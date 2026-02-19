Ivinhema ganha em casa e segue na Copa do Brasil

Apesar do placar de apenas um gol, o Ivinhema Futebol Clube fez história ao garantir a vitória em cima do time Independente Esporte Clube (AP) em disputa válida pela primeira rodada da primeira fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (18).
Com a vitória, o Azulão do Vale garante feito inédito ao continuar na disputa da Copa do Brasil, devido a essa ser a primeira vez que o clube consegue avançar para a segunda fase da competição em quatro participações.
A partida iniciou às 19h30, no Estádio Saraivão, em Mato Grosso do Sul, e com um início de jogo de poucos chutes a gol, a melhor chance no primeiro tempo foi do visitante Independente, aos 34 minutos em bola parada. O clube da casa também arriscou de fora da área, mas sem acertos.
Porém no segundo tempo, aos 37 minutos, em mais um chute de fora da área, o volante Douglas Fogliato recebeu a bola do atacante Eliezer e acertou o gol sem chance para o goleiro amapaense.
Com placar a favor do Ivinhema, o time ainda teve mais uma chance de ampliar a diferença, mas sem sucesso. O Independente tentou correr atrás, com mais uma oportunidade de empatar o jogo e levar a decisão aos pênaltis, mas não deu para o clube visitante.
Após o jogo, o técnico do Independente disse à imprensa local que a longa viagem do time e a falta de ritmo prejudicaram o desempenho dos jogadores em campo.
Esse foi o segundo jogo do clube amapaense na temporada, e o oitavo do time sul-mato-grossense.
Agora, o Ivinhema segue para próxima fase e enfrenta o Volta Redonda (RJ), na primeira quarta-feira de março (04), às 19h, com local a definir ainda.
*Saiba
A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogos únicos e participam desta etapa os 28 clubes piores colocados no Ranking da CBF, em busca de vagas na fase seguinte. Os jogos desta primeira fase acontecem na casa do time da pior posição no ranking entre os confrontos.
A segunda fase conta com os 14 classificados da primeira que se somam a outros 74 clubes e acontece entre 24 de fevereiro e 5 de março, também em jogo único.