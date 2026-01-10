Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

ESPORTES

Ivinhema perde para o Ituano e está eliminado da Copinha

Time paulista aplicou 3 a 1 e terminou na liderança do Grupo 26, com o Referência completando a zona de classificação

João Pedro Flores

10/01/2026 - 17h22
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul está sem representantes na Copinha. Isto porque, após o Naviraiense ser eliminado da Copa São Paulo de Juniores, foi a vez do Ivinhema FC dar adeus à competição. Neste sábado (10), o Azulão enfrentou o Ituano-SP, pela terceira rodada do Grupo 26, precisando apenas de um empate para avançar à proxima fase, mas acabou sendo derrotado por 3 a 1.

O placar no Estádio Municipal Hermínio Espósito foi aberto logo aos dois minutos em um erro na saída do sistema defensivo do Ivinhema. Depois de cobrança de lateral, veio o cruzamento da direita e, na disputa pelo alto entre o goleiro Dhones e o atacante Gabriel Henrique, a bola acabou batendo nas costas do lateral Santana e indo para o gol vazio.

O empate veio cedo, logo aos 16 minutos, após uma cobrança de falta de Godinho que desviou na barreira e explodiu no travessão, indo para fora. Na cobrança do escanteio pela direita, o goleiro Pantera saiu em falso e o zagueiro Cadu, de cabeça, desviou para empatar.

A igualdade seguiu até os 19 minutos do segundo tempo, quando o Ituano voltou à frente. Em falta na intermediária, Stefanello levantou a bola na área e o zagueiro GW subiu para cabecear no contrapé de Dhones e fazer 2 a 1.

O placar ficou maior pouco depois, aos 26 minutos, quando Izidoro cruzou da esquerda para JP aparecer na área e pegar de primeira, marcando um belo gol, o terceiro do Ituano. Nos acréscimos, Ronald foi expulso, deixando o Ivinhema com um jogador a menor e minando as chances de buscar o resultado.

Na outra partida do grupo, entre Referência-SP e Real-RS, o time sul-mato-grossense torcia para um tropeço do time da casa. Porém, a equipe paulista venceu a gaúcha por 3 a 1 e terminou a primeira fase com quatro pontos, mesma pontuação do Ivinhema, mas com a vatangem no saldo de gols (dois tentos a mais que o Azulão).

Classificação - grupo 26

1° Ituano - 9 pontos, 3 vitórias, 6 gols de saldo

2° Referência - 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, 1 gol de saldo

3° Ivinhema - 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, saldo negativo de 1 gol

4° Real - 0 ponto, 3 derrotas, saldo negativo de 6 gols

Campanha do Ivinhema

1ª rodada - Referência 1x1 Ivinhema

2ª rodada - Ivinhema 2x1 Real-RS

3ª rodada - Ituano 3x1 Ivinhema

COPINHA 2026

Time de MS entra em campo amanhã para garantir vaga em próxima fase da Copinha

Naviraiense se despediu da disputa no último jogo, mas entra em campo hoje para cumprir tabela

09/01/2026 12h15

Ivinhema pode garantir vaga na segunda fase da Copinha se ganhar ou empatar no próximo jogo, contra o Ituano

Ivinhema pode garantir vaga na segunda fase da Copinha se ganhar ou empatar no próximo jogo, contra o Ituano Reprodução Redes Sociais Ivinhema FC

Continue Lendo...

Com o início da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, time de Mato Grosso do Sul, tem a chance de representar o estado nas próximas fases de mata-mata.

Na competição, dois times do Estado estão participando, o Naviraiense e o Ivinhema. Porém o primeiro já está eliminado da disputa, após perder os dois primeiros jogos na fase de grupos.

Com sistema de 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e nenhum em caso de derrota, o clube Naviraiense chega a terceira rodada sem pontuar. No jogo de estreia, no último sábado (3), contra o Clube Atlético Assisense (SP), o time de Naviraí perdeu por 2 a 0.

Apesar da derrota, o time ainda tinha chances de recuperar o placar, porém, na segunda rodada, contra o Athletic Club (MG), na última terça-feira (6), a despedida do Clube Esportivo Naviraiense foi confirmada quando o time sofreu 3 gols.

