Hamilton prevê recomeço na Ferrari após temporada desastrosa: 'Reacende a chama'

Heptacampeão assumiu o volante do carro que disputará a temporada 2026 em um teste em Fiorano, na Itália

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

24/01/2026 - 14h00
Depois de encerrar sua temporada de estreia na Ferrari cabisbaixo e sem expectativas, vindo de péssimos resultados no ano, Lewis Hamilton recuperou a empolgação após testar pela primeira vez o novo modelo SF-26 da escuderia italiana.

O heptacampeão assumiu o volante do carro que disputará a temporada 2026 em um teste em Fiorano, na Itália, antes de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, na sexta-feira, e se mostrou entusiasmado com o que experimentou na pista.

"Se você analisar minhas entrevistas de outros anos, verá que eu nunca diria que fico empolgado, mas estou extremamente empolgado e acho que não há problema em dizer isso", disse o piloto de 41 anos. "Estou animado com novos começos", acrescentou o piloto, que foi apenas o sexto colocado na classificação da última temporada, com 156 pontos, 86 a menos do que Leclerc.

"Tem sido um grande foco em recomeçar e ter um bom descanso. Isso era exatamente o que precisávamos", comentou. "O dia de hoje é realmente sobre me reconectar com a equipe, sobre me reconectar com a paixão de todas as pessoas que acompanham esta equipe. É um dia que reacende a chama e que também me lembra por que amo o que faço e por que amo este esporte."

Apesar da empolgação, Hamilton terá de segurar a ansiedade até os testes de Barcelona, na próxima semana, e dos dois últimos ensaios no Bahrein antes da primeira corrida da temporada, que acontecerá na Austrália, no dia 8 de março.

"Estou animado para o primeiro teste, hoje ainda não deu para forçar, mas a sensação na Ferrari é ótima. Na próxima semana começaremos a tentar explorar todo o potencial dessa nova geração de carros e vamos saber o que as outras (equipes) têm, os carros, os conceitos, os truques que podem ou não explorar", analisou o heptacampeão. "A equipe está revigorada, então vamos aproveitar essa energia e encarar um dia de cada vez."

CRISE FINANCEIRA

Com transfer ban, Botafogo já atrasa pagamentos de atletas

Houve uma conversa entre direção e elenco antes de jogo contra Volta Redonda

23/01/2026 10h00

O empresário norte-americano John Textor é o dono da SAF que comprou o clube carioca no início de 2022 e fez investimentos

O empresário norte-americano John Textor é o dono da SAF que comprou o clube carioca no início de 2022 e fez investimentos Aquivo

O Botafogo vive em seu momento mais delicado financeiramente desde que se tornou SAF, no início de 2022.

Com transfer ban imposto pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) por não ter pago ao Atlanta United o valor referente à contratação de Almada, o clube também está em dívida com seu elenco. Os jogadores têm dois meses de direitos de imagem atrasados.

Como de costume nos clubes, o pagamento dos atletas é dividido entre CLT e direito de imagem. Os vencimentos da carteira estão em dia, mas o valor referente às imagens, não. Chegou a ficar três meses atrasado, porém uma das folhas foi paga nesta semana.

O Botafogo quitou parte do saldo referente aos direitos de imagem antes da partida contra o Volta Redonda, na quarta-feira.

Nos dias anteriores, houve uma conversa entre o elenco e a diretoria sobre o assunto. Com o pagamento de uma das parcelas realizado na terça-feira, o grupo se apresentou na quarta-feira de manhã para a disputa da partida, vencida pelo Botafogo por 1 a 0.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o zagueiro Barboza relatou incômodo com a situação. “Estou falando com o clube, não tem nada fechado. Eu tive várias propostas, mas a prioridade é ficar no Botafogo. Eu não quero ir embora, eu quero ficar. Tem coisa que não depende de mim. O clube primeiro tem que regularizar a situação e eu [preciso] ter a certeza do que vai acontecer daqui para frente. Não tem nada fechado ainda”, disse.

