Esportes

ENTREVISTA

Gustavo Henrique, do Corinthians, revela terapia na época de Flamengo: 'Pior zagueiro do mundo'

Defensor foi um dos principais jogadores do elenco alvinegro em 2025, sendo essencial na conquista dos dois títulos na temporada

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/12/2025 - 22h00
Continue lendo...

Gustavo Henrique foi um dos principais nomes do Corinthians neste ano. O clube de Parque São Jorge conquistou dois títulos na temporada, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Aproveitando o bom momento, o defensor lembrou de um período difícil que viveu na carreira. Em 2020, quando estava no Flamengo, o zagueiro revelou que precisou de ajuda psicológica.

"Eu fiz terapia. Vejo vídeos que me ajudam, porque ali no Flamengo eu tive um momento muito ruim, que foram quatro jogos que deu tudo errado para mim", disse Gustavo Henrique, em entrevista ao Bola da Vez, da ESPN.

"Me tacharam como o pior zagueiro do mundo. Eu ainda não tinha passado por isso na minha carreira, e a parte da terapia me ajudou a se preparar para um momento como esse", complementou.

Gustavo Henrique é titular absoluto do Corinthians e um dos homens de confiança do técnico Dorival Júnior. Nas últimas partidas da temporada, na reta final da Copa do Brasil, ele formou dupla de zaga ao lado de André Ramalho.

Neste ano de 2025, Gustavo Henrique realizou 39 jogos pelo Corinthians, com quatro gols marcados e uma assistência. Revelado pelo Santos, ele já passou por Fenerbahçe, da Turquia, e Valladolid, da Espanha.

FALTA POUCO

Cristiano Ronaldo marca 2 na vitória do Al Nassr e fica a 44 do milésimo gol

Aos 40 anos, o português tem a chance de fechar 2025 ainda mais perto do milésimo gol, já que o Al Nassr enfrenta o Al-Ettifaq na próxima terça-feira

27/12/2025 23h00

Cristiano Ronaldo comemorando um de seus dois gols neste sábado

Cristiano Ronaldo comemorando um de seus dois gols neste sábado Foto: Reprodução/X

Continue Lendo...

Cristiano Ronaldo ficou mais próximo do seu objetivo de chegar ao milésimo gol. O atacante português marcou 2 na vitória do Al Nassr sobre o Al Okhdood por 3 a 0 neste sábado e chegou a 956 gols na carreira, a 44 da marca emblemática. O terceiro gol do líder do Campeonato Saudita foi do também português João Félix.

Após anotar aos 31 minutos e aos 48, de calcanhar na pequena área, do primeiro tempo, o camisa 7 chegou a balançar também aos 21 da segunda etapa, mas o gol foi anulado pelo VAR, que apontou impedimento. João Félix fechou o placar já nos acréscimos, aos 49.

O time dos portugueses lidera o Saudita com 100% de aproveitamento, 30 pontos em 10 jogos, seguido pelo Al-Hilal, que tem 26. O Al Okhdood é o penúltimo, com apenas 5 pontos. Na lista de artilheiros, Cristiano Ronaldo e João Félix lideram com 12 gols cada um, mas Félix tem uma assistência a mais (2 a 1). Somados, os dois marcaram mais do que 14 dos 18 times do Campeonato Saudita.

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo tem a chance de fechar 2025 ainda mais perto do milésimo gol, já que o Al Nassr enfrenta o Al-Ettifaq, sétimo colocado do Saudita com 15 pontos, na terça-feira, no estádio do adversário.

Esportes

Galvão Bueno recebe alta do hospital depois de internação na véspera de Natal

Junta médica que tem cuidado do comunicador decidiu por deixá-lo em observação

27/12/2025 12h45

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O narrador Galvão Bueno, de 75 anos, recebeu alta na manhã deste sábado (27) após ter passado mal na última quarta-feira (24), véspera do Natal. O jornalista estava internado na Santa Casa de Londrina, cidade paranaense onde possui residência e estava com a família. A assessoria de imprensa do hospital comunicou a alta médica.

O quadro de saúde de Galvão Bueno não era considerado grave - não chegou a dar entrada na UTI. A junta médica que tem cuidado do comunicador decidiu por deixá-lo em observação após ele apresentar sintomas de pneumonia. O narrador passou por exames nos últimos dias e foi liberado pelos médicos para se recuperar em casa.

Em novembro, Galvão Bueno havia ficado uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral. O narrador tem sido observado desde a internação do mês passado.

Recentemente, Galvão Bueno fechou acordo com o SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

No último domingo, Galvão narrou, pelo Amazon Prime, a grande decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, no Maracanã O clube de Parque São Jorge venceu por 2 a 1 e ficou o título do torneio mata-mata.

