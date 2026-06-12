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COPA DO MUNDO

Guia do hexa: saiba onde assistir os jogos do Brasil em Campo Grande

Comércio da Capital conta com programações especiais para receber os torcedores durante os jogos da seleção

Alison Silva

Alison Silva

12/06/2026 - 16h00
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A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 neste sábado (13) deve movimenta bares, restaurantes e diversos espaços de entretenimento em Campo Grande.

Com transmissões em telões, decoração temática, atrações musicais, promoções de bebidas e ambientes preparados para acompanhar cada lance da "seleção canarinho", são diversas as opções para quem quer viver o clima do Mundial fora de casa.

Balaio Bar

O Balaio Bar preparou uma programação especial para os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Nos dias em que o Brasil entrar em campo, a casa abrirá às 15h30 e fará a transmissão ao vivo das partidas. Durante os jogos, os clientes poderão aproveitar caipirinha em dobro e um rosh de narguilé gratuito na compra de um baldinho de long neck. A programação inclui apresentações de samba ao vivo em todas as datas da Seleção, com shows dos grupos Samba Caos e Samba do Caramelo. 

Local: Rua 14 de Julho, 2983 - Centro.

Capivas

O Capivas transmitirá todos os jogos da Copa do Mundo em suas televisões. Para as partidas da Seleção Brasileira, o espaço contará com telão, decoração temática e atrações musicais, além da venda de pipoca com queijo para proporcionar uma experiência diferenciada aos torcedores que acompanharem os confrontos no local.

Local: Rua Pedro Celestino, 1079 - Centro.

Feira Central

A Feira contará com um grande telão de LED, além de um espaço organizado com cadeiras para que os torcedores possam acompanhar a partida com tranquilidade. O ambiente foi pensado para receber famílias, grupos de amigos e todos aqueles que desejam compartilhar a paixão pelo futebol em um clima de confraternização e segurança.

Além da transmissão, o público poderá participar de ações com distribuição de brindes ao longo do evento, tornando a experiência ainda mais especial para quem escolher o espaço como ponto de encontro para torcer pelo Brasil. Entrada gratuita. 

Local:  Rua 14 de Julho, 3351 - Centro.

Maracutaia

O restaurante Maracutaia exibirá todas as partidas da competição em suas televisões. Nos jogos da Seleção Brasileira, a transmissão contará com som ambiente e atenção especial da casa. Já os demais confrontos do Mundial serão exibidos sem som. 

Local: R. Sete de Setembro, 1971 - Jardim Aclimação.

Tatu Bola

No Tatu Bola, os torcedores poderão acompanhar os jogos da Copa do Mundo em telão, em um ambiente preparado para reunir grupos de amigos durante as partidas. A casa também aposta no tradicional croquete de costela como uma das opções gastronômicas para quem pretende assistir aos confrontos no local.

Local: Rua Espírito Santo, 851 - Jardim dos Estados.

Ponto Bar / Esplanada Ferroviária 

Durante a Copa do Mundo, o Ponto Bar será transformado para o evento. O espaço contará com decoração temática e ambientes para fotos e ativações inspiradas na temática do mundial. O estabelecimento também oferecerá cardápios especiais nos dias de jogos, drinks exclusivos e promoções de cerveja para os clientes.

Com estrutura completa, atrações culturais e acesso gratuito, a "Cidade da Copa", na Esplanada Ferroviária promete reunir milhares de pessoas para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em um dos espaços históricos e culturais mais emblemáticos de Campo Grande. 

Gratuito, o evento contará com praça de alimentação, espaço para crianças, telão de alta definição para transmissão das partidas, banheiros, equipe de segurança e toda a logística necessária para garantir conforto e comodidade ao público.

Também serão disponibilizadas cadeiras para idosos e gestantes, além de espaço reservado para pessoas com deficiência (PCDs). Na Esplanada Ferroviária, as atividades serão uma parceria entre a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e o Ponto Bar. A programação terá início às 16h e seguirá até a meia-noite.

Local: Rua. Dr. Temistocles, 103 - Centro.

Madona Bar

O Madona Bar confirmou a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira em telão. O espaço surge como mais uma alternativa para os torcedores que desejam acompanhar os confrontos em um ambiente voltado ao público apaixonado por futebol e pelo clima de Copa do Mundo.

