Road House Old Sheep e Tereza Bar e Restaurante, ampliando as opções para os torcedores acompanharem a trajetória do Brasil em busca do hexacampeonato mundial.

Calendário de jogos do Brasil na Copa 

1ª rodada - 13 de junho (sábado), às 18h (MS) - Brasil x Marrocos - Nova York/Nova Jersey (MetLife Stadium)

2ª rodada - 19 de junho (sexta-feira), às 20h30 (MS) - Brasil x Haiti - Filadélfia (Lincoln Financial Field)

3ª rodada - 24 de junho (quarta-feira), às 18h (MS) - Escócia x Brasil - Miami (Hard Rock Stadium)

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