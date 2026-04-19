Operário empata com o Abecat, mas se mantém na zona de classificação da série D

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Operário empatou com o Abecat (GO) neste domingo (19), em jogo da terceira rodada da série D do Campeonato Brasileiro de futebol. A partida terminou em 1 a 1 e o Galo amarga o terceiro empate em três jogos na competição.

O jogo foi disputado no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, com início às 16h.

O Operário entrou em campo buscando a primeira vitória na série D, visando terminar a rodada na terceira posição, mas conseguiu apenas o empate com o lanterna do grupo.

O primeiro tempo teve boas chances para as duas equipes, com ambas buscando o ataque.

Quem abriu o placar foi o Abecat, quando aos 36 minutos do primeiro tempo, MArquinhos fez boa jogada pelo lado esquerdo, driblou a defesa e chutou para o gol.

No segundo tempo, o Operário buscou mais o campo adversário. Aos 32 minutos, o alvinegro teve um gol anulado. Roger Modesto cruzou para a área e Guilherme Teixeira mandou para o gol, mas ele estava impedido.

O gol de empate veio pouco depois, aos 38 minutos do segundo tempo. Alex Choco recebeu na segunda trave, tocou e Eduardo Tanque mandou para o fundo do gol, deixando o placar igual.

O Operário ainda teve uma oportunidade de buscar a vitória nos acréscimos, quando Danilinho fez uma ótima jogada e chutou forte para o gol adversário, mas o goleiro do Abecat defendeu.

A partida terminou sem novos gols, em 1 a 1.

Com o resultado, o Galo soma mais um ponto, totalizando três, e se mantém na zona de classificação do grupo A11, na quarta posição.

O Galo disputou trêss partidas na competição. Além do empate deste domingo, empatou também com o Betim-MG em casa e com o CRAC, fora.

Já o Abecat tem duas derrotas e um empate e segue na lanterna do grupo.

O outro representante de Mato Grosso do Sul na Série D do Campeonato Brasileiro é o Ivinhema, que também entrou em campo neste domingo, em partida que ainda está em andamento.

Líder do Grupo A11, o Ivinhema FC busca uma vitória ou empate para se manter sozinho na frente. O time de Mato Grosso do Sul enfrente o Betim (MG), no Estádio Saraivão.

Com vitórias sobre o CRAC e o Uberlândia Esporte Clube, o Azulão do Vale soma seis pontos e lidera o grupo. Caso vença novamente, mantém a liderança isolada. O adversário mineiro, por sua vez, tem quatro pontos e pode assumir a primeira colocação se conquistar os três pontos fora de casa.