Local: Rua 14 de Julho, 2459 - Centro.

Pé de Cedro Conveniência 

O espaço contará com shows ao vivo em todos os jogos do Brasil, ambiente com decoração temática, além de lounge de tabacaria. Com entrada gratuita e sem couvert artístico, a estreia contará com apresentação da dupla João Paulo & Rogério. 

Local: Avenida Senador Antônio Mendes Canale, 153 - Pioneiros. 

Outras opções

Além dos locais que já divulgaram programação especial para a Copa do Mundo, diversos outros bares e restaurantes de Campo Grande também confirmaram a transmissão das partidas.

Entre as opções: Adega do Alex, Adega Nº 1, Arena MS, Bar Zé Carioca, Boteca Juanita, Chalé Grill, Chopperia Madalena, Conveniência Du Primo, Elvira Rock Bar, Mercearia, Montana Bar CG, Porks Santa Fé, Road House Old Sheep e Tereza Bar e Restaurante, ampliando as opções para os torcedores acompanharem a trajetória do Brasil em busca do hexacampeonato mundial.

Calendário de jogos do Brasil na Copa 

1ª rodada - 13 de junho (sábado), às 18h (MS) - Brasil x Marrocos - Nova York/Nova Jersey (MetLife Stadium)

2ª rodada - 19 de junho (sexta-feira), às 20h30 (MS) - Brasil x Haiti - Filadélfia (Lincoln Financial Field)

3ª rodada - 24 de junho (quarta-feira), às 18h (MS) - Escócia x Brasil - Miami (Hard Rock Stadium)

Copa 2026

México vence África do Sul na abertura da Copa diante de 80 mil pessoas

Empurrada pela torcida no Estádio Azteca, seleção anfitriã aproveita erros dos sul-africanos, controla o jogo e estreia com vitória por 2 a 0 em partida marcada por três expulsões

11/06/2026 18h25

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Foto: Divulgação

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A Copa do Mundo começou nesta quinta-feira (11) com vitória dos anfitriões. Diante de 80.824 torcedores no histórico Estádio Azteca, o México fez o suficiente para superar a África do Sul por 2 a 0 e largar em vantagem no Grupo A da competição.

Sem precisar de uma atuação exuberante, a seleção comandada por Javier Aguirre soube aproveitar as fragilidades do adversário, especialmente os erros recorrentes na saída de bola e a falta de organização defensiva.

O resultado confirmou o favoritismo dos mexicanos e colocou pressão sobre os sul-africanos, que encerraram a rodada sem pontuar.

O primeiro gol da Copa do Mundo saiu logo aos nove minutos. Após erro de Sithole na tentativa de sair jogando, Lira recuperou a posse e acionou Quiñones, que finalizou com precisão para abrir o placar.

O atacante, além de marcar o primeiro gol do torneio, foi um dos destaques da partida ao comandar as principais ações ofensivas do México durante a etapa inicial.

Empurrado por uma torcida que transformou o Azteca em um caldeirão, o México dominou a posse de bola e controlou o ritmo do confronto. Ainda assim, reduziu a intensidade após a parada para hidratação e permitiu que a África do Sul avançasse alguns metros em campo.

Os africanos, porém, encontraram enormes dificuldades para transformar a posse em oportunidades reais de gol. Com limitações técnicas na construção das jogadas e pouca criatividade no setor ofensivo, a equipe apostou principalmente em lançamentos longos e bolas aéreas, sem conseguir ameaçar de forma consistente a meta defendida por Rangel.

Se a derrota não foi mais ampla, muito se deve ao goleiro Williams. O camisa 1 sul-africano realizou intervenções importantes e evitou que os anfitriões construíssem uma vantagem maior ainda no primeiro tempo. A trave também colaborou para manter o placar apertado antes do intervalo.

Na volta para a segunda etapa, os problemas da África do Sul ficaram ainda mais evidentes. Aos cinco minutos, Gutiérrez escapou em velocidade e foi derrubado por Sithole quando avançava em direção ao gol. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio marcou a infração fora da área e expulsou o defensor sul-africano.

