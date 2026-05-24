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Guardiola manda recado ao próximo técnico do Manchester City: 'Copiar e colar não funciona'

Em entrevista coletiva, o treinador espanhol aconselhou o próximo técnico a não tentar repetir sua fórmula de sucesso no Etihad Stadium

Estadão Conteúdo

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24/05/2026 - 23h00
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 Às vésperas de sua despedida do Manchester City, Pep Guardiola preferiu falar menos sobre legado e mais sobre futuro do clube sem ele. Em entrevista coletiva, o treinador espanhol aconselhou o próximo técnico a não tentar repetir sua fórmula de sucesso no Etihad Stadium.

Depois de dez temporadas, 20 títulos e uma transformação profunda na identidade do City, Guardiola afirmou que o substituto precisará encontrar o próprio estilo para dar sequência ao trabalho.

"Seja você mesmo. Copiar e colar não funciona neste tipo de trabalho, (o próximo técnico) precisa ser único, natural, ser ele mesmo. Cada um é de um jeito, tem que ser assim", afirmou Guardiola.

O técnico também reforçou a confiança na estrutura do Manchester City para amparar a nova comissão técnica, repetindo o apoio que, segundo ele, recebeu ao longo de sua passagem.

"O clube vai apoiar (o novo treinador) incondicionalmente. Assim como fizeram comigo, eles vão fazer com o próximo e sua comissão técnica", completou.

Neste domingo, Guardiola fará seu último jogo no comando do City diante do Aston Villa, no Etihad Stadium, pela rodada final do Campeonato Inglês.

Apesar de encerrar a temporada sem o título da Premier League e deixar o cargo um ano antes do fim do contrato, o espanhol sai como um dos maiores nomes da história do clube. Sob seu comando, o City acumulou conquistas e consolidou uma era dominante no futebol inglês.

Nos bastidores, a imprensa britânica aponta o italiano Enzo Maresca, ex-Chelsea, como favorito para assumir a vaga. Guardiola, no entanto, evitou qualquer comentário sobre o sucessor e preferiu falar do próprio futuro.

O técnico indicou que pretende se afastar do futebol por tempo indeterminado, priorizando a vida pessoal após anos de rotina intensa no esporte.

"Não tenho qualquer plano sobre o meu futuro, só descansar e recuperar o tempo que eu perdi com meus filhos. Quero fazer muitas coisas que não fiz, e nem por um segundo pensar em nada relacionado ao futebol nos próximos anos. Preciso descansar", disse.

futebol

Grêmio vence de virada e empurra Santos para a zona de rebaixamento do Brasileirão

Com a vantagem no placar, o Grêmio passou a abusar do toque de bola e se posicionou no contra-ataque e Santos voltou a apresentar queda de rendimento

23/05/2026 21h00

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Com a vantagem no placar, o Grêmio passou a abusar do toque de bola e se posicionou no contra-ataque e Santos voltou a apresentar queda de rendimento

Com a vantagem no placar, o Grêmio passou a abusar do toque de bola e se posicionou no contra-ataque e Santos voltou a apresentar queda de rendimento Lucas Uebel

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Grêmio e Santos fizeram um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, neste sábado, em Porto Alegre, em duelo válido pela 17ª rodada. A vitória, por 3 a 2, de virada, afastou o time gaúcho, com 21 pontos, da zona de rebaixamento e deixou o alvinegro paulista na zona de degola, com 18.

A partida começou em alta rotação. O Santos começou no ataque e Arão, de cabeça, acertou a trave direita de Weverton, com menos de dois minutos.

O lance não abalou o Grêmio, que, organizado, também buscou ser agressivo e respondeu na 'mesma moeda'. Viery surgiu na pequena área e cabeceou para boa defesa de Brazão.

O ritmo seguiu intenso, com as equipes se revezando no campo de ataque. Aos 18, o time alvinegro realizou uma bela troca de passes e Gabriel Barbosa reclamou de um empurrão de Viery dentro da área não apontado pelo árbitro.

O lance serviu para esquentar ainda mais o clima. Os jogadores e os treinadores começaram a reclamar em quase todas as jogadas.

O Santos seguiu mais efetivo e aos 22 minutos, Rony, em jogada individual, forçou Weverton a fazer boa defesa. Aos 25, o Grêmio também teve seu momento polêmico, quando Lucas Veríssimo derrubou Carlos Vinícius muito perto da linha da grande área.

Em um jogo equilibrado, um erro pode ser decisivo. E ocorreu aos 31 minutos, quando Caio Paulista falhou no meio de campo, ao perder a bola para Miguelito. O boliviano carregou a bola livre até a saída de Weverton e tocou para Gabriel Barbosa, sem goleiro, abrir o placar.

Mas o Grêmio não se abateu com a desvantagem e buscou o empate aos 40 minutos, com o atacante Carlos Vinícius, que subiu mais que toda a zaga santista para fazer 1 a 1, após belo trabalho de Amuzu na armação da jogada.

O primeiro tempo foi disputado até o final. Nos acréscimos, Noriega assustou Brazão, enquanto Escobar fez Weverton fazer mais uma defesa. Ao final dos primeiros 45 minutos, o Santos esteve melhor.

Como o empate não era bom para as equipes, o segundo tempo manteve o ritmo intenso. O Grêmio começou melhor, mas uma falha de Enamorado proporcionou uma roubada de bola de Escobar, que tocou para Bontempo. A bola foi rolada para Gabriel Barbosa, que bateu com categoria: 2 a 1, aos dez minutos.

