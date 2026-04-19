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Operário empata com o Abecat, mas se mantém na zona de classificação da série D

Partida terminou em 1 a 1 e o Galo amarga três empates em três partidas

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

19/04/2026 - 18h00
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O Operário empatou com o Abecat (GO) neste domingo (19), em jogo da terceira rodada da série D do Campeonato Brasileiro de futebol. A partida terminou em 1 a 1 e o Galo amarga o terceiro empate em três jogos na competição.

O jogo foi disputado no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, com início às 16h.

O Operário entrou em campo buscando a primeira vitória na série D, visando terminar a rodada na terceira posição, mas conseguiu apenas o empate com o lanterna do grupo.

O primeiro tempo teve boas chances para as duas equipes, com ambas buscando o ataque.

Quem abriu o placar foi o Abecat, quando aos 36 minutos do primeiro tempo, MArquinhos fez boa jogada pelo lado esquerdo, driblou a defesa e chutou para o gol.

No segundo tempo, o Operário buscou mais o campo adversário. Aos 32 minutos, o alvinegro teve um gol anulado. Roger Modesto cruzou para a área e Guilherme Teixeira mandou para o gol, mas ele estava impedido.

O gol de empate veio pouco depois, aos 38 minutos do segundo tempo. Alex Choco recebeu na segunda trave, tocou e Eduardo Tanque mandou para o fundo do gol, deixando o placar igual.

O Operário ainda teve uma oportunidade de buscar a vitória nos acréscimos, quando Danilinho fez uma ótima jogada e chutou forte para o gol adversário, mas o goleiro do Abecat defendeu.

A partida terminou sem novos gols, em 1 a 1.

Com o resultado, o Galo soma mais um ponto, totalizando três, e se mantém na zona de classificação do grupo A11, na quarta posição.

O Galo disputou trêss partidas na competição. Além do empate deste domingo, empatou também com o Betim-MG em casa e com o CRAC, fora.

Já o Abecat tem duas derrotas e um empate e segue na lanterna do grupo.

O outro representante de Mato Grosso do Sul na Série D do Campeonato Brasileiro é o Ivinhema, que também entrou em campo neste domingo, em partida que ainda está em andamento.

Líder do Grupo A11, o Ivinhema FC busca uma vitória ou empate para se manter sozinho na frente. O time de Mato Grosso do Sul enfrente o Betim (MG), no Estádio Saraivão.

Com vitórias sobre o CRAC e o Uberlândia Esporte Clube, o Azulão do Vale soma seis pontos e lidera o grupo. Caso vença novamente, mantém a liderança isolada. O adversário mineiro, por sua vez, tem quatro pontos e pode assumir a primeira colocação se conquistar os três pontos fora de casa.

Neste domingo (19)

Com objetivos diferentes, Ivinhema e Operário jogam pela 3ª rodada da Série D

Alvinegro soma dois empates enquanto Azulão do Vale busca terceira vitória consecutiva

19/04/2026 09h00

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Foto: Rodrigo Moreira / FFMS Reprodução

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Com objetivos distintos, Ivinhema e Operário entram em campo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D neste domingo (19). Enquanto o Ivinhema Futebol Clube tenta manter os 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo A11, o Operário Futebol Clube busca a primeira vitória para seguir na zona de classificação.

Em Campo Grande, o Galo joga às 16h no Estádio Jacques da Luz contra o Abecat Ouvidorense, lanterna do grupo e ainda sem pontos. O alvinegro soma dois empates diante do Betim Futebol e do CRAC  e vê no confronto em casa a chance de engrenar na competição. Um triunfo pode colocar a equipe na terceira posição ao fim da rodada.

Em contrapartida, o Ivinhema entra em campo às 17h no Estádio Saraivão para enfrentar o Betim em duelo direto pela ponta da tabela. Com vitórias sobre o CRAC e o Uberlândia Esporte Clube, o Azulão do Vale soma seis pontos e lidera o grupo. Caso vença novamente, mantém a liderança isolada. O adversário mineiro, por sua vez, tem quatro pontos e pode assumir a primeira colocação se conquistar os três pontos fora de casa.

A rodada do Grupo A11 começou no sábado (17), com vitória do Uberlândia por 2 a 1 sobre o CRAC, no Parque do Sabiá. Com o resultado, Ivinhema e Uberlândia dividem a liderança com seis pontos, seguidos por Betim (4), Operário (2), CRAC (1) e Abecat (0).

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INGLÊS

Guardiola chama duelo com Arsenal de 'final' e admite: 'Se perdermos, acabou'

Com 70 pontos, o Arsenal lidera a competição, enquanto o City aparece com 64, mas ainda tem um jogo a menos, cenário que transforma o confronto de amanhã em decisivo

18/04/2026 22h00

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Treinador do Manchester City, Pep Guardiola

Treinador do Manchester City, Pep Guardiola Foto: Arquivo

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Manchester City e Arsenal fazem um confronto direto que pode redesenhar a disputa pelo título da Premier League. As equipes se enfrentam neste domingo, às 12h30, no Etihad Stadium, pela 33ª rodada. Com 70 pontos, o Arsenal lidera a competição, enquanto o City aparece com 64, mas ainda tem um jogo a menos, cenário que transforma o duelo em decisivo.

Pep Guardiola não escondeu o peso da partida e classificou o confronto como determinante para as pretensões do time na reta final da temporada.

"Estamos bem, estamos prontos. Seis pontos não é uma distância curta, mas temos a chance de fazer isso. Agora depende do nosso comportamento, e tudo estará definido", afirmou o treinador.

O técnico também destacou a importância de uma atuação no mais alto nível diante de um adversário direto. "O time estará pronto, nossos torcedores esgotaram os ingressos. Tudo está perfeito para tentar jogar a partida. Temos que fazer uma partida perfeita, quase um nível top, top para vencer este tipo de rival", completou.

Guardiola foi direto ao tratar o jogo como uma decisão antecipada, mas deixou em aberto a disputa em caso de resultado diferente da vitória. "Sim, obviamente é uma final. Se perdermos, acabou. Mas, dependendo dos outros resultados, ainda temos jogos para jogar. São seis partidas, é muita coisa", disse

Na sequência, o treinador ainda chamou atenção para o calendário complicado do City nas últimas rodadas, com compromissos fora de casa contra Everton e Bournemouth, além do encerramento diante do Aston Villa.

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