Com um jogador a mais, o México passou a controlar completamente as ações. Apesar de encontrar alguma dificuldade para acelerar o jogo, os donos da casa ampliaram aos 22 minutos. Após troca de passes pelo centro do campo, Quiñones encontrou Alvarado pela direita.

O atacante cruzou com precisão para Raúl Jiménez cabecear firme e marcar o segundo gol mexicano.

A partida ganhou contornos ainda mais dramáticos na reta final. Aos 38 minutos, o VAR identificou uma agressão de Zwane sobre Alvarado. Após revisar o lance, Wilton Pereira Sampaio mostrou o segundo cartão vermelho para a equipe africana.

Já nos acréscimos, o árbitro brasileiro voltou a ser protagonista ao expulsar o zagueiro Montes, do México, após falta cometida na entrada da área. Com isso, o duelo terminou com três cartões vermelhos distribuídos e a arbitragem como um dos assuntos mais comentados da estreia do Mundial.

Além da vitória, o México deixou uma impressão positiva ao demonstrar organização coletiva e entrosamento. A preparação prolongada realizada antes do torneio parece ter surtido efeito, permitindo que a equipe controlasse a partida sem necessidade de grande desgaste físico.

Como fica o Grupo A?

No Grupo A, os mexicanos somam os primeiros três pontos e assumem posição favorável na disputa pela classificação. Já a África do Sul terá de reagir rapidamente para manter vivo o sonho de avançar à próxima fase.

As duas seleções voltam a campo na próxima quinta-feira (18). A África do Sul enfrenta a República Tcheca, em Atlanta, às 13h (de Brasília). Mais tarde, às 22h, o México encara a Coreia do Sul, em Zapopan, na região metropolitana de Guadalajara.

Árbitro Brasileiro

A atuação do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio também ganhou destaque na abertura da Copa do Mundo. Com personalidade e rigor disciplinar, o juiz distribuiu três cartões vermelhos ao longo da partida e foi decisivo em lances que influenciaram diretamente o andamento do confronto.

Wilton expulsou o sul-africano Sithole após falta em Gutiérrez quando o mexicano avançava em direção ao gol, confirmou por meio do VAR a expulsão de Zwane por agressão em Alvarado e, já nos acréscimos, mostrou cartão vermelho para o mexicano Montes.

As decisões colocaram o brasileiro no centro das atenções em uma estreia marcada por forte intensidade física e momentos de tensão entre as equipes.

Escalações

México: Rangel; Reyes, Montes, Vásquez e Gallardo; Lira, Gutiérrez e Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez e Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

África do Sul: Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi e Modiba; Mokoena, Sithole e Adams; Foster e Rayners. Técnico: Hugo Broos.

futebol

Fifa divulga salário e Infantino acumula remuneração de R$ 25 milhões

A quantia é composta por um salário-base de 2,6 milhões de dólares e uma bonificação de 2,2 milhões de dólares

11/06/2026 14h30

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Foto: Reprodução / X Fifa

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O presidente da FIFA, Gianni Infantino, teve uma remuneração bruta de 4,8 milhões de dólares referente ao exercício de 2025, conforme detalhado no mais recente relatório de transparência divulgado pela entidade máxima do futebol mundial. O montante, equivalente a aproximadamente R$ 25 milhões na cotação atual, será pago ao dirigente ao longo de 2026.

Segundo o documento, a quantia é composta por um salário-base de 2,6 milhões de dólares e uma bonificação de 2,2 milhões de dólares. O valor do bônus não é fixo e pode variar de acordo com os critérios estabelecidos pela organização para cada temporada

A divulgação faz parte da política de transparência adotada pela Fifa desde 2019, ano em que a entidade passou a tornar públicos os vencimentos de seus principais executivos. Na primeira prestação de contas nesse formato, Infantino recebeu cerca de 2,9 milhões de dólares entre salário e premiações.

No comando da Fifa desde 2016, o dirigente suíço cumpre atualmente seu terceiro mandato à frente da instituição. Em março de 2023, ele foi reconduzido ao cargo por aclamação durante o congresso da entidade, com apoio unânime das 211 associações nacionais filiadas. Seu mandato tem validade até 2027.

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