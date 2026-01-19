Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Inscrições para o Bolsa Atleta começam nesta segunda-feira

Valor das bolsas varia de R$ 410 a R$ 16.629,00

Alison Silva

Alison Silva

19/01/2026 - 12h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

As inscrições para o programa Bolsa Atleta, que beneficia com pagamentos mensais, por um ano, atletas de diversas categorias que tenham obtido resultados em competições no ano anterior têm início nesta segunda-feira (19).

O edital prevê cinco categorias: atleta olímpico, paralímpico ou surdolímpico, atleta internacional, atleta nacional, atleta de base e atleta estudantil. O valor das bolsas varia de R$ 410 a R$ 16.629,00. Os valores são pagos com recursos do Ministério dos Esportes.

Em 2025, o Bolsa Atleta bateu recorde de beneficiários, com 9.207 atletas registrados, mais que os 8.739 contemplados no ano anterior. Podem pleitear a ajuda financeira praticantes de todas as modalidades esportivas consideradas olímpicas, paralímpicas ou surdolímpicas.

Para atletas olímpicos, por exemplo, que se preparam para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028, o critério para o recebimento da bolsa é ter integrado a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de verão em Paris 2024, Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de Inverno em Beijing 2022, Jogos Surdolímpicos de verão em Tóquio 2025 ou Jogos Surdolímpicos de inverno em Erzurum 2022. 

O edital completo com todos os detalhes pode ser encontrado no Diário Oficial da União. 

Confira abaixo o cronograma do edital para o Bolsa Atleta 2026.    

  • 19/1 a 6/2/2026 (19 dias corridos)    Inscrição online
  • Até 30 dias corridos (da primeira notificação*)    Complementação de documentos comprobatórios (se for o caso)
  • 23/3 a 27/3/2026    Publicação da primeira lista de contemplados
  • Até 10 dias corridos (nos termos da Cláusula Nona)    Recurso
  • 20/4 a 24/4/2026    Publicação da lista de atletas que tiverem o recurso deferido

Com informações de Agência Brasil 

Assine o Correio do Estado

Esporte

Operário e Pantanal abrem Campeonato Estadual neste domingo às 16h

O histórico de confronto entre os dois times desde 2023 costuma ser positivo para o Galo

18/01/2026 14h00

Compartilhar
Operário X Pantanal

Operário X Pantanal FOTO: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Operário e Pantanal abrem Campeonato Estadual neste domingo A disputa pelo título da 48ª edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa neste domingo (18), às 16h, com o Operário enfrentando o Pantanal. 

Bicampeão, o Operário busca o tricampeonato, enquanto o Pantanal SAF busca levantar a taça pela primeira vez. 

No total, dez times participam da disputa, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

O jogo de abertura acontece no estádio Jacques da Luz, que passou por uma série de melhorias, incluindo reforma dos vestiários, que serão personalizados por Operário e Pantanal para o jogo de hoje, climatização da cabine de imprensa, novos sanitários, troca dos bancos de reservas e ajustes no gramado.

Segundo o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, outras intervenções estão previstas, como a instalação de um sistema de irrigação permanente e melhorias na iluminação, reforçando a importância do estádio, atualmente o único disponível na Capital para jogos oficiais.

Operário e Pantanal

Entre as disputas dos clubes, o Operário costuma levar o melhor resultado, sendo sete jogos entre eles desde 2023 com apenas 1 vitória do Pantanal, três empates e três vitórias do Galo. 

Lista de confrontos desde 2023

Sul-Mato-Grossense 2024

  • Pantanal 1-1 Operário-MS - fase de grupos
  • Operário-MS 1-0 Pantanal - fase de grupos
  • Pantanal 2-3 Operário-MS - semifinal
  • Operário-MS 0-0 Pantanal - semifinal

Sul-Mato-Grossense 2025

  • Operário-MS 1-4 Pantanal - primeira fase
  • Operário-MS 2-2 Pantanal - semifinal
  • Pantanal 1-2 Operário-MS - semifinal

Disputa

O Estadual terá primeira fase classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

Confrontos da 1ª rodada

Data: 24/01 (sábado)

  • 15h – Bataguassu x Naviraiense – Estádio João de Souza
  • 16h – CRA x Costa Rica-MS – Estádio Noroeste
  • 16h – Pantanal x Águia Negra – Estádio Jacques da Luz
  • 18h – Corumbaense x Operário-MS – Estádio Arthur Marinho

Data: 25/01 (domingo)

  • 15h – Ivinhema x Dourados – Estádio Douradão

Lista de campeões

  • Operário-MS – 14
  • Comercial-MS – 9
  • Cene – 6
  • Águia Negra – 4
  • Ubiratan – 3
  • Serc – 2
  • Corumbaense – 2
  • Costa Rica-MS – 2
  • Naviraiense – 1
  • Ivinhema – 1
  • Nova Andradina – 1
  • Sete de Dourados – 1

Assine o Correio do Estado

tenis

Tenista socorre boleira que desmaia de calor na Austrália; vídeo

Turca, Zeynep Sonmez, interrompeu o jogo contra Ekaterina Alexandrova ao perceber que uma boleira passava mal em quadra

18/01/2026 13h00

Compartilhar

Continue Lendo...

Um gesto de atenção transformou um momento de susto em alívio no Australian Open. Durante a partida contra Ekaterina Alexandrova, a turca Zeynep Sonmez interrompeu o jogo ao perceber que uma boleira passava mal em quadra por causa do forte calor em Melbourne - acabou desmaiando na quadra.

O incidente aconteceu no fim do segundo set, quando os termômetros marcavam cerca de 28°C na capital australiana. Sonmez se aproximou ao notar que a boleira demonstrava sinais de mal-estar e pediu que ela se sentasse e bebesse água. No caminho, ela acabou desmaiando e foi amparada pela jogadora. Confira: 

Após a partida, a turca explicou que agiu por instinto ao perceber que algo não estava bem. "Sempre digo que é mais importante ser uma boa pessoa do que ser uma boa tenista. Foi apenas meu instinto ajudá-la", afirmou Sonmez, que contou que a boleira tremia bastante no momento do atendimento.

A atitude rendeu aplausos do público presente e também marcou um dia especial para a jogadora dentro de quadra. Atual número 112 do mundo, Sonmez venceu Ekaterina Alexandrova, 11ª do ranking e cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4, conquistando sua primeira vitória em uma chave principal de Australian Open.

Com o triunfo, a turca avançou à segunda rodada e aguarda a vencedora do duelo entre a americana Elizabeth Mandlik e a húngara Anna Bondar. A organização do torneio, por sua vez, monitora as condições climáticas, já que a previsão indica temperaturas ainda mais altas nos próximos dias.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

2

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande
homicídio

/ 21 horas

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6930, sábado (17/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6930, sábado (17/01): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)

5

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?