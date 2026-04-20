Ivinhema perde em casa e grupo 11 tem novo líder após o término da rodada

No último domingo (19) em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Ivinhema recebeu no Estádio Saraivão a equipe do Betim de Minas Gerais e em jogo movimentado, saiu derrotado por 3 a 1.
A partida na primeira etapa foi truncada e o gol saiu apenas nos acréscimos, com o lateral-esquerdo Pedro Henrique, que pisou na área e abriu o placar, aos 47 minutos do primeiro tempo, levando a vantagem para o intervalo.
O segundo tempo foi recheado com mais gols, com o fim de partida se aproximando, Paulo Henrique ampliou para os visitantes, após um belo contra-ataque da equipe mineira.
O time do Ivinhema ainda tentou a reação com Alison Costa, que diminuiu o marcador após bela cobrança de falta, aos 37 minutos da etapa complementar.
Mas no apagar das luzes após um vacilo da defesa do Ivinhema, Marcelo aproveitou e deu números finais ao jogo, fazendo o terceiro gol do Betim aos 46 minutos da etapa final.
O resultado da partida foi suficiente para fazer grandes alterações na tabela do grupo 11, o Betim que antes era segundo colocado, com a vitória assume a liderança de forma isolada, com 7 pontos.
Já o Ivinhema, que era líder, caiu para a terceira posição, dividindo pontos com o segundo colocado Uberlândia, mas acabou ficando atrás no saldo de gols, fechando a zona de classificação, tem o próximo adversário do Azulão, o Operário que possui três pontos conquistados em três partidas.
O próximo compromisso do Ivinhema é um confronto caseiro, o time recebe o Operário, a partida acontecerá no Estádio Saraivão, no próximo domingo dia 26. A bola rola às 17h horário de MS.