Ainda hoje, o clube retorna à campo para concluir os jogos da fase de grupos e cumprir tabela. O jogo será contra o Guarani, time de Campinas (SP), às 17h45, no horário de Mato Grosso do Sul.

Por outro lado, para representar o futebol sul-mato-grossense na competição, o Ivinhema Futebol Clube segue firme, com um empate e uma vitória, o time precisa apenas de um empate para garantir a vaga na próxima fase.

O time do interior do Estado, à aproximadamente 289 quilômetros da Capital, estreou contra o Referência Futebol Clube (SP), no último domingo (4). O jogo terminou em empate, com um gol para cada lado, o que fez ambos os times garantirem 1 ponto na tabela.

No grupo 26, os outros dois times, Ituano Futebol Clube (SP) e Real Sport Club Tramandaí (RS) se enfrentaram na primeira rodada. No jogo, o time paulista, Ituano, levou a melhor e marcou 3 a 0 em cima do time gaúcho. O que o deixou na ponta da tabela com 3 pontos.

Na segunda rodada, o Ivinhema entrou em campo contra o Real-RS, e conseguiu a vitória por 2 a 1, com isso, o time garantiu 3 pontos necessários.

A situação do time sul-mato-grossense ficou um pouco mais confortável, quando o Ituano também venceu o Referência FC, por 2 a 1, e se manteve na liderança do grupo. Com isso o time paulista garantiu uma das vagas na próxima fase e deixou o outro time paulista, Referência FC, com pontuação menor que o Ivinhema.

Agora na terceira rodada, o Ivinhema enfrenta o líder do grupo Ituano, e busca uma vitória para oficializar a segunda vaga, mas um empate também garante a ida para a próxima fase.

Apesar disso, matematicamente, o Referência FC ainda pode desbancar o time de MS e ir para a fase de mata-mata. Isso só será possível se o Ivinhema perder, e o saldo de gols do time paulista ser maior que o time sul-mato-grossense.

Os jogos que definirão qual time irá pela segunda vaga do grupo 26 para a fase de mata-mata, acontecerão amanhã a partir de 12h, no horário de Mato Grosso do Sul, confira:

  • 10/01 Ituano x Ivinhema, às 12h;
  • 10/01 Referência FC x Real-RS, às 14h15.

Paulistão

Times do interior lutam contra hegemonia dos quatro grandes

Quarto colocado do Brasileiro, Mirassol desponta como candidato a furar domínio do quarteto

09/01/2026 09h30

Jogadores do Mirassol comemoram gol de Reinaldo contra o Santos, na Vila Belmiro; o time foi a grande surpresa do Campeonato Brasileiro do ano passado

Jogadores do Mirassol comemoram gol de Reinaldo contra o Santos, na Vila Belmiro; o time foi a grande surpresa do Campeonato Brasileiro do ano passado Getty Images

Continue Lendo...

A edição deste ano do Campeonato Paulista tem início amanhã, com os times do interior na briga para tentar interromper a hegemonia dos quatro grandes do estado – Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

A última vez em que um time interiorano levantou a taça de campeão foi em 2014, quando o Ituano fez uma campanha surpreendente derrotando o Palmeiras nas semifinais e o Santos na decisão.

Desde então, um time de fora da região metropolitana de São Paulo voltou à decisão apenas uma vez, em 2017, quando a Ponte Preta foi superada pelo Corinthians.

Entre as 16 equipes na disputa, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol, no grupo B, Ponte Preta, Guarani e Velo Clube, no grupo C, e Botafogo-SP, Noroeste, Capivariano e Primavera, no grupo D, são os representantes do interior.

Do grupo, o time de Bragança é o único que já foi campeão, em 1990. Ituano e Inter de Limeira, que também venceram, disputam a segunda divisão.

Dono da melhor campanha de um time estreante na Série A do Campeonato Brasileiro, o time do Mirassol desponta como um dos candidatos com capacidade de ameaçar o domínio do quarteto.

“A expectativa naturalmente é muito grande depois de um ano maravilhoso como foi 2025, principalmente por parte do torcedor. Mas vamos manter o que deu certo no ano passado, que foi uma campanha pé no chão. Queremos ir longe, mas um passo de cada vez”, afirmou Edson Ermenegildo, presidente do Mirassol, à Folha de S. Paulo.