Mas a reação do Grêmio foi imediata. Pavón cruzou da direita e Carlos Vinícius dominou com grande categoria a bola e bateu firme, cruzado para empatar, aos 14 minutos.

Embalado, o Santos pressionou na marcação e em jogada rápida construída desde campo defensivo conseguiu a virada aos 19 minutos, com Tetê, que entrara na partida oito minutos antes no lugar de Enamorado.

Com a vantagem no placar, o Grêmio passou a abusar do toque de bola e se posicionou no contra-ataque. O Santos voltou a apresentar queda de rendimento físico e o técnico Cuca não optou por fazer modificações até os 37 minutos.

Mas quando Robinho Jr e Lautaro Diaz entraram, Gustavo Henrique foi expulso, aos 40, por falta em Arthur, prejudicando o plano de Cuca e facilitando o Grêmio para garantir os três pontos.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 2 SANTOS

GRÊMIO - Weverton; Pavón (Marcos Rocha), Luís Eduardo, Viery e Caio Paulista; Perez, Noriega (Arthur) e Braithwaite; Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinícius (Wagner Leonardo). Técnico: Luís Castro.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Davizinho), Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão (Lautaro Diaz), Gustavo Henrique e Miguelito (Samuel Pierri); Gabriel Bontempo, Rony (Robinho Jr.) e Gabriel Barbosa (Moisés). Técnico: Cuca.

GOLS - Gabriel Barbosa aos 31 e Carlos Vinícius aos 40 minutos do primeiro tempo. Gabriel Barbosa aos dez, Carlos Vinícius aos 14 e Tetê aos 19 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Vinícius, Pavón, Gustavo Henrique.

CARTÃO VERMELHO - Gustavo Henrique.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 2.437.715,08.

PÚBLICO - 37.385 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

NOVOS ARES

De Campo Grande, Éderson está perto de substituir Casemiro em clube inglês

O sul-mato-grossense deve deixar a Atalanta-ITA e assumir a "volância" do Manchester United na próxima temporada

23/05/2026 11h30

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Autor do primeiro gol, Éderson foi eleito o melhor da partida contra o Milan, no dia 10 de maio

Autor do primeiro gol, Éderson foi eleito o melhor da partida contra o Milan, no dia 10 de maio Foto: Atalanta

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O volante campo-grandense Éderson, de 26 anos, está muito próximo de deixar a Atalanta e assinar com o Manchester United para ser o substituto de Casemiro, que fez seu último jogo pelo clube inglês no último domingo (17).

De acordo com informações do jornalista Matteo Moretto, Éderson aceitou se mudar para a Inglaterra e ambos os clubes já chegaram em um acordo verbal pela transferência do sul-mato-grossense. Porém, ainda faltam alguns ajustes no contrato e é esperado que o fechamento definitivo seja concretizado nos próximos dias.

Nesta sexta-feira, a Atalanta entrou em campo pela última vez nesta temporada do campeonato italiano, ao enfrentar a Fiorentina. Mas, o que realmente chamou a atenção do público foi a ausência do volante brasileiro entre os titulares, ficando no banco de reservas até o final da partida.

Em coletiva de imprensa depois do jogo, o técnico da Atalanta, Raffaele Palladino, afirmou que “Éderson não jogou hoje porque há negociações concretas com um grande clube”. Mesmo sem mencionar com todas as letras o nome do Manchester United, a grande parte dos noticiários dão como “quase certa” a transferência do jogador.

Sobre a taxa que o clube inglês terá que pagar ao detentor dos seus direitos, os jornais colocam que o valor deve ficar entre 40 e 50 milhões de euros (R$ 234 milhões a R$ 293 milhões, na cotação atual), além de bônus por desempenho. A depender do preço final, Éderson pode entrar na lista das 20 contratações mais caras da história do Manchester United.

A chegada do campo-grandense em Manchester está diretamente relacionada à saída de Casemiro, que vai deixar o clube após três temporadas. No último domingo, o volante brasileiro fez sua partida com a camisa dos “Red Devils” no fim de semana passado, já que não entrará mais em campo antes de se apresentar à seleção brasileira, na próxima quarta-feira.

Na atual temporada, Éderson esteve em campo em 41 oportunidades, marcando três gols e distribuindo duas assistências. Porém, o volante tem uma importância no clube italiano que vai além das estatísticas, sendo um dos pilares do elenco. Pela Atalanta, conquistou a inédita Europa League, em 2024, ao bater o Bayer Leverkusen na final.

Também vale destacar que, mesmo que não esteja presente na lista final para a Copa do Mundo de 2026, o meio-campista de Campo Grande está na pré-lista de Carlo Ancelotti. Em outras palavras, caso algum jogador convocado seja cortado (seja por lesão ou outro motivo), Éderson pode ser chamado para substituí-lo.

Além disso, o campo-grandense também é altamente apontado como um dos jogadores que irão fazer parte do grupo da seleção brasileira durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2030, que será disputado em seis países. Essa tese aumenta diante da provável aposentadoria de Casemiro do Brasil após o Mundial deste ano, o que abre espaço para volantes mais jovens lutarem por vaga no elenco.

Carreira

A trajetória do volante começou aos 13 anos, como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero. 

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros. 

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

Além de sua trajetória por clubes, Éderson já vestiu a camisa da seleção brasileira. Ainda sob o comando de Dorival Júnior, o atleta foi convocado para a disputa da Copa América de 2024. Já na troca de direção, o volante esteve na primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da amarelinha.

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