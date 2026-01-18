Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

DOHA

Hugo Calderano perde para promessa chinesa e cai na semifinal do WTT Star Contender

Calderano começou melhor a primeira parcial e chegou a abrir 6/3 de vantagem, mas Ruibo variou mais seus saques e aproveitou os erros não forçados do brasileiro para virar a partida

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

18/01/2026 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Hugo Calderano, o brasileiro referência no tênis de mesa, foi derrotado neste domingo pelo jovem chinês Wen Ruibo por 3 a 2, parciais de 11/9, 8/11, 11/9, 9/11 e 11/9, em 50 minutos de partida, e acabou eliminado na semifinal do WTT Star Contender de Doha, no Lusail Sports Arena, no Catar

Aos 19 anos, o algoz do terceiro colocado do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) ocupa a 53ª posição no ranking e é um dos novos talentos da China na modalidade. Ele vai enfrentar na final o conterrâneo Zhou Qihao, 36º do mundo, que passou pelo alemão Dimitrij Ovtcharov, 26º, por 3 a 2 na outra semifinal. A decisão está agendada para as 12h (horário de Brasília) deste domingo.

Calderano começou melhor a primeira parcial e chegou a abrir 6/3 de vantagem, mas Ruibo variou mais seus saques e aproveitou os erros não forçados do brasileiro para virar a partida em 7/6. O Chinês administrou a vantagem para fechar o game em 11/9.

O terceiro colocado do ranking voltou mais agressivo na segunda parcial e saiu na frente com 4/2, mas o chinês se recuperou e passou à dianteira em 6/4. Desta vez, porém, Calderano mudou sua tática e surpreendeu o adversário, fechando em 11/8 para igualar a partida.

Pela primeira vez no jogo, Ruibo largou à frente, no terceiro game, com 5/3, e manteve a consistência e a variação de jogadas para permanecer em vantagem. O brasileiro até conseguiu encostar em 10/9, mas o chinês aproveitou a boa margem e venceu por 11/9

Desconcentrado, o brasileiro voltou para o quarto game sem muita criatividade e saiu atrás do jovem rival de 19 anos por 3/0, a maior vantagem na partida de um dos jogadores até então. Calderano voltou para o jogo, melhorou a recepção e virou para 5/4. Com boa vantagem de 10/7, o brasileiro aproveitou seus três game points para fechar em 11/9.

O equilíbrio permaneceu no game decisivo, com os dois mesa-tenistas disputando a vitória ponto a ponto. O chinês acelerou a partida, Hugo perdeu o tempo da bola e deixou o adversário abrir vantagem em 7/4, pedindo tempo. O brasileiro reagiu e igualou em 9/9, mas o jovem chinês aproveitou o match point para fazer 11/9 e vencer por 3 a 2.

Antes da derrota deste domingo, Calderano, cabeça de chave número 2 do WTT Star Contender de Doha, havia derrotado o sul-coreano Gyuhyeon Park, 69º do mundo, o croata Tomislav Pucar, 25º, por 3 sets a 0, e o francês Simon Gauzy, 18º, por 3 a 1.

Depois do torneio no Catar, o brasileiro de 29 anos embarca para São Francisco, nos EUA, onde disputa a ITTF Americas Cup, que acontece entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro.

 

Assine o Correio do Estado

Decisivo

Lautaro Martínez decide, Inter de Milão bate a Udinese e amplia vantagem na ponta do Italiano

Conjunto comandado pelo técnico Cristian Chivu chegou a 49 pontos e nove jogos de invencibilidade

17/01/2026 22h00

Compartilhar

Foto: X / Inter de Milão

Continue Lendo...

Artilheiro absoluto da Inter de Milão, o atacante Lautaro Martínez (foto) novamente foi decisivo em campo. O argentino marcou o único gol da magra vitória de sua equipe sobre a Udinese por 1 a 0, neste sábado, no Bluenergy Stadium, em Udine, resultado suficiente para ampliar a vantagem da equipe azul e preta na liderança do Campeonato Italiano.

O conjunto comandado pelo técnico Cristian Chivu chegou a 49 pontos e nove jogos de invencibilidade na competição - oito vitórias e um empate. Também neste sábado, o Napoli derrotou o Sassuolo por 1 a 0, gol de Stanislav Lobotka, chegou aos 43 pontos e se igualou ao vice-líder Milan na classificação.

Diante de uma equipe da parte intermediária da tabela, a Inter se mostrou empenhada em buscar os três pontos desde o primeiro minuto. Lautaro e Dimarco atormentaram o goleiro Okoye até os 19 minutos, quando o argentino recebeu belo passe de calcanhar de Esposito, limpou a marcação e bateu no contrapé do goleiro para abrir o placar - foi seu 11º tento na competição.

Os visitantes continuaram pressionando, com boas atuações dos jogadores brasileiros Carlos Augusto, especialmente na marcação, e Luis Henrique, abrindo o jogo pela lateral, mas o marcador permaneceu inalterado.

O panorama no segundo tempo pouco mudou, com a Inter buscando o segundo gol diante de uma fechada Udinese - aos 10 minutos, o líder tinha 11 finalizações a gol contra uma dos donos da casa. Dimarco chegou a marcar o segundo, mas o tento acabou anulado por impedimento. Aos poucos, porém, a Udinese passou a acreditar no empate e agrediu a Inter, que se defendeu de forma organizada para sair com o triunfo.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2961, sábado (17/01)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/01/2026 20h15

Compartilhar
Confira resultado do concurso da Mega Sena

Confira resultado do concurso da Mega Sena Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2961 da Mega-Sena na noite deste sábado, 17 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 40,9 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2961 são:

  • 10 - 13 - 55 - 56 - 59 - 60

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2962

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça, 20 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2962. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2961, sábado (17/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2961, sábado (17/01)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)

5

Empreiteira oferece desconto de 5% e vai pavimentar bairro da Capital
itamaracá

/ 1 dia

Empreiteira oferece desconto de 5% e vai pavimentar bairro da Capital

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercosul-UE: acordo traz 20 capítulos para nortear relação entre os dois blocos
Exclusivo para Assinantes

/ 16 horas

Mercosul-UE: acordo traz 20 capítulos para nortear relação entre os dois blocos
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026