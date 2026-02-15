Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Ouro Inédito

Imprensa da Noruega exalta ouro de Lucas Braathen, mas lamenta saída do atleta: 'Frustrante'

Os principais veículos do país onde o esquiador nasceu e iniciou a carreira, na Noruega, manifestaram insatisfação por ele ter competido pelo Brasil

Laura Brasil

15/02/2026 - 11h30
O ouro olímpico de Lucas Braathen pelo Brasil ecoou também na Noruega. Neste sábado, os principais veículos do país onde o esquiador nasceu e iniciou a carreira dedicaram amplo espaço à conquista histórica no esqui alpino, com direito a elogios à trajetória e lamentos pela mudança de bandeira.

Lucas, de 25 anos, defendeu a Noruega até 2023. Após conflitos com a federação local, anunciou aposentadoria ainda no auge. Meses depois, oficializou a decisão de competir pelo Brasil, país de sua mãe. Em Milão-Cortina, escreveu um capítulo inédito para o esporte brasileiro.

O jornal Aftenposten, de Oslo, publicou reportagem extensa sobre a vitória e abriu espaço para uma análise do comentarista Daniel Roed-Johansen, que destacou a dualidade da imagem pública do atleta.

"Braathen é o pavão do esqui. É fácil se deixar deslumbrar por roupas coloridas, trabalhos como modelo e grandes ambições. Mas ninguém deve se enganar. Acima de tudo, ele é um atleta de elite dedicado", escreveu.

Já o Dagbladet repercutiu a transmissão da emissora NRK e a avaliação do ex-esquiador e comentarista Kjetil André Aamodt, que tratou a troca de federação como uma perda esportiva para o país.

"É um pouco frustrante que ele não seja atleta norueguês", afirmou.

Filho de pai norueguês e mãe brasileira, Lucas chegou a disputar os Jogos de Pequim-2022 representando a Noruega. Quatro anos depois, subiu ao topo do pódio sob a bandeira brasileira, resultado que, além de histórico para o Brasil, reabriu na Noruega o debate sobre a saída precoce de um de seus talentos mais midiáticos e competitivos da última geração.

De saída

Santos acerta o empréstimo de JP Chermont ao Coritiba, mesmo com Igor Vinícius podendo sair

Mesmo com a saída do jovem, o time alvinegro pode perder o titular da função muito em breve

14/02/2026 22h00

João Pedro Chermont, lateral do Santos

João Pedro Chermont, lateral do Santos Foto: Divulgação

O Santos está muito perto de emprestar o lateral-direito JP Chermont ao Coritiba até o fim da temporada. Aos 20 anos, o atleta formado na Vila Belmiro perdeu espaço no elenco principal e tem sido apenas a terceira opção de Juan Pablo Vojvoda, atrás de Igor Vinícius e Mayke.

Mesmo com a saída do jovem, o time alvinegro pode perder o titular da função muito em breve. Isso porque Igor Vinícius está recebendo sondagens de clubes do exterior - o clube paulista já recusou proposta de R$ 20 milhões de uma equipe da Major League Soccer (MLS).

Com isso, o Santos poderia ficar apenas com o experiente Mayke em seu elenco, que vem sendo contestado pela torcida desde sua contratação, no meio do ano passado. O ex-Palmeiras não conseguiu desempenhar o bom futebol de outros tempos na Vila Belmiro e tem sido questionado pelo alto salário.

Além disso, a saída de JP Chermont levantou reclamações entre os torcedores, tendo em vista que o jogador chegou a ser sondado pelo Ajax-HOL no início desta temporada e teve boas atuações durante a Série B de 2024, sob o comando de Fábio Carille. O lateral manteve certa regularidade com Pedro Caixinha, em 2025, mas perdeu espaço com Cléber Xavier.

No Coritiba, o jogador terá a concorrência do experiente Tinga, com passagem marcante pelo Fortaleza, que atuou como titular nos três jogos do Brasileirão até aqui. O time de Curitiba também conta com outros jovens formados na base para a posição: Felipe Guimarães, Lucas Taverna e Diogo Batista.

O Santos volta a campo neste domingo (15), às 20h30, contra o Velo Clube, pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A equipe precisa da vitória na Vila Belmiro para almejar uma vaga às quartas de final e se livrar matematicamente do rebaixamento no estadual.

7ª rodada

Sul-Mato-Grossense tem quatro jogos neste domingo

Rodada colocará os dez times com sete partidas disputadas, movimentando parte de cima e de baixo da tabela

14/02/2026 17h15

Foto: Anderson Menezes

A 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense será disputada neste domingo (15) e marca o momento em que todos os dez clubes passam a ter o mesmo número de jogos na primeira fase. Com quatro partidas na programação, a rodada reúne confronto direto pela liderança, briga por vaga no G-6 e duelos decisivos na luta contra o rebaixamento.

Operário e FC Pantanal já entraram em campo pela rodada, em jogo antecipado que terminou com vitória do Galo por 3 a 0. Os demais clubes completam a rodada ao longo do dia.

Às 15h30, no Estádio Laertão, o Costa Rica tenta reagir após três empates e uma derrota. O desafio é contra o líder Naviraiense, que soma 13 pontos e leva vantagem sobre o Operário no número de vitórias. A equipe começou o campeonato com derrota, mas se recuperou e venceu duas vezes fora de casa.

No mesmo horário, no Douradão, o Dourados AC encara o Bataguassu pressionado. O time está na zona de rebaixamento e trocou de treinador após a última rodada. O adversário também busca recuperação, já que não vence há três jogos.

Às 17h, no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Águia Negra recebe o Corumbaense. A equipe da casa tenta se recuperar da derrota na rodada passada, enquanto o Corumbaense chega embalado pela primeira vitória no campeonato.

No mesmo horário, no Saraivão, o lanterna Ivinhema enfrenta o Aquidauana. O time da casa soma cinco pontos e tenta deixar a última posição. O Aquidauana, que também está na parte inferior da tabela, venceu no meio de semana e busca repetir o desempenho fora de casa.

Classificação

Com seis rodadas completas, Naviraiense e Operário somam 13 pontos, com vantagem do líder no critério de vitórias. Bataguassu é o terceiro colocado, com nove pontos. Pantanal tem oito pontos, Costa Rica sete pontos e Corumbaense seis, fecham a zona de classificação.

Aquidauana e Águia Negra também somam seis pontos. O Dourados AC aparece na zona de rebaixamento pelos critérios de desempate, e o Ivinhema é o último colocado, com cinco pontos.

