Guia do hexa: saiba onde assistir os jogos do Brasil em Campo Grande

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A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 neste sábado (13) deve movimenta bares, restaurantes e diversos espaços de entretenimento em Campo Grande.

Com transmissões em telões, decoração temática, atrações musicais, promoções de bebidas e ambientes preparados para acompanhar cada lance da "seleção canarinho", são diversas as opções para quem quer viver o clima do Mundial fora de casa.

Balaio Bar

O Balaio Bar preparou uma programação especial para os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Nos dias em que o Brasil entrar em campo, a casa abrirá às 15h30 e fará a transmissão ao vivo das partidas. Durante os jogos, os clientes poderão aproveitar caipirinha em dobro e um rosh de narguilé gratuito na compra de um baldinho de long neck. A programação inclui apresentações de samba ao vivo em todas as datas da Seleção, com shows dos grupos Samba Caos e Samba do Caramelo.

Local: Rua 14 de Julho, 2983 - Centro.

Capivas

O Capivas transmitirá todos os jogos da Copa do Mundo em suas televisões. Para as partidas da Seleção Brasileira, o espaço contará com telão, decoração temática e atrações musicais, além da venda de pipoca com queijo para proporcionar uma experiência diferenciada aos torcedores que acompanharem os confrontos no local.

Local: Rua Pedro Celestino, 1079 - Centro.

Feira Central

A Feira contará com um grande telão de LED, além de um espaço organizado com cadeiras para que os torcedores possam acompanhar a partida com tranquilidade. O ambiente foi pensado para receber famílias, grupos de amigos e todos aqueles que desejam compartilhar a paixão pelo futebol em um clima de confraternização e segurança.

Além da transmissão, o público poderá participar de ações com distribuição de brindes ao longo do evento, tornando a experiência ainda mais especial para quem escolher o espaço como ponto de encontro para torcer pelo Brasil. Entrada gratuita.

Local: Rua 14 de Julho, 3351 - Centro.

Maracutaia

O restaurante Maracutaia exibirá todas as partidas da competição em suas televisões. Nos jogos da Seleção Brasileira, a transmissão contará com som ambiente e atenção especial da casa. Já os demais confrontos do Mundial serão exibidos sem som.

Local: R. Sete de Setembro, 1971 - Jardim Aclimação.

Tatu Bola

No Tatu Bola, os torcedores poderão acompanhar os jogos da Copa do Mundo em telão, em um ambiente preparado para reunir grupos de amigos durante as partidas. A casa também aposta no tradicional croquete de costela como uma das opções gastronômicas para quem pretende assistir aos confrontos no local.

Local: Rua Espírito Santo, 851 - Jardim dos Estados.

Ponto Bar / Esplanada Ferroviária

Durante a Copa do Mundo, o Ponto Bar será transformado para o evento. O espaço contará com decoração temática e ambientes para fotos e ativações inspiradas na temática do mundial. O estabelecimento também oferecerá cardápios especiais nos dias de jogos, drinks exclusivos e promoções de cerveja para os clientes.

Com estrutura completa, atrações culturais e acesso gratuito, a "Cidade da Copa", na Esplanada Ferroviária promete reunir milhares de pessoas para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em um dos espaços históricos e culturais mais emblemáticos de Campo Grande.

Gratuito, o evento contará com praça de alimentação, espaço para crianças, telão de alta definição para transmissão das partidas, banheiros, equipe de segurança e toda a logística necessária para garantir conforto e comodidade ao público.

Também serão disponibilizadas cadeiras para idosos e gestantes, além de espaço reservado para pessoas com deficiência (PCDs). Na Esplanada Ferroviária, as atividades serão uma parceria entre a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e o Ponto Bar. A programação terá início às 16h e seguirá até a meia-noite.

Local: Rua. Dr. Temistocles, 103 - Centro.

Madona Bar

O Madona Bar confirmou a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira em telão. O espaço surge como mais uma alternativa para os torcedores que desejam acompanhar os confrontos em um ambiente voltado ao público apaixonado por futebol e pelo clima de Copa do Mundo.

Local: Rua 14 de Julho, 2459 - Centro.

Pé de Cedro Conveniência

O espaço contará com shows ao vivo em todos os jogos do Brasil, ambiente com decoração temática, além de lounge de tabacaria. Com entrada gratuita e sem couvert artístico, a estreia contará com apresentação da dupla João Paulo & Rogério.

Local: Avenida Senador Antônio Mendes Canale, 153 - Pioneiros.

Outras opções

Além dos locais que já divulgaram programação especial para a Copa do Mundo, diversos outros bares e restaurantes de Campo Grande também confirmaram a transmissão das partidas.

Entre as opções: Adega do Alex, Adega Nº 1, Arena MS, Bar Zé Carioca, Boteca Juanita, Chalé Grill, Chopperia Madalena, Conveniência Du Primo, Elvira Rock Bar, Mercearia, Montana Bar CG, Porks Santa Fé, Road House Old Sheep e Tereza Bar e Restaurante, ampliando as opções para os torcedores acompanharem a trajetória do Brasil em busca do hexacampeonato mundial.

Calendário de jogos do Brasil na Copa

1ª rodada - 13 de junho (sábado), às 18h (MS) - Brasil x Marrocos - Nova York/Nova Jersey (MetLife Stadium)

2ª rodada - 19 de junho (sexta-feira), às 20h30 (MS) - Brasil x Haiti - Filadélfia (Lincoln Financial Field)

3ª rodada - 24 de junho (quarta-feira), às 18h (MS) - Escócia x Brasil - Miami (Hard Rock Stadium)