Há mais dívidas com os jogadores. Alguns atletas estão com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) atrasado, conforme informou o jornal O Globo ontem e outros têm luvas por receber. O pagamento da premiação da Copa do Mundo de Clubes, disputada no meio de 2025, passou meses em atraso, mas o clube conseguiu regularizá-lo.

Pelo lado dos empresários, as comissões de algumas negociações também estão atrasadas. O site ge ouviu relatos de diferentes agentes que recomendaram nos últimos meses que seus jogadores não fechassem com o Botafogo. Procurada pela reportagem, a SAF alvinegra não se manifestou.

No dia a dia da SAF, a ordem é cortar gastos em todos os departamentos – a redução passa também pela base do futebol masculino, que tem ameaçada sua participação em torneios de categorias fora do País, e pelo futebol feminino.

Funcionários relatam clima de insegurança e incerteza sobre o futuro. Uma reclamação constante diz respeito à ausência de John Textor, que não aparece no Brasil desde a primeira semana de dezembro de 2025, antes do transfer ban.

O diretor de gestão esportiva do Botafogo, Alessandro Brito, admitiu na terça-feira a necessidade de vender jogadores em razão dos problemas financeiros.

“Uma situação que a gente pode falar que trabalhamos no dia a dia e que fatalmente precisamos é que existe uma necessidade de venda de alguns jogadores”, afirmou.

Esportes

Tottenham confirma a contratação de Souza, lateral revelação do Santos: 'Sensação incrível'

Revelação de 19 anos, o jogador foi anunciado oficialmente pelo Tottenham nesta quinta-feira, para realizar seu sonho europeu na Premier League

22/01/2026 23h00

Souza

Souza Reprodução/Santos

Durou pouco a passagem de Souza no time titular do Santos. Revelação de 19 anos, o jogador foi anunciado oficialmente pelo Tottenham nesta quinta-feira, para realizar seu sonho europeu na Premier League. A negociação pelo garoto promissor girou em torno de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 93,4 milhões).

"Temos o prazer de anunciar que chegamos a um acordo com o Santos, da Série A do Campeonato Brasileiro, para a transferência de Souza. O jogador de 19 anos assinou um contrato de longa duração com o clube", anunciou o Tottenham.

O Menino da Vila vestiu a camisa 38 no novo clube e não escondeu a empolgação. "É uma sensação incrível me juntar a um clube tão grande como o Spurs", comemorou. "Cresci assistindo à Premier League, então este é um sonho de infância para mim e mal posso esperar para começar."

Souza surgiu como um meteoro no Santos e rapidamente colocou o experiente Escobar no banco de reservas. Jovem bastante ofensivo, ajudou o time a escapar da queda no Brasileirão passado e ficou bastante em evidência. Agora, ele espera continuar mostrando seu talento e personalidade na Inglaterra.

"Este é um grande passo no meu desenvolvimento. A Premier League é muito diferente do que estou acostumado no Brasil, e estou muito ansioso por este desafio e por fazer parte do elenco aqui", completou o jovem.

Souza chega ao Tottenham sob elogios do técnico Thomas Frank. "Estou muito satisfeito em adicionar Souza ao nosso elenco. Ele é um jovem lateral talentoso e promissor, com visão de jogo e tecnicamente muito bom", disse.

E os elogios não param por aí. "Estou ansioso para trabalhar com ele e ajudar a desenvolver esse potencial, pois acreditamos que contratamos um dos laterais-esquerdos mais promissores do mundo, que pode nos dar algo agora e também no futuro", concluiu o comandante.

Foram 24 partidas do jovem de Mauá na equipe profissional do Santos, ao qual chegou com nove anos de idade e passou por todas as categorias de base. Souza ainda defendeu a seleção brasileira sub-17 em 12 oportunidades, inclusive no Mundial da categoria.