Vítima do próprio sucesso, a equipe sofreu um desmanche na última janela de transferência, com a saída de uma série de nomes: o zagueiro Jemmes foi para o Fluminense, o meia Danielzinho e o lateral-direito Lucas Ramon seguiram para o São Paulo, enquanto o atacante Gabriel foi para o Sporting Cristal, do Peru.

Por outro lado, o time também manteve peças importantes, como o goleiro Walter e o lateral-esquerdo Reinaldo, artilheiro da equipe na temporada passada, com 14 gols.

“Vamos disputar o estadual mais forte do País, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a nossa primeira Libertadores. Teremos 40 jogos até a metade do ano. O desafio é enorme, vai exigir muito de todos, mas estamos nos preparando”, afirmou Ermenegildo.

O dirigente acrescentou que, “mantendo a humildade de sempre”, a primeira meta do Mirassol é a permanência na elite do estadual.

SAF

Estreante na primeira divisão do Paulista no ano em que completa 99 anos, o Primavera, de Indaiatuba, também chega tendo como objetivo a permanência na A1.

“Sabemos do nível de exigência da competição, mas o clube chega preparado, com os pés no chão, consciente do desafio e orgulhoso de representar o futebol do interior em um campeonato tão competitivo”, afirmou Rodrigo Arroz, diretor de futebol do Primavera, clube que adotou o modelo de SAF em 2022.

Tendo como uma das principais contratações o volante Yuri Lima, mais conhecido por ser ex-namorado da cantora Iza, o Primavera promoveu uma série de reformas no estádio Ítalo Mário Limongi, ampliando a capacidade de 6.500 para 10 mil torcedores.

“O Primavera SAF se preparou e se reforçou dentro de sua realidade. Trabalhamos com planejamento, responsabilidade financeira e muito critério na escolha dos reforços”, afirmou Arroz. “Buscamos atletas que se encaixassem no perfil técnico, financeiro, físico e comportamental do projeto, além de investir em melhorias de estrutura, processos internos e comissão técnica permanente”.

BILHETERIA

Presidente do Conselho de Administração do Botafogo-SP, Adalberto Baptista reconhece que competir financeiramente contra os grandes é hoje uma tarefa praticamente “impossível”.

“É importante deixar claro que a competição do Botafogo não é diretamente contra os grandes do estado, mas sim contra clubes com orçamentos semelhantes”, afirmou Baptista.

“O foco está em fazer uma campanha consistente dentro dessa realidade e, se surgir a oportunidade de disputar um mata-mata, ótimo. Será consequência de um trabalho bem-feito, sem perder o equilíbrio financeiro e a responsabilidade na gestão”.

Baptista disse que a mudança no calendário promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que reduziu a primeira fase de 12 para oito rodadas, transforma “cada partida em uma verdadeira final”.

Ele afirmou que o principal impacto deve ser financeiro, com redução do faturamento com bilheteria para times que costumavam encher seus estádios ao receber os grandes do estado – o Botafogo-SP será o mandante em duelo contra o Palmeiras, em jogo da sexta rodada, em 1º de fevereiro. “Com a mudança do formato, alguns clubes do interior não terão essa oportunidade”.

A Ponte Preta chega para a disputa do Paulista após ter conquistado seu primeiro título nacional, com o título da Série C do Campeonato Brasileiro.

O time campineiro, contudo, atravessa grave crise financeira e chegou a atrasar o pagamento de salários do grupo de jogadores, o que levou a uma greve do elenco – após 12 dias de paralisação, os atletas voltaram às atividades no dia 2, depois da diretoria quitar parte das pendências.

Entre os reforços para o estadual, a Ponte anunciou a contratação do zagueiro David Braz e do lateral-direito Lucas Justen, dupla que defendeu o rival Guarani na temporada passada.

Já o Guarani fechou com o atacante Lucca, terceiro maior artilheiro da história da Ponte Preta, empatado com Renato Cajá, com 45 gols, atrás apenas de Roger (67 gols) e Washington (59 gols).

*Saiba

Clubes do interior campeões do Paulista

Ituano: 2002 e 2014

– Bragantino: 1990

– Inter de Limeira: 1986

(Com